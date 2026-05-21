83-летняя американка Микки Уильямс поразила пользователей соцсетей внешностью, стилем и энергией. Многие уверены, что ей не больше 28 лет.

Микки Уильямс прославилась благодаря ярким образам и любви к моде

83-летняя блогерша из Флориды (США) стала звездой в соцсетях после того, как пользователи сети начали массово писать, что она выглядит "максимум на 28". Микки Уильямс прославилась благодаря ярким образам, любви к моде и активному образу жизни, который она ведет каждый день.

Женщина признается, что не признает понятия "одеваться по возрасту" и всегда выбирает то, что ей нравится. По словам американки, сохранять энергию и молодость ей помогают спорт, танцы, позитивный настрой и уверенность в себе. Об этом пишет Mirror.

У Микки более 52 тысяч подписчиков в TikTok, где она регулярно публикует яркие образы, танцы и кадры из повседневной жизни. Пользователи соцсетей не скрывают удивления. Часто в комментариях пенсионерке пишут, что она выглядит "максимум на 28".

"82???? Ты имеешь в виду 28?", "Пожалуйста, расскажите нам, что вы делаете, чтобы оставаться в такой хорошей форме", "Вот такой я планирую быть в 82 года", - писали пользователи.

Сама блогерша уверяет, что дело вовсе не в цифрах в паспорте. Американка считает, что многие люди сами ограничивают себя возрастными рамками и боятся выглядеть необычно.

Микки намеренно выбирает смелые наряды, яркие цвета и нестандартные сочетания. По ее словам, она никогда не пыталась "одеваться по возрасту" и всегда предпочитала выделяться.

Гардероб на тысячи долларов и 200 пар обуви

В доме блогерши есть отдельная гардеробная комната, где одежда отсортирована по цветам. Коллекция Микки насчитывает более 100 топов и около 200 пар обуви, размещенных на вращающейся стойке.

Пенсионерка признается, что любовь к моде появилась еще в детстве благодаря матери. Вместе они часто ходили по бутикам Нью-Йорка, и именно тогда будущая звезда TikTok поняла, что хочет выглядеть не так, как все.

По словам Микки, при создании образов она всегда начинает с обуви или украшений, а уже потом подбирает одежду. Такой подход помогает ей находить неожиданные сочетания и создавать яркие образы.

Что помогает сохранять энергию и молодость

Блогерша говорит, что придерживается дисциплинированного образа жизни уже много лет. В прошлом она была профессиональной танцовщицей и до сих пор ежедневно занимается спортом.

В ее привычный график входят тренировки в спортзале, пилатес, плавание, танцы и упражнения с гантелями. Микки уверена, что постоянное движение помогает ей сохранять не только физическую форму, но и внутреннюю энергию.

Американка также подчеркивает важность позитивного мышления и уверенности в себе. По словам блогерши, именно отношение к жизни влияет на то, как человек выглядит и ощущает себя в любом возрасте.

Об источнике: The Mirror The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

