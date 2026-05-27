Две вместо одной: что означает количество выхлопных труб в авто

Большинство современных автомобилей имеют одну выхлопную трубу, хотя бывают исключения.

Как работает выхлопная труба в автомобиле

Вы узнаете:

Почему некоторые автомобили имеют две или более выхлопных труб

Как двойной выхлоп может улучшить звук и тягу автомобиля

Во всех дизельных или бензиновых автомобилях есть выхлопная труба. Она предназначена для того, чтобы выпускать побочный продукт сгорания. Однако некоторые транспортные средства могут иметь не одну выхлопную трубу, а две или более.

Главред решил разобраться, почему в автомобиле есть несколько выхлопных труб.

Почему у автомобиля две выхлопные трубы

Эксперты SlashGear говорят, что хотя большинство современных автомобилей имеют одну выхлопную трубу, все же некоторые могут иметь две, или даже три или четыре. Обычно они выступают из заднего бампера, но иногда они также расположены возле передних дверей или даже за передними колесами.

Для чего нужны две выхлопные трубы

Причина, по которой некоторые автомобили имеют две выхлопные трубы вместо одной, в основном связана с противодавлением. Как правило, двигатель работает лучше всего, когда он может быстро и эффективно удалять выхлопные газы и уменьшать противодавление.

"Автомобили с одной выхлопной трубой будут иметь большее противодавление, поскольку газы могут выходить только из одной трубы. Иногда одной выхлопной трубы недостаточно для быстрого отвода газов, поэтому наличие двух выхлопных труб становится необходимостью, особенно на более крупных двигателях с большим количеством цилиндров", — говорится в сообщении.

Почему у автомобиля четыре выхлопные трубы

Иногда на автомобиле устанавливают три или четыре выхлопных наконечника сзади просто для вида. Исключением являются высокопроизводительные автомобили мощностью более 1000 лошадиных сил.

"Если вы видите автомобиль с меньшим двигателем и двойными выхлопами, это либо заводской, либо неоригинальный спортивный наконечник глушителя", — говорят специалисты.

Об источнике: SlashGear SlashGear — это популярный онлайн-ресурс, освещающий события в мире технологий и автомобильной индустрии. Основан в 2005 году как блог, посвященный мобильным технологиям. Впоследствии SlashGear быстро расширил тематику и превратился в площадку с широким охватом. В настоящее время издание входит в группу Static Media, и ежемесячно его читают более 5 миллионов человек.

