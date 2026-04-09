Макияж продержится целый день: простые лайфхаки от бьюти-блогерши

Макияж на выпускной не подведёт, если знать несколько секретов.

Лайфхаки по макияжу

Вы узнаете:

Как сделать макияж стойким на весь день

Почему макияж скатывается

Когда впереди важное событие, хочется, чтобы макияж выглядел безупречно до самого вечера. Именно поэтому стойкий макияж на выпускной или другое важное мероприятие требует правильной техники и нескольких проверенных приемов. Главред расскажет секреты сверхстойкого макияжа, который будет выглядеть безупречно даже после вечеринки.

Что делать, чтобы макияж не скатывался в течение дня

Бьюти-блогер Арина поделилась простыми советами, как закрепить макияж на весь день, даже если это выпускной. Чтобы косметика не исчезала с лица, стоит соблюдать несколько простых правил:

хорошо подготовить кожу перед макияжем;

использовать липкую базу или фиксатор;

выбирать матовый тональный крем;

дублировать кремовые продукты сухими;

закрепить макияж рассыпчатой пудрой.

Стойкий макияж: лайфхаки / скриншоты из видео

Подготовка кожи к макияжу

Первый этап — правильная подготовка лица. Именно она помогает косметике лучше держаться на коже. Сначала нужно нанести обычные уходовые средства. Для этого подойдет ваш крем или другие увлажняющие средства. После этого стоит использовать специальную основу.

"После ухода используем либо липкую базу, либо фиксатор для макияжа, потому что именно такие варианты создают правильное сцепление с кожей", — советует блогер.

Тональный крем для стойкого макияжа

Чтобы макияж был стойким, стоит правильно выбрать тональный крем. По словам блогерши, лучше отдавать предпочтение матовым текстурам. Именно они могут похвастаться большей стойкостью даже на комбинированном или жирном типе кожи.

"Лучше выбирай матовый тон, а не глянцевый или с натуральным финишем, потому что матовый держится гораздо лучше", — объясняет Арина.

Финиши тонального крема — сравнение

Метод дублирования

Один из самых эффективных лайфхаков для макияжа — так называемый метод дублирования текстур. Суть в том, что кремовые продукты нужно закреплять сухими. Это помогает сохранить цвет на более длительное время, ведь влажная текстура может впитываться кожей или просто "стекать". Именно поэтому этот метод часто используют визажисты при подготовке к фотосессиям или важным событиям.

Какая пудра закрепляет макияж

Финальный этап — фиксация пудрой. Именно она помогает сделать макияж максимально стойким. По словам блогерши, лучше всего работает рассыпчатая пудра, ведь она создана именно для закрепления макияжа, а не просто устранения жирного блеска.

"Нам нужна именно рассыпчатая пудра, а не прессованная", — отмечает Арина.

Наносить ее лучше специальной пуховкой — мягким треугольным спонжем. Пудру нужно распределить очень тонким слоем по всему лицу. После этого по желанию можно еще раз использовать фиксирующий спрей.

Пудра для стойкого макияжа / скриншот из видео

Такие простые лайфхаки для макияжа помогут сделать образ стойким даже в сложных условиях — на выпускном, вечеринке или в жаркую погоду.

Как сделать стойкий макияж — советы бьюти-блогерши:

Об авторе: Я Арина Известная украинская TikTok-блогерша Арина приобрела популярность благодаря простым лайфхакам по макияжу и обзорам косметических новинок. Канал инфлюенсерши уже преодолел отметку в 100 тысяч подписчиков, а ее советы регулярно становятся вирусными среди украинских ценителей бьюти-сферы.

