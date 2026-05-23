Кондиционеры могут исчезнуть, ведь электричество больше не нужно

Традиционные кондиционеры могут получить неожиданного конкурента. Ученые разработали систему охлаждения, которая работает без подключения к электросети и использует лишь солнечный свет, воду и соль.
Новая технология может изменить жизнь сотен миллионов людей, особенно в регионах, где электричество остается недоступной роскошью. Об этом пишет Indian Defence Review.
По данным исследователей, система способна быстро снижать температуру и работать там, где обычные кондиционеры установить практически невозможно.
Как система охлаждает воздух без электричества
Разработка получила название NESCOD — "устойчивое охлаждение по запросу без электричества". Ее создали исследователи из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии. Система была разработана группой под руководством профессора Пэн Вана, а большую часть экспериментальной работы провел научный сотрудник Вэньбинь Ван.
Технология основана на процессе, который называется эндотермическим растворением. Некоторые соли во время растворения в воде поглощают тепло из окружающей среды вместо того, чтобы выделять его.
Во время лабораторных испытаний ученые использовали нитрат аммония. Температура смеси снизилась с 25°C до 3,6°C всего за 20 минут без использования электричества.
Почему ученые выбрали именно эту соль
Исследователи протестировали разные вещества, однако нитрат аммония показал наилучшие результаты.
Ученые объяснили, что его эффективность связана с высокой растворимостью: чем больше вещества растворяется, тем больше тепла оно способно поглотить.
Дополнительным преимуществом стало то, что этот материал уже широко применяется в сельском хозяйстве и производится в больших объемах, что потенциально может снизить стоимость технологии.
Солнечный свет помогает запускать систему заново
Одной из главных особенностей разработки стала возможность повторного использования.
После охлаждения раствор нагревается солнечной энергией в специальном устройстве, которое испаряет воду. Затем соль снова кристаллизуется и может использоваться повторно.
Во время экспериментов система поддерживала температуру ниже 15°C более 15 часов, что может быть полезно для хранения продуктов и материалов, чувствительных к теплу.
Технология пока находится на ранней стадии
Несмотря на впечатляющие результаты, исследование пока ограничивается лабораторными испытаниями.
Ученые не проводили масштабные тесты в домах или реальных зданиях. Также не объявлены сроки коммерческого запуска.
Об источнике: Indian Defence Review
Indian Defence Review (IDR) — это англоязычный аналитический онлайн-журнал и медиапроект, посвященный вопросам обороны, безопасности и стратегических исследований. Он был основан в 1986 году как независимое издание, ориентированное на анализ военно-политических процессов, прежде всего в контексте Индии и Азии.
Со временем проект трансформировался в цифровую платформу, расширив тематику и аудиторию.
IDR публикует материалы не только об обороне, но и о более широком спектре тем — аэрокосмических технологиях, науке, истории, археологии и глобальных процессах в сфере безопасности.
