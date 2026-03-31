Четкие скулы, как у звезд: визажист раскрыл 3 секрета контуринга лица

Кристина Трохимчук
31 марта 2026, 18:01
Звездный визажист Егор Андрюшин поделился секретами коррекции лица с помощью макияжа.
Контурирование скул
Контуринг скул / коллаж: Главред, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как правильно наносить контуринг
  • Основные ошибки в контурировании лица

Контуринг лица давно стал одним из самых популярных приемов в макияже. Благодаря правильной технике можно подчеркнуть черты, сделать лицо более выразительным и даже получить лифтинг-эффект. Главред расскажет, как даже новичку добиться результата, как у звезд, а не оставить на лице грязные пятна.

Куда наносить контуринг на лице

Звездный визажист Егор Андрюшин объяснил, как правильно делать контуринг скул. Самая распространенная ошибка в макияже — слишком низко нанесенный контур. Из-за этого лицо может выглядеть уставшим и опущенным. Чтобы правильно нарисовать скулы, нужно ориентироваться на простую линию: от верхней части уха до уголка губ.

видео дня

"Мы берем эту впадинку за нижнюю границу и растушевываем в саму впадинку и выше, почти на зону хайлайтера. То есть мы отводим цвет на скулу", — объясняет Егор Андрюшин.

Важно не доводить линию контурирования прямо до уголка губ, иначе лицо может визуально "поплыть" вниз.

Как наносить контуринг на скулы
Как наносить контуринг на скулы / скриншот из видео

Контуринг без пятен — эффективный лайфхак

По словам эксперта, для максимально естественного результата лучше использовать кремовые текстуры.

"Если ты хочешь, чтобы у тебя не было никаких пятен, лучше выбирай кремовый контуринг. Мы наносим кремовый контуринг до пудры, то есть на тональный крем", — отмечает визажист.

Техника нанесения также имеет большое значение для правильного результата. После нанесения продукт нужно хорошо растушевать, слегка поднимая цвет на выступающую часть скул — именно это создает эффект подтянутого лица.

Як наносити контуринг на вилиці
Как исправить неудачный контуринг / скрін з відео

Как исправить неудачный контуринг

Даже если контуринг получился неидеальным, его легко скорректировать. По словам звездного визажиста, достаточно взять спонж с остатками тонального крема и легкими движениями приглушить продукт. Такой простой прием помогает убрать резкие линии и сделать макияж лица более аккуратным.

Как сделать макияж стойким

Если нужен более стойкий контуринг, эксперт советует сочетать разные текстуры. Например, можно дополнительно использовать сухой продукт, нанося его пушистой кистью поверх кремовой основы.

Благодаря правильной технике контуринг скул может не только подчеркнуть черты лица, но и визуально сделать его более подтянутым и гармоничным.

Основные ошибки в контуринге — смотрите видео:

О личности: Егор Андрюшин

Егор Андрюшин — украинский визажист, бьюти-блогер, певец. Широкую популярность в Сети приобрел благодаря видео-превращениям с помощью макияжа. Главными героями его роликов нередко становятся украинские знаменитости.

Ловушка единогласия: Власюк пояснил, как вето Венгрии спасает кошельки Кремля

"Очень серьёзная цифра": Зеленский раскрыл потери РФ и планы по мобилизации

"У Украины есть два месяца": Россия выдвинула новый ультиматум, чего требуют

Весной под каждый куст: чем подкормить клубнику для сладких и больших ягод

Резкий погодный поворот: синоптики раскрыли сроки потепления в Киеве

Секрет крупных тюльпанов: что обязательно нужно сделать весной

РФ выбрала новые цели для атаки по Украине - какие города и области под прицелом

"Она меня чувствует": Дантес рассказал про отношения с известной певицей

