Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Курьёзы

Пенсионерку перепутали с молодой моделью и не поверили в ее возраст

Константин Пономарев
21 мая 2026, 14:51
google news Подпишитесь
на нас в Google
83-летняя американка Микки Уильямс поразила пользователей соцсетей внешностью, стилем и энергией. Многие уверены, что ей не больше 28 лет.
Микки Уильямс прославилась благодаря ярким образам и любви к моде
Микки Уильямс прославилась благодаря ярким образам и любви к моде / Коллаж Главред, фото: instagram.com/mikkiwilliamsunltd

Вы узнаете:

  • Как внешность женщины в 83 года сделала ее звездой сети
  • Сколько пенсионерка тратит тысяч долларов на яркие наряды
  • Какие привычки помогают женщине в 83 года выглядеть моложе

83-летняя блогерша из Флориды (США) стала звездой в соцсетях после того, как пользователи сети начали массово писать, что она выглядит "максимум на 28". Микки Уильямс прославилась благодаря ярким образам, любви к моде и активному образу жизни, который она ведет каждый день.

Женщина признается, что не признает понятия "одеваться по возрасту" и всегда выбирает то, что ей нравится. По словам американки, сохранять энергию и молодость ей помогают спорт, танцы, позитивный настрой и уверенность в себе. Об этом пишет Mirror.

видео дня

83-летнюю женщину принимают за 28-летнюю

У Микки более 52 тысяч подписчиков в TikTok, где она регулярно публикует яркие образы, танцы и кадры из повседневной жизни. Пользователи соцсетей не скрывают удивления. Часто в комментариях пенсионерке пишут, что она выглядит "максимум на 28".

"82???? Ты имеешь в виду 28?", "Пожалуйста, расскажите нам, что вы делаете, чтобы оставаться в такой хорошей форме", "Вот такой я планирую быть в 82 года", - писали пользователи.

Микки намеренно выбирает смелые наряды, яркие цвета и нестандартные сочетания
Микки намеренно выбирает смелые наряды, яркие цвета и нестандартные сочетания / Фото: instagram.com/mikkiwilliamsunltd

Сама блогерша уверяет, что дело вовсе не в цифрах в паспорте. Американка считает, что многие люди сами ограничивают себя возрастными рамками и боятся выглядеть необычно.

Микки намеренно выбирает смелые наряды, яркие цвета и нестандартные сочетания. По ее словам, она никогда не пыталась "одеваться по возрасту" и всегда предпочитала выделяться.

Гардероб на тысячи долларов и 200 пар обуви

В доме блогерши есть отдельная гардеробная комната, где одежда отсортирована по цветам. Коллекция Микки насчитывает более 100 топов и около 200 пар обуви, размещенных на вращающейся стойке.

Коллекция Микки насчитывает более 100 топов и около 200 пар обуви
Коллекция Микки насчитывает более 100 топов и около 200 пар обуви / Фото: tiktok.com/@mikkigogo

Пенсионерка признается, что любовь к моде появилась еще в детстве благодаря матери. Вместе они часто ходили по бутикам Нью-Йорка, и именно тогда будущая звезда TikTok поняла, что хочет выглядеть не так, как все.

По словам Микки, при создании образов она всегда начинает с обуви или украшений, а уже потом подбирает одежду. Такой подход помогает ей находить неожиданные сочетания и создавать яркие образы.

Что помогает сохранять энергию и молодость

Блогерша говорит, что придерживается дисциплинированного образа жизни уже много лет. В прошлом она была профессиональной танцовщицей и до сих пор ежедневно занимается спортом.

[21.05.2026 14:00] Константин Пономарёв:

В график американки входят тренировки в спортзале, плавание, танцы и упражнения с гантелями
В график американки входят тренировки в спортзале, плавание, танцы и упражнения с гантелями / Фото: instagram.com/mikkiwilliamsunltd

В ее привычный график входят тренировки в спортзале, пилатес, плавание, танцы и упражнения с гантелями. Микки уверена, что постоянное движение помогает ей сохранять не только физическую форму, но и внутреннюю энергию.

Американка также подчеркивает важность позитивного мышления и уверенности в себе. По словам блогерши, именно отношение к жизни влияет на то, как человек выглядит и ощущает себя в любом возрасте.

Смотрите в видео о том, как 83-летняя американка показывает свои наряды и гардероб:

Ранее Главред писал о том, что фото 40-летнего актера с женой поразило людей. Взрослый мужчина вновь оказался в центре внимания соцсетей из-за внешности ребенка. Пользователи не поверили, что ему уже 40 лет.

Также сообщалось о том, что женщина заявила, что "стареет в обратную сторону". Благодаря силовым тренировкам, активному образу жизни и контролю питания Лиза выглядит значительно моложе своих лет.

Вам может быть интересно:

Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
мода пенсионеры TikTok возраст интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия изменила цели войны против Украины: Буданов назвал новые условия РФ для мира

Россия изменила цели войны против Украины: Буданов назвал новые условия РФ для мира

15:58Война
СБУ "поджарила" кучу россиян: Зеленский показал кадры удара по ФСБ

СБУ "поджарила" кучу россиян: Зеленский показал кадры удара по ФСБ

15:53Война
Новый курс валют на 22 мая: что изменится

Новый курс валют на 22 мая: что изменится

15:37Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Как с помощью смартфона можно обнаружить клеща на теле: неожиданный трюк

Как с помощью смартфона можно обнаружить клеща на теле: неожиданный трюк

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в наушниках за 23 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в наушниках за 23 с

Четырем знакам зодиака скоро улыбнется удача: чьи мечты станут реальностью

Четырем знакам зодиака скоро улыбнется удача: чьи мечты станут реальностью

Приближается настоящий Армагеддон: где ожидаются грозы, дожди и град

Приближается настоящий Армагеддон: где ожидаются грозы, дожди и град

Карты Таро показали опасный период для одного знака: Таро-прогноз на июнь 2026

Карты Таро показали опасный период для одного знака: Таро-прогноз на июнь 2026

Последние новости

16:23

Почему не стоит стирать утром — народные приметы и логические причины

16:11

"Вырыл себе землянку": известный композитор пострадал от обстрела армии РФ

16:07

В эпицентре ядерного взрыва нашли "аномалию", которой не было на Земле

15:58

Россия изменила цели войны против Украины: Буданов назвал новые условия РФ для мира

15:53

СБУ "поджарила" кучу россиян: Зеленский показал кадры удара по ФСБВидео

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
15:40

Тест по ПДД, который "валит" многих на экзамене: можно ли обогнать тракторВидео

15:37

Новый курс валют на 22 мая: что изменится

15:25

Церковный календарь праздников на июнь 2026: когда Ивана Купала и Троица

15:21

Сильные грозовые дожди обрушатся на Украину: какие регионы будут плавать

Реклама
15:13

Не только Донбасс: названы цели нового наступления РФ, какие города под угрозойВидео

15:09

"Я вернулась в Украину": экс-"ВИА Гра" Бушмина сообщила о тяжелом расставании

14:56

Проверенный способ защиты от клещей: какой предмет нужно взять из домаВидео

14:52

ВСУ изменили ситуацию на важном направлении фронта – россиян прижали

14:51

Пенсионерку перепутали с молодой моделью и не поверили в ее возрастВидео

14:26

Российские НПЗ под прицелом: Зеленский показал последствия ударов по РФВидео

14:15

Оригинальный завтрак за считанные минуты: рецепт оладий с начинкой

14:14

"ВишивАнка" или "вишИванка" - как сказать правильно: ответ удивит многих

13:56

Какие приборы нужно всегда отключать от розетки: могут стать причиной пожараВидео

13:52

"Тая Повалий сказала": Кудлай раскрыла подставу от предательницы Украины

13:47

РФ нацелилась на ряд городов летом-осенью: Ступак – об угрозе из Беларуси и наступлении на КиевВидео

Реклама
13:18

Украина тестирует новое оружие для отражения атак РФ: в чём его особенность

13:18

Простой домашний спрей помогает остановить нашествие крыс весной

12:53

Уголовные дела, самовары, российский паспорт. Журналисты рассказали новую историю о депутате Житомирского облсовета Костюшко

12:45

"Встречают тут с цветами": Даша Евтух внезапно вернулась в УкраинуВидео

12:39

"Цель РФ — захватить новый областной центр": РФ пошла в наступление на севере

12:39

Грозит ли Германии дефицит топлива: эксперт раскрыл, что скрывается за паникойВидео

12:31

Зачем хитрые хозяйки и повара бросают кубик льда на сковородку перед жаркойВидео

12:25

Тиктокер взорвал интернет, показав странную деталь на прищепкахВидео

12:24

Как почистить килограмм молодого картофеля за пять минут – лайфхак

12:03

Свекровь Тодоренко предупреждала ее: что случилось в браке предательницы

11:48

РФ массированно атакует областной центр: есть попадание, количество раненых выросло

11:46

Стул-сердце и лампа-гриб: названа культовая ретро-мебель, за которой охотятся всеВидео

11:44

Мало и дорого: в Украине дефицит базового овоща, как изменились цены

11:35

Китайский гороскоп на завтра, 22 мая: Тиграм - советы, Козлам - критика

11:24

Ядерные боеприпасы уже в Беларуси: Минобороны РФ сделало заявлениеВидео

11:17

Как на самом деле выглядел Иисус Христос и почему все ошибалисьВидео

11:14

РФ потеряла имидж "энергетической сверхдержавы": эксперт раскрыл влияние ударов ВСУ

10:53

Во время приема Путина в Китае произошел курьез с намеком на переворот в РФ

10:34

Вышиванки и улыбки: Зеленский с супругой появились в особенных образах

10:04

5 причин, по которым перец не растет после посадки в грунт: что с этим делатьВидео

Реклама
10:02

Секрет розовых гортензий и крупных томатов: как правильно использовать золу в садуВидео

09:58

РФ хочет использовать Германию для давления на Украину: в чем замысел Кремля

09:50

"Зачем приглашать": Данилко жестко разнес Евровидение 2026 и объявил о решении

09:50

Карта Deep State онлайн за 21 мая: что происходит на фронте (обновляется)

09:10

Рейтинг онлайн-школ по математике по результатам НМТ-2025: кто стал лидером дистанционного образования новости компании

09:07

Людей массово увольняют, экономика рушится: что будет с РФ

09:06

Год перемен: успех и удача ждут четырех знаков зодиака до конца 2026

08:51

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 мая (обновляется)

08:17

В российской Сызрани пожар и черный дым: НПЗ атаковали дроны

07:50

Портников: Визит Путина в Китай не принес главногомнение

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять