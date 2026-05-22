Они всегда получают всё: 10 женских имен, приносящих удачу

Названы 10 женских имен, обладательницы которых чаще всего добиваются успеха в жизни. Они легко выходят из сложных ситуаций и притягивают удачу.

https://glavred.info/culture/voni-zavzhdi-otrimuyut-use-10-zhinochih-imen-yaki-prinosyat-vezinnya-10767023.html Ссылка скопирована

Самые популярные женские имена / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какие женские имена считаются самыми счастливыми

Какие черты характера присущи обладательницам этих имен

Имя, которое дают девочке при рождении, может стать ее главным оберегом и ключом к успеху. Специалисты составили список из 10 женских имен, которые приносят своим обладательницам больше всего счастья в Украине. Эти женщины от природы обладают сильной интуицией, острым умом и удивительной способностью легко выходить из сложных ситуаций, зарабатывать деньги и строить крепкие отношения. Подробнее расскажет Главред.

Ольга

Ольги обладают острым умом и всегда знают, чего хотят. Они быстро находят хорошую работу и умеют зарабатывать деньги. Но хотя карьера для них и важна, на первое место они всегда ставят семью.

видео дня

Мария

Марии очень спокойны, самостоятельны и мудры. Они редко действуют спонтанно и обычно хорошо обдумывают свои решения, поэтому ошибаются нечасто. Окружающие уважают их за честность и искренность.

Наталья

Натальи трудолюбивы и честны. Они любят быть первыми, отвечают за свои слова и уверенно идут к цели. Несмотря на мягкость в общении, обладают сильным характером и большой силой воли.

Александра

Александры уверены в себе и решительны. Они не терпят лжи, знают себе цену и обычно достигают желаемого. Такие женщины нередко становятся руководительницами и лидерами.

Видео о утраченных женских именах можно посмотреть здесь:

Оксана

Оксаны добры, но в то же время обладают твердым характером. Они легко находят друзей, однако не позволяют другим управлять собой. Важные решения принимают только после тщательных размышлений.

Татьяна

Татьяны могут казаться тихими и сдержанными, но внутри у них много энергии. Они любят комфорт, стабильность и умеют строить крепкие семьи.

Ирина

Ирины эмоциональны и очень привлекательны. Они быстро находят выход из проблемных ситуаций благодаря сильной интуиции. Также обладают прекрасным чувством юмора и умеют искренне любить.

Анна

Анны — символ нежности и женственности. Они очень ответственные, и на них всегда можно положиться в сложный момент. Для них самым важным остается спокойствие и счастье близких людей.

Юлия

Юлии обычно умны и энергичны. Они любят давать советы, быстро находят ответы на сложные вопросы и ценят взаимопонимание в отношениях.

Анастасия

Анастасии терпеливы и мудры. Они не боятся трудностей и легко адаптируются к изменениям в жизни. Благодаря настойчивости часто достигают своих мечтаний.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред