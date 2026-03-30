Достаточно одной детали: модные аксессуары весны-лета 2026 года

Какие аксессуары будут в моде в 2026 году: ободки, платки, броши и другие тренды весны-лета. Как легко обновить образ без больших затрат и выглядеть современно.

Модные аксессуары 2026 года / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какие аксессуары будут в моде весной и летом

Как изменить стиль с помощью аксессуаров

В 2026 году аксессуары становятся основным элементом гардероба. Правильно подобранные детали позволяют изменить стиль образа и не покупать полный шкаф новой одежды, придавая ему завершенность и актуальность. В теплом сезоне весна–лето наблюдается сочетание ретроэстетики с современным максимализмом, где акцент делается на функциональности и необычных способах ношения привычных вещей. Главред расскажет более подробно.

Аксессуары для волос: ободки и заколки снова в тренде

В этом году в моде разнообразные украшения для волос. Обручи помогают придать образу четкость и аккуратность. Для повседневных образов лучше выбирать модели нейтральных цветов: черного, белого, серого или бежевого. Более яркие варианты подходят для создания акцентов.

В этом сезоне возвращается мода на французскую заколку, которая удобна для создания быстрых причесок, например пучков. Главное правило — не делать прическу слишком гладкой, поскольку естественная небрежность выглядит более современно.

Шелковые платки и съемные воротнички: простой способ изменить стиль

Платок — это универсальный предмет, который можно использовать по-разному. Его завязывают на шее, запястье, ручке сумки или используют как пояс.

Казалось бы, такая маленькая деталь, но как она способна классно вытянуть и завершить ваш образ, — подчеркивает стилист Инна Вихорова.

Съемные воротнички — еще один практичный инструмент. Контрастный белый воротничок освежает лицо и придает структуру темной одежде. Это удобный способ быстро сменить стиль с повседневного на более официальный или романтичный.

Броши и кольца: тренд на смелые сочетания

Броши перестали быть исключительно классическим украшением. Теперь их рекомендуют крепить в довольно необычных местах: на манжетах жакетов, галстуках или даже ремнях.

В выборе колец актуален максимализм. Можно носить по несколько штук на одном пальце, сочетать разные металлы и материалы — от серебра до цветного пластика. Мода сезона позволяет смешивать винтажные вещи с современными.

Картхолдеры на шею: функциональный тренд сезона

Необычным трендом стали маленькие кошельки или кардхолдеры, которые носят на ремешке на шее. Это довольно функциональный элемент, который добавляет образу изюминку.

Он способен добавить образу изюминку... однако стоит достаточно осторожно подходить к выбору... и обращать внимание на длину ремешка и размер.



Об источнике: Inna Vikhorova Канал создан в 2013 году. На данный момент подписчиками являются почти 18 тысяч пользователей. Здесь девушка делится модными трендами, образами, особенностями стиля и различными вариантами образов для разных типов фигур.

