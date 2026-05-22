Зеленский заинтриговал заявлением о Сумской области и ударах по РФ - детали

Зеленский подчеркнул, что Украина возвращает войну домой, в Россию.

https://glavred.info/war/zelenskiy-zaintrigoval-zayavleniem-o-sumskoy-oblasti-i-udarah-po-rf-detali-10766849.html Ссылка скопирована

Зеленский рассказал о ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Главное из заявления Зеленского:

ВСУ нанесли удар по НПЗ в Ярославле в 700 км от Украины

Украина готовит новые дальнобойные удары

В Сумской области ВСУ продолжают выполнять задачи

В ночь на 22 мая Силы обороны нанесли удар по российскому НПЗ в Ярославле, который находится на расстоянии около 700 километров от Украины. Об этом написал президент Владимир Зеленский по итогам доклада Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о применении дальнобойных дронов против российских нефтеперерабатывающих заводов и экспортных позиций.

"Возвращаем войну домой, в Россию, и это вполне справедливо. Были и удары по определенным целям на временно оккупированной территории Украины. Готовим также другие проявления наших дальнобойных санкций и мидлстрайков в ответ на российские удары по нашим городам и общинам", — говорится в сообщении. видео дня

НПЗ / Инфографика: Главред

Ситуация в приграничной зоне Сумской области

Зеленский добавил, что также обсудил с Сырским активность на фронте.

По его словам, с начала 2026 года российские потери на фронте уже составили более 145 тысяч человек. В частности, уничтожены – почти 86 тысяч человек, тяжелоранены – не менее 59 тысяч человек, в плен взято более 800 российских военнослужащих.

В то же время в приграничной зоне Сумской области ВСУ продолжают достигать поставленных целей.

"Продолжаем уничтожать российский личный состав и технику оккупантов также на других направлениях. Особенно хочу поблагодарить за меткость операторов наших дронов. Продолжаются и активные действия, за которые стоит отметить десантников и штурмовиков. Спасибо каждому украинскому подразделению, которое достигает результатов", — подытожил глава государства.

Александр Сырский / Инфографика: Главред

Россияне хотят захватить Сумы

Пресс-секретарь 8-го корпуса ДШВ Вадим Карпьяк заявлял, что российские оккупанты хотят захватить Сумы и Харьков.

По его словам, захват этих областных центров является ближайшими задачами россиян.

"Их цель, как минимум, захватить Сумы как областной центр. У них это не получается, конечно. Но никто не сказал, что они отказались от этой затеи. Поэтому они сейчас давят", — подчеркнул он.

Сумы / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте — последние новости Украины

Как сообщал Главред, соучредитель и аналитик мониторингового проекта Deep State Роман Погорилый говорил, что российские оккупанты полностью оккупировали Покровск и Мирноград в Донецкой области. Следующей целью врага может стать Доброполье.

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что российские оккупационные войска в ходе весенне-летней наступательной кампании сосредоточат свои усилия на полной оккупации Донецкой области.

В то же время спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявлял, что Силы обороны Украины прижали армию страны-агрессора России к границе на Великобурлукском направлении.

Читайте также:

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр — главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред