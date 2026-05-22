Хозяев призвали опрыскать входную дверь лимоном в мае: в чём причина

Лайфхак с лимоном, который поможет отпугнуть незваных гостей

В мае владельцы частных домов все чаще замечают незваных ночных гостей, которых фиксируют камеры у входа. Речь идет о различных диких животных, в частности о лисах, которые подходят к двери, обнюхивают цветочные горшки и оставляют на стенах резкие метки.

На первый взгляд это кажется мелочью, однако специалисты предупреждают, что следы мочи имеют настолько концентрированный запах, что он может держаться неделями и практически "впитываться" в поверхности, пишет издание Newsweek.

Эксперты объясняют, что животных привлекают остатки запахов еды, пакеты с покупками или корм для домашних питомцев. А сама моча лисы содержит высокий уровень аммиака и мускусных соединений, из-за чего ее запах легко проникает сквозь кирпич или камень и долго не исчезает. Именно поэтому специалисты советуют в мае обрабатывать входную зону лимонным спреем — простым натуральным средством, которое помогает отпугивать животных.

По данным издания, лисы обладают чрезвычайно чутким обонянием и не переносят резких цитрусовых ароматов. Запах лимона сбивает их ориентацию и создает впечатление, что территория уже занята. Метод считается безопасным и гуманным, ведь он не наносит вреда ни животным, ни окружающей среде.

Как приготовить отпугиватель

Приготовить спрей можно дома: несколько лимонов варят в литре воды примерно пятнадцать минут, после охлаждения жидкость процеживают и переливают в бутылку с распылителем. При необходимости аромат усиливают небольшим количеством уксуса или несколькими каплями масла цитронеллы. Полученным средством обрабатывают двери, рамы, горшки и другие места, где лисы оставляют метки.

Помимо защитного эффекта, цитрусовый спрей помогает поддерживать свежесть в зоне входа летом, устраняя посторонние запахи и создавая приятный аромат.

