Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Техно и IT

Кондиционеры могут исчезнуть, ведь электричество больше не нужно

Константин Пономарев
23 мая 2026, 12:25
google news Подпишитесь
на нас в Google
Ученые испытали новую технологию охлаждения, которая может изменить жизнь миллионов людей без доступа к энергии.
Ученые создали кондиционер, которому не надо электричество
Ученые создали кондиционер, которому не надо электричество / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Как охлаждать пространство без электричества
  • Как температура падает за считанные минуты
  • Почему разработка может изменить жизнь миллионов

Традиционные кондиционеры могут получить неожиданного конкурента. Ученые разработали систему охлаждения, которая работает без подключения к электросети и использует лишь солнечный свет, воду и соль.

Новая технология может изменить жизнь сотен миллионов людей, особенно в регионах, где электричество остается недоступной роскошью. Об этом пишет Indian Defence Review.

видео дня

По данным исследователей, система способна быстро снижать температуру и работать там, где обычные кондиционеры установить практически невозможно.

Как система охлаждает воздух без электричества

Разработка получила название NESCOD — "устойчивое охлаждение по запросу без электричества". Ее создали исследователи из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии. Система была разработана группой под руководством профессора Пэн Вана, а большую часть экспериментальной работы провел научный сотрудник Вэньбинь Ван.

Технология основана на процессе, который называется эндотермическим растворением. Некоторые соли во время растворения в воде поглощают тепло из окружающей среды вместо того, чтобы выделять его.

Разработанная инженерами KAUST система охлаждения может использоваться для охлаждения помещений в домах
Разработанная инженерами KAUST система охлаждения может использоваться для охлаждения помещений в домах / Фото: KAUST2021

Во время лабораторных испытаний ученые использовали нитрат аммония. Температура смеси снизилась с 25°C до 3,6°C всего за 20 минут без использования электричества.

Почему ученые выбрали именно эту соль

Исследователи протестировали разные вещества, однако нитрат аммония показал наилучшие результаты.

Ученые объяснили, что его эффективность связана с высокой растворимостью: чем больше вещества растворяется, тем больше тепла оно способно поглотить.

Дополнительным преимуществом стало то, что этот материал уже широко применяется в сельском хозяйстве и производится в больших объемах, что потенциально может снизить стоимость технологии.

Солнечный свет помогает запускать систему заново

Одной из главных особенностей разработки стала возможность повторного использования.

После охлаждения раствор нагревается солнечной энергией в специальном устройстве, которое испаряет воду. Затем соль снова кристаллизуется и может использоваться повторно.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Во время экспериментов система поддерживала температуру ниже 15°C более 15 часов, что может быть полезно для хранения продуктов и материалов, чувствительных к теплу.

Технология пока находится на ранней стадии

Несмотря на впечатляющие результаты, исследование пока ограничивается лабораторными испытаниями.

Ученые не проводили масштабные тесты в домах или реальных зданиях. Также не объявлены сроки коммерческого запуска.

Ранее Главред писал о том, что старые смартфоны в доме могут стать угрозой. Эксперты предупреждают, что забытые устройства со временем становятся уязвимыми как физически, так и с точки зрения цифровой безопасности.

Также сообщалось о том, что владельцы солнечных панелей совершают одну опасную ошибку при чистке. Пыль, листья, птичий помет и пыльца блокируют солнечный свет, из-за чего система начинает вырабатывать меньше энергии.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Indian Defence Review

Indian Defence Review (IDR) — это англоязычный аналитический онлайн-журнал и медиапроект, посвященный вопросам обороны, безопасности и стратегических исследований. Он был основан в 1986 году как независимое издание, ориентированное на анализ военно-политических процессов, прежде всего в контексте Индии и Азии.

Со временем проект трансформировался в цифровую платформу, расширив тематику и аудиторию.

IDR публикует материалы не только об обороне, но и о более широком спектре тем — аэрокосмических технологиях, науке, истории, археологии и глобальных процессах в сфере безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Технологии ученые жара кондиционер изобретение интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Президент Чехии призвал НАТО "показать зубы" в ответ на провокации Кремля

Президент Чехии призвал НАТО "показать зубы" в ответ на провокации Кремля

12:17Мир
РФ цинично ударила дроном по траурной колонне: есть погибший и пострадавшие

РФ цинично ударила дроном по траурной колонне: есть погибший и пострадавшие

12:09Украина
У Путина остаются считанные месяцы: разведка раскрыла главную проблему РФ в войне

У Путина остаются считанные месяцы: разведка раскрыла главную проблему РФ в войне

11:55Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух детей за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух детей за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика у источника воды за 19 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика у источника воды за 19 с

