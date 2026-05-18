Последствия могут быть фатальными: какие вещи следует немедленно убрать из авто

Некоторые привычные для водителей предметы в салоне автомобиля могут даже представлять угрозу для жизни.

Каких автомобильных аксессуаров следует избегать

Вы узнаете:

Какие аксессуары в авто могут быть опасными

Почему чехлы и подушки вредят безопасности

В наше время можно найти множество автомобильных аксессуаров, которые могут визуально улучшить внешний вид авто или сделать поездку более комфортной. Однако есть и такие аксессуары, которых следует избегать из соображений безопасности.

Главред решил разобраться, какие вещи не стоит размещать в автомобиле.

Можно ли устанавливать накладки на ремень безопасности

Для надлежащей работы ремень безопасности должен располагаться достаточно близко к телу. В то же время некоторые накладки на ремень безопасности могут нарушать его работу и представлять угрозу, пишет SlashGear.

"Ремни безопасности имеют очень специфический принцип работы, поэтому даже небольшие отклонения могут вызвать серьезные проблемы", — говорят эксперты.

Почему не стоит ставить подушки на сиденья в авто

Подушки для сидений в автомобиле также входят в список опасных аксессуаров. Все потому, что они могут препятствовать срабатыванию подушек безопасности и потенциально вводить автомобиль в заблуждение, заставляя думать, что на подушке никто не сидит.

Еще одной проблемой является то, что во время столкновения тело будет неправильно расположено в сиденье, что может привести к множеству травм.

Нужен ли чехол на руль автомобиля

Чехол для руля может мешать системе срабатывания подушек безопасности. Также этот аксессуар может затруднить захват и поворот руля, в зависимости от конкретной модели автомобиля.

Кроме того, чехол может повредить сам руль, особенно если он очень плотно прилегает.

Единственная весомая причина использовать чехол — это защита руля от высоких температур, ведь горячим рулем невозможно безопасно пользоваться.

О ресурсе: SlashGear SlashGear — это популярный онлайн-ресурс, освещающий события в мире технологий и автомобильной индустрии. Основан в 2005 году как блог, посвященный мобильным технологиям. Впоследствии SlashGear быстро расширил тематику и превратился в площадку с широким охватом. В настоящее время издание входит в группу Static Media, и ежемесячно его читают более 5 миллионов человек.

