Одежда, которая "крадет" сантиметры: какие ошибки допускает каждая третья женщина

Неудачный жакет или длина миди могут укоротить ноги. Как создать эффект "бесконечных ног" и не испортить пропорции.

Как казаться выше? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как казаться выше при невысоком росте

Какую одежду лучше выбрать

Какие аксессуары подойдут лучше

Для девушек ростом 160–164 см ключевой задачей в моде является создание непрерывной вертикальной линии. Это помогает глазу воспринимать силуэт как единое целое, что автоматически добавляет визуальной стройности и роста. Основные ошибки часто связаны с "разрезанием" фигуры горизонтальными линиями, которые делают ноги короче, а туловище — массивнее. Как казаться выше с помощью правильно подобранной одежды, расскажет Главред.

Какие цвета выбирать, чтобы казаться выше

По словам стилиста Инны Вихоровой, один из самых эффективных приемов — монохромные образы. Когда верх и нижняя часть одежды выдержаны в одном цвете или близких оттенках, граница между ними исчезает. Это создает непрерывную цветовую вертикаль. Если вы хотите использовать разные цвета, то хотя бы старайтесь избегать резких контрастов на линии талии (например, белая рубашка и черные брюки), поскольку это будет делить фигуру пополам.

Правильные вертикали и крой

Вертикальные линии — лучшие друзья девушек невысокого роста. Речь идет не только о принтах в полоску, но и о функциональных элементах одежды:

V-образный вырез визуально удлиняет шею и открывает зону декольте.

Ряд пуговиц или вертикальные швы создают дополнительную ось, вытягивающую торс.

Высокая посадка — брюки и юбки с завышенной талией являются обязательным элементом, если вы невысокого роста. Они перемещают линию талии выше, благодаря чему ноги кажутся длиннее.

Как правильно выбрать длину одежды

Именно длина одежды имеет решающее значение. Для невысоких девушек идеальными вариантами являются:

Мини — открытые ноги добавляют легкости силуэту.

Макси — длинные юбки или брюки, закрывающие обувь, создают эффект "бесконечных ног".

Лучше избегать длины до середины икры — это наиболее неудачная точка, которая визуально укорачивает ноги и делает их более массивными.

Что касается обуви, то лучший выбор — модели с острым мысом. Острый носок продолжает линию ноги, тогда как круглый или квадратный ее "обрубает". Кроме того, очень важно выбирать обувь в тон к брюкам или колготкам.

Аксессуары при невысоком росте

Большие сумки-шоперы или слишком массивные украшения могут "поглотить" миниатюрную девушку, делая ее еще ниже. Аксессуары стоит выбирать среднего или небольшого размера, чтобы они были пропорциональны телу. Также важно обращать внимание на длину жакетов и пиджаков: лучше всего смотрятся либо укороченные модели (кроп), либо удлиненные варианты прямого кроя, которые носят расстегнутыми, создавая две вертикальные линии по бокам.

Стиль для девушек невысокого роста строится на балансе. Используя высокую посадку, монохром и обувь с острым носком, можно легко скорректировать любой образ. Главное — помнить о правиле вертикалей и избегать лишнего объема там, где он может "приземлить" фигуру.

Об источнике: Inna Vikhorova Канал создан в 2013 году. На данный момент подписчиками являются почти 18 тысяч пользователей. Здесь девушка делится модными трендами, образами, особенностями стиля и различными подборами образа для разных типов фигур.