Китайский гороскоп на сегодня, 23 мая: Кроликам - суета, Петухам - срывы

Китайский гороскоп на сегодня, 23 мая: Кроликам - суета, Петухам - срывы

Голубая Луна скоро осчастливит трех знаков зодиака - кто они

Голубая Луна скоро осчастливит трех знаков зодиака - кто они

Четыре знака зодиака станут магнитом для денег: кому вот-вот повезет

Четыре знака зодиака станут магнитом для денег: кому вот-вот повезет

Последние новости

14:11

Кабачки и огурцы цветут, а завязей нет: как спасти урожай

13:42

Женщина оставила "секретную" смесь на кухне и мошки начали исчезатьВидео

13:41

Астрологи назвали пять самых гармоничных пар по знаку зодиака - кто они

13:35

"Пережила так много": принц Уильям сделал редкое признание о Кейт Миддлтон

13:19

Доллар пробьет психологическую отметку: когда валюта подорожает до 46 гривен

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
13:13

"Саундтрек нашей жизни": известный американский рэпер ушел из жизниВидео

12:34

Когда и как поливать огород, чтобы не загубить растения: советы эксперта

12:31

"Переживал, дойдет ли она": Горбунов раскрыл, какой была свадьба с беременной Осадчей

12:25

Кондиционеры могут исчезнуть, ведь электричество больше не нужно

Реклама
12:17

Президент Чехии призвал НАТО "показать зубы" в ответ на провокации Кремля

12:09

РФ цинично ударила дроном по траурной колонне: есть погибший и пострадавшие

11:55

У Путина остаются считанные месяцы: разведка раскрыла главную проблему РФ в войне

11:41

Китайский гороскоп на завтра, 24 мая: Драконам - ранимость, Лошадям - розовые очки

11:27

Украину разогреет до +28 градусов, но ненадолго: когда придет новая волна холода

11:21

Девушка услышала звук из своего живота, а затем замерла от ужасаВидео

11:18

Чем засеять грядки, чтобы навсегда забыть о вредителях: лучшие растенияВидео

10:58

РФ нанесла удар по Харьковской области: погибли три человека

10:36

Кацурина резко ответила на сравнение с Дорофеевой: "Просто скажу"

10:28

Держится за две цели: в ISW сказали, почему Путин не готов завершить войну

10:14

Как избавиться от сорняков раз и навсегда: проверенный метод от агронома

Реклама
09:42

Отправил последнее фото и в ту же минуту погиб: россияне убили украинского воинаЭксклюзив

09:42

"Мы были вынуждены": LELEKA нарушила запрет на Евровидении 2026Видео

09:42

Полная оккупация Покровска: военный рассказал о реальной ситуации в городе

09:37

Почему 24 мая нельзя срывать шиповник: какой церковный праздник

09:12

Дырки на листьях капусты: в чем причина и что с этим делатьВидео

09:01

Дроны навестили Новороссийск: вспыхнули крупные нефтяные объекты

08:31

В стиле Call of Duty: Украина меняет подход к ведению войны - The Times

07:33

Сенаторы от обеих партий просят Пентагон ускорить выделение помощи Украине – AP

05:45

Как понять, что у ребенка режутся зубы: специалист назвал основные признаки

05:11

Сорняки исчезнут надолго: как обычная газета может сработать лучше химии

04:30

Четыре знака зодиака станут магнитом для денег: кому вот-вот повезет

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика у источника воды за 19 с

03:33

Что обжаривать первым - чеснок или лук: большинство ошибается годами

03:11

Память или грех: зачем на кладбище оставляют хлеб и водку

02:31

Есть ли ядерная угроза со стороны Беларуси: Ступак раскрыл секретный блеф КремляВидео

01:39

Трем знакам зодиака конец мая принесет деньги: кого ждет особенная удача

00:18

Зеленский рассказал, что будет после выхода США из переговоров

22 мая, пятница
23:37

Серьёзная непогода охватит Украину: где будет бушевать шторм

23:23

Инна Белень показала фигуру после родов: четное фото

23:12

Энн Хэтэуэй рассказала о подтяжке лица: в чем призналась актриса

Реклама
23:01

О вьюнке можно забыть: как просто избавиться от надоедливого сорнякаВидео

22:45

Как живут Уильям и Кейт: принц рассказал о семейных шалостях

22:29

В Украине изменили правила бронирования военнообязанных

22:27

Какой будет погода до конца мая в Украине: подробный прогноз

22:04

ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам: Генштаб раскрыл подробности

21:49

На чемпионате Украины в гонке FPV-дронов с нагрузкой победил пилот McQueen на дроне F7 от F-Drones

21:23

"В нем появилась нежность": дочь Брюса Уиллиса рассказала, как изменился отецВидео

21:12

Гниют и не краснеют: что нужно сделать, чтобы не остаться без помидоровВидео

20:20

"Было очень тяжело": Наталка Денисенко назвала свой идеальный вес

20:15

Трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США приостановлены – Рубио

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости Полтавы
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять