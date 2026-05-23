Кондиционеры могут исчезнуть, ведь электричество больше не нужно

Ученые испытали новую технологию охлаждения, которая может изменить жизнь миллионов людей без доступа к энергии.

Ученые создали кондиционер, которому не надо электричество

Вы узнаете:

Как охлаждать пространство без электричества

Как температура падает за считанные минуты

Почему разработка может изменить жизнь миллионов

Традиционные кондиционеры могут получить неожиданного конкурента. Ученые разработали систему охлаждения, которая работает без подключения к электросети и использует лишь солнечный свет, воду и соль.

Новая технология может изменить жизнь сотен миллионов людей, особенно в регионах, где электричество остается недоступной роскошью. Об этом пишет Indian Defence Review.

По данным исследователей, система способна быстро снижать температуру и работать там, где обычные кондиционеры установить практически невозможно.

Как система охлаждает воздух без электричества

Разработка получила название NESCOD — "устойчивое охлаждение по запросу без электричества". Ее создали исследователи из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии. Система была разработана группой под руководством профессора Пэн Вана, а большую часть экспериментальной работы провел научный сотрудник Вэньбинь Ван.

Технология основана на процессе, который называется эндотермическим растворением. Некоторые соли во время растворения в воде поглощают тепло из окружающей среды вместо того, чтобы выделять его.

Разработанная инженерами KAUST система охлаждения может использоваться для охлаждения помещений в домах / Фото: KAUST2021

Во время лабораторных испытаний ученые использовали нитрат аммония. Температура смеси снизилась с 25°C до 3,6°C всего за 20 минут без использования электричества.

Почему ученые выбрали именно эту соль

Исследователи протестировали разные вещества, однако нитрат аммония показал наилучшие результаты.

Ученые объяснили, что его эффективность связана с высокой растворимостью: чем больше вещества растворяется, тем больше тепла оно способно поглотить.

Дополнительным преимуществом стало то, что этот материал уже широко применяется в сельском хозяйстве и производится в больших объемах, что потенциально может снизить стоимость технологии.

Солнечный свет помогает запускать систему заново

Одной из главных особенностей разработки стала возможность повторного использования.

После охлаждения раствор нагревается солнечной энергией в специальном устройстве, которое испаряет воду. Затем соль снова кристаллизуется и может использоваться повторно.

Во время экспериментов система поддерживала температуру ниже 15°C более 15 часов, что может быть полезно для хранения продуктов и материалов, чувствительных к теплу.

Технология пока находится на ранней стадии

Несмотря на впечатляющие результаты, исследование пока ограничивается лабораторными испытаниями.

Ученые не проводили масштабные тесты в домах или реальных зданиях. Также не объявлены сроки коммерческого запуска.

Об источнике: Indian Defence Review Indian Defence Review (IDR) — это англоязычный аналитический онлайн-журнал и медиапроект, посвященный вопросам обороны, безопасности и стратегических исследований. Он был основан в 1986 году как независимое издание, ориентированное на анализ военно-политических процессов, прежде всего в контексте Индии и Азии. Со временем проект трансформировался в цифровую платформу, расширив тематику и аудиторию. IDR публикует материалы не только об обороне, но и о более широком спектре тем — аэрокосмических технологиях, науке, истории, археологии и глобальных процессах в сфере безопасности.

