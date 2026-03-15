Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Одежда, которая "крадет" сантиметры: какие ошибки допускает каждая третья женщина

Марина Иваненко
15 марта 2026, 04:07
Неудачный жакет или длина миди могут укоротить ноги. Как создать эффект "бесконечных ног" и не испортить пропорции.
Как казаться выше?
Как казаться выше?

О чем вы узнаете:

  • Как казаться выше при невысоком росте
  • Какую одежду лучше выбрать
  • Какие аксессуары подойдут лучше

Для девушек ростом 160–164 см ключевой задачей в моде является создание непрерывной вертикальной линии. Это помогает глазу воспринимать силуэт как единое целое, что автоматически добавляет визуальной стройности и роста. Основные ошибки часто связаны с "разрезанием" фигуры горизонтальными линиями, которые делают ноги короче, а туловище — массивнее. Как казаться выше с помощью правильно подобранной одежды, расскажет Главред.

Какие цвета выбирать, чтобы казаться выше

По словам стилиста Инны Вихоровой, один из самых эффективных приемов — монохромные образы. Когда верх и нижняя часть одежды выдержаны в одном цвете или близких оттенках, граница между ними исчезает. Это создает непрерывную цветовую вертикаль. Если вы хотите использовать разные цвета, то хотя бы старайтесь избегать резких контрастов на линии талии (например, белая рубашка и черные брюки), поскольку это будет делить фигуру пополам.

видео дня

Правильные вертикали и крой

Вертикальные линии — лучшие друзья девушек невысокого роста. Речь идет не только о принтах в полоску, но и о функциональных элементах одежды:

  • V-образный вырез визуально удлиняет шею и открывает зону декольте.
  • Ряд пуговиц или вертикальные швы создают дополнительную ось, вытягивающую торс.
  • Высокая посадка — брюки и юбки с завышенной талией являются обязательным элементом, если вы невысокого роста. Они перемещают линию талии выше, благодаря чему ноги кажутся длиннее.

Видео об универсальных приемах для девушек невысокого роста можно посмотреть здесь:

Как правильно выбрать длину одежды

Именно длина одежды имеет решающее значение. Для невысоких девушек идеальными вариантами являются:

  • Мини — открытые ноги добавляют легкости силуэту.
  • Макси — длинные юбки или брюки, закрывающие обувь, создают эффект "бесконечных ног".

Лучше избегать длины до середины икры — это наиболее неудачная точка, которая визуально укорачивает ноги и делает их более массивными.

Что касается обуви, то лучший выбор — модели с острым мысом. Острый носок продолжает линию ноги, тогда как круглый или квадратный ее "обрубает". Кроме того, очень важно выбирать обувь в тон к брюкам или колготкам.

Аксессуары при невысоком росте

Большие сумки-шоперы или слишком массивные украшения могут "поглотить" миниатюрную девушку, делая ее еще ниже. Аксессуары стоит выбирать среднего или небольшого размера, чтобы они были пропорциональны телу. Также важно обращать внимание на длину жакетов и пиджаков: лучше всего смотрятся либо укороченные модели (кроп), либо удлиненные варианты прямого кроя, которые носят расстегнутыми, создавая две вертикальные линии по бокам.

Стиль для девушек невысокого роста строится на балансе. Используя высокую посадку, монохром и обувь с острым носком, можно легко скорректировать любой образ. Главное — помнить о правиле вертикалей и избегать лишнего объема там, где он может "приземлить" фигуру.

Об источнике: Inna Vikhorova

Канал создан в 2013 году. На данный момент подписчиками являются почти 18 тысяч пользователей. Здесь девушка делится модными трендами, образами, особенностями стиля и различными подборами образа для разных типов фигур.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Удары Ирана шахедами по Калифорнии: Киричевский объяснил, почему США не предотвращают эти удары

Удары Ирана шахедами по Калифорнии: Киричевский объяснил, почему США не предотвращают эти удары

08:10Мнения
"Я удивлен": Трамп недовольно высказался о Зеленском

"Я удивлен": Трамп недовольно высказался о Зеленском

07:53Политика
Украинцев предупредили об ограничениях электроэнергии на 15 марта после удара РФ

Украинцев предупредили об ограничениях электроэнергии на 15 марта после удара РФ

00:24Регионы
Популярное

Ещё
Что означает рыбка на автомобиле: правда, о которой мало кто знает

Что означает рыбка на автомобиле: правда, о которой мало кто знает

Гороскоп Таро на завтра 15 марта: Близнецы - суперзвезды, Овнам - успокоиться

Гороскоп Таро на завтра 15 марта: Близнецы - суперзвезды, Овнам - успокоиться

Гороскоп на сегодня, 15 марта: Скорпионам - недоразумения, Овнам - успех

Гороскоп на сегодня, 15 марта: Скорпионам - недоразумения, Овнам - успех

Три знака зодиака вскоре вытянут счастливый билет по жизни - кто они

Три знака зодиака вскоре вытянут счастливый билет по жизни - кто они

Как сказать по-украински "предпочтительный": правильный вариант мало кто знает

Как сказать по-украински "предпочтительный": правильный вариант мало кто знает

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотап
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять