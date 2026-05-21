Черная плесень пропадет моментально: раскрыт секрет одного простого средства

Как избавиться от черной плесени

Черные пятна, которые появляются в швах между плиткой в ванной — это не просто неприятный вид, а потенциальная угроза здоровью.

Споры плесени постоянно присутствуют в воздухе, но размножаются только при благоприятных условиях: высокой влажности, тепле и стоячей воде, пишет Express.

Ванные комнаты идеально подходят для этого, особенно участки с герметиком, затиркой и складками душевой занавески.

Натуральное решение: пищевая сода

Хорошая новость: бороться с плесенью можно безопасно и эффективно. По мнению экспертов по уборке, один из лучших способов — использование пищевой соды.

Безопасность: подходит для семьи и домашних животных.

Мягкость: не повреждает плитку и затирку благодаря щелочной природе.

Универсальность: нейтрализует запахи, удаляет пятна и поглощает лишнюю влагу, мешающую росту плесени.

Как применять пищевую соду

Средство в виде спрея:

Разведите 1 чайную ложку соды в бутылке с водой.

Хорошо встряхните и распылите на загрязненный участок.

Оставьте на 10 минут, затем аккуратно протрите мягкой щеткой.

Промойте поверхность водой и дайте высохнуть.

Средство в виде пасты:

Смешайте ½ стакана соды с 2–3 чайными ложками воды до пастообразной консистенции.

Нанесите на швы и оставьте на 10 минут.

Почистите мягкой щеткой, промойте водой и дайте высохнуть естественным образом.

Преимущество метода

После обработки сода уничтожает оставшиеся споры и препятствует повторному появлению плесени. Это простой, натуральный и безопасный способ поддерживать чистоту и здоровье в ванной без агрессивной химии.

Смотрите видео - как избавиться от плесени:

В этом видео демонстрируется опыт борьбы с плесенью в герметике ванной комнаты. Несмотря на использование разных методов, избавиться от грибка полностью не удалось.

Авторы объясняют причины неудачи и предлагают рекомендации, которые могут оказаться полезными в будущем. Зрителям, столкнувшимся с аналогичной проблемой, стоит обратить внимание на эти советы для более результативной очистки.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

