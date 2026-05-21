Пенсионерку перепутали с молодой моделью и не поверили в ее возраст

83-летняя блогерша из Флориды (США) стала звездой в соцсетях после того, как пользователи сети начали массово писать, что она выглядит "максимум на 28". Микки Уильямс прославилась благодаря ярким образам, любви к моде и активному образу жизни, который она ведет каждый день.
Женщина признается, что не признает понятия "одеваться по возрасту" и всегда выбирает то, что ей нравится. По словам американки, сохранять энергию и молодость ей помогают спорт, танцы, позитивный настрой и уверенность в себе. Об этом пишет Mirror.
83-летнюю женщину принимают за 28-летнюю
У Микки более 52 тысяч подписчиков в TikTok, где она регулярно публикует яркие образы, танцы и кадры из повседневной жизни. Пользователи соцсетей не скрывают удивления. Часто в комментариях пенсионерке пишут, что она выглядит "максимум на 28".
"82???? Ты имеешь в виду 28?", "Пожалуйста, расскажите нам, что вы делаете, чтобы оставаться в такой хорошей форме", "Вот такой я планирую быть в 82 года", - писали пользователи.
Сама блогерша уверяет, что дело вовсе не в цифрах в паспорте. Американка считает, что многие люди сами ограничивают себя возрастными рамками и боятся выглядеть необычно.
Микки намеренно выбирает смелые наряды, яркие цвета и нестандартные сочетания. По ее словам, она никогда не пыталась "одеваться по возрасту" и всегда предпочитала выделяться.
Гардероб на тысячи долларов и 200 пар обуви
В доме блогерши есть отдельная гардеробная комната, где одежда отсортирована по цветам. Коллекция Микки насчитывает более 100 топов и около 200 пар обуви, размещенных на вращающейся стойке.
Пенсионерка признается, что любовь к моде появилась еще в детстве благодаря матери. Вместе они часто ходили по бутикам Нью-Йорка, и именно тогда будущая звезда TikTok поняла, что хочет выглядеть не так, как все.
По словам Микки, при создании образов она всегда начинает с обуви или украшений, а уже потом подбирает одежду. Такой подход помогает ей находить неожиданные сочетания и создавать яркие образы.
Что помогает сохранять энергию и молодость
Блогерша говорит, что придерживается дисциплинированного образа жизни уже много лет. В прошлом она была профессиональной танцовщицей и до сих пор ежедневно занимается спортом.
В ее привычный график входят тренировки в спортзале, пилатес, плавание, танцы и упражнения с гантелями. Микки уверена, что постоянное движение помогает ей сохранять не только физическую форму, но и внутреннюю энергию.
Американка также подчеркивает важность позитивного мышления и уверенности в себе. По словам блогерши, именно отношение к жизни влияет на то, как человек выглядит и ощущает себя в любом возрасте.
Смотрите в видео о том, как 83-летняя американка показывает свои наряды и гардероб:
@mikkigogo Welcome to my tiktok and my closet! #closettour#82andfabulous#glamour#outrageoushomes#fyp♬ Hey, Mickey! - Baby Tate
Об источнике: The Mirror
The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.
