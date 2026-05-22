Ученые раскрыли тайну пирамид, позволяющую "обманывать" даже силу природы

Великая пирамида Гизы удивила ученых своей защитой от землетрясений, пережив тысячи лет без серьезных повреждений.

Ученые раскрыли одну из тайн египетских пирамид

Великая пирамида Гизы более 4600 лет переживает землетрясения, которые могли бы разрушить современные здания. Недавно ученые заявили, что наконец раскрыли секрет ее невероятной устойчивости и результаты исследования полностью изменили представления о технологиях Древнего Египта.

Исследователи пришли к выводу, что древние строители создали уникальную конструкцию, способную рассеивать и поглощать разрушительные колебания земли. Речь идет о Великой пирамиде фараона Хуфу (Хеопса), которая считается одним из самых загадочных сооружений в истории человечества. Об этом пишет Daily Star.

Почему Великая пирамида не разрушается

Ученые из Национального научно-исследовательского института астрономии и геофизики изучили поведение пирамиды во время вибраций и выяснили, что ее конструкция буквально "обманывает" землетрясения.

Во время исследования специалисты измеряли колебания в 37 различных точках: внутри камер, между массивными каменными блоками и вокруг основания пирамиды. Оказалось, что сама конструкция вибрирует на частоте от 2,0 до 2,6 герц, тогда как окружающий грунт колеблется примерно на 0,6 герца.

Именно эта разница, по словам ученых, защищает пирамиду от разрушения. Когда земля и сооружение вибрируют с одинаковой частотой, возникает опасный резонанс, способный уничтожить здания. Но Великая пирамида "жестче" окружающей почвы, поэтому энергия толчков практически не передается внутрь конструкции.

Тайные инженерные решения древних египтян

Исследователи также выяснили, что устойчивость пирамиды обеспечивают сразу несколько инженерных особенностей:

массивный известняковый фундамент;

идеально симметричная форма;

жесткий внутренний каркас;

широкое основание и низкий центр тяжести;

специальные разгрузочные камеры над Царской палатой.

Особое внимание ученых привлекли пять загадочных полостей над Камерой Царя. По данным исследования, именно они помогают ослаблять и перераспределять вибрации во время подземных толчков.

Во время испытаний специалисты заметили, что вибрации усиливались по мере подъема вверх, однако эти скрытые камеры неожиданно замедляли колебания и работали как своеобразный "щит" для внутренних помещений.

Землетрясения не смогли разрушить пирамиду

За тысячи лет Великая пирамида пережила многочисленные сильные землетрясения, включая толчки магнитудой до 6,8. Несмотря на это, сооружение не получило серьезных повреждений ни внутри, ни снаружи.

Авторы работы, опубликованной в журнале Scientific Reports, считают, что древние архитекторы могли обладать удивительно глубокими знаниями в области инженерии и геотехники.

Однако ученые подчеркивают, что пока невозможно точно доказать, что египтяне специально создавали пирамиду как сейсмоустойчивую конструкцию.

Об источнике: The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

