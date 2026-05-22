Они всегда получают всё: 10 женских имен, приносящих удачу

О чем вы узнаете:
- Какие женские имена считаются самыми счастливыми
- Какие черты характера присущи обладательницам этих имен
Имя, которое дают девочке при рождении, может стать ее главным оберегом и ключом к успеху. Специалисты составили список из 10 женских имен, которые приносят своим обладательницам больше всего счастья в Украине. Эти женщины от природы обладают сильной интуицией, острым умом и удивительной способностью легко выходить из сложных ситуаций, зарабатывать деньги и строить крепкие отношения. Подробнее расскажет Главред.
Ольга
Ольги обладают острым умом и всегда знают, чего хотят. Они быстро находят хорошую работу и умеют зарабатывать деньги. Но хотя карьера для них и важна, на первое место они всегда ставят семью.
Мария
Марии очень спокойны, самостоятельны и мудры. Они редко действуют спонтанно и обычно хорошо обдумывают свои решения, поэтому ошибаются нечасто. Окружающие уважают их за честность и искренность.
Наталья
Натальи трудолюбивы и честны. Они любят быть первыми, отвечают за свои слова и уверенно идут к цели. Несмотря на мягкость в общении, обладают сильным характером и большой силой воли.
Александра
Александры уверены в себе и решительны. Они не терпят лжи, знают себе цену и обычно достигают желаемого. Такие женщины нередко становятся руководительницами и лидерами.
Видео о утраченных женских именах можно посмотреть здесь:
Оксана
Оксаны добры, но в то же время обладают твердым характером. Они легко находят друзей, однако не позволяют другим управлять собой. Важные решения принимают только после тщательных размышлений.
Татьяна
Татьяны могут казаться тихими и сдержанными, но внутри у них много энергии. Они любят комфорт, стабильность и умеют строить крепкие семьи.
Ирина
Ирины эмоциональны и очень привлекательны. Они быстро находят выход из проблемных ситуаций благодаря сильной интуиции. Также обладают прекрасным чувством юмора и умеют искренне любить.
Анна
Анны — символ нежности и женственности. Они очень ответственные, и на них всегда можно положиться в сложный момент. Для них самым важным остается спокойствие и счастье близких людей.
Юлия
Юлии обычно умны и энергичны. Они любят давать советы, быстро находят ответы на сложные вопросы и ценят взаимопонимание в отношениях.
Анастасия
Анастасии терпеливы и мудры. Они не боятся трудностей и легко адаптируются к изменениям в жизни. Благодаря настойчивости часто достигают своих мечтаний.
Вас может заинтересовать:
- Что скрывал СССР под Киевом: тайна Быковнянского леса
- С ними приятно общаться: пять женских имен с лучшим характером
- Не от слова пуля: лингвисты объяснили, откуда произошло название одуванчика
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред