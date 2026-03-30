Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Достаточно одной детали: модные аксессуары весны-лета 2026 года

Марина Иваненко
30 марта 2026, 21:02
Какие аксессуары будут в моде в 2026 году: ободки, платки, броши и другие тренды весны-лета. Как легко обновить образ без больших затрат и выглядеть современно.
Модные аксессуары 2026 года
Модные аксессуары 2026 года

О чем вы узнаете:

  • Какие аксессуары будут в моде весной и летом
  • Как изменить стиль с помощью аксессуаров

В 2026 году аксессуары становятся основным элементом гардероба. Правильно подобранные детали позволяют изменить стиль образа и не покупать полный шкаф новой одежды, придавая ему завершенность и актуальность. В теплом сезоне весна–лето наблюдается сочетание ретроэстетики с современным максимализмом, где акцент делается на функциональности и необычных способах ношения привычных вещей. Главред расскажет более подробно.

Аксессуары для волос: ободки и заколки снова в тренде

В этом году в моде разнообразные украшения для волос. Обручи помогают придать образу четкость и аккуратность. Для повседневных образов лучше выбирать модели нейтральных цветов: черного, белого, серого или бежевого. Более яркие варианты подходят для создания акцентов.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости.

В этом сезоне возвращается мода на французскую заколку, которая удобна для создания быстрых причесок, например пучков. Главное правило — не делать прическу слишком гладкой, поскольку естественная небрежность выглядит более современно.

Шелковые платки и съемные воротнички: простой способ изменить стиль

Платок — это универсальный предмет, который можно использовать по-разному. Его завязывают на шее, запястье, ручке сумки или используют как пояс.

Казалось бы, такая маленькая деталь, но как она способна классно вытянуть и завершить ваш образ, — подчеркивает стилист Инна Вихорова.

Съемные воротнички — еще один практичный инструмент. Контрастный белый воротничок освежает лицо и придает структуру темной одежде. Это удобный способ быстро сменить стиль с повседневного на более официальный или романтичный.

Броши и кольца: тренд на смелые сочетания

Броши перестали быть исключительно классическим украшением. Теперь их рекомендуют крепить в довольно необычных местах: на манжетах жакетов, галстуках или даже ремнях.

В выборе колец актуален максимализм. Можно носить по несколько штук на одном пальце, сочетать разные металлы и материалы — от серебра до цветного пластика. Мода сезона позволяет смешивать винтажные вещи с современными.

Видео о том, какие аксессуары будут модными весной и летом 2026 года, можно посмотреть здесь:

Картхолдеры на шею: функциональный тренд сезона

Необычным трендом стали маленькие кошельки или кардхолдеры, которые носят на ремешке на шее. Это довольно функциональный элемент, который добавляет образу изюминку.

Он способен добавить образу изюминку... однако стоит достаточно осторожно подходить к выбору... и обращать внимание на длину ремешка и размер.


Об источнике: Inna Vikhorova

Канал создан в 2013 году. На данный момент подписчиками являются почти 18 тысяч пользователей. Здесь девушка делится модными трендами, образами, особенностями стиля и различными вариантами образов для разных типов фигур.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мода стилист интересные новости Мода 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять