Последствия могут быть фатальными: какие вещи следует немедленно убрать из авто

Вы узнаете:
- Какие аксессуары в авто могут быть опасными
- Почему чехлы и подушки вредят безопасности
В наше время можно найти множество автомобильных аксессуаров, которые могут визуально улучшить внешний вид авто или сделать поездку более комфортной. Однако есть и такие аксессуары, которых следует избегать из соображений безопасности.
Главред решил разобраться, какие вещи не стоит размещать в автомобиле.
Можно ли устанавливать накладки на ремень безопасности
Для надлежащей работы ремень безопасности должен располагаться достаточно близко к телу. В то же время некоторые накладки на ремень безопасности могут нарушать его работу и представлять угрозу, пишет SlashGear.
"Ремни безопасности имеют очень специфический принцип работы, поэтому даже небольшие отклонения могут вызвать серьезные проблемы", — говорят эксперты.
Почему не стоит ставить подушки на сиденья в авто
Подушки для сидений в автомобиле также входят в список опасных аксессуаров. Все потому, что они могут препятствовать срабатыванию подушек безопасности и потенциально вводить автомобиль в заблуждение, заставляя думать, что на подушке никто не сидит.
Еще одной проблемой является то, что во время столкновения тело будет неправильно расположено в сиденье, что может привести к множеству травм.
Нужен ли чехол на руль автомобиля
Чехол для руля может мешать системе срабатывания подушек безопасности. Также этот аксессуар может затруднить захват и поворот руля, в зависимости от конкретной модели автомобиля.
Кроме того, чехол может повредить сам руль, особенно если он очень плотно прилегает.
Единственная весомая причина использовать чехол — это защита руля от высоких температур, ведь горячим рулем невозможно безопасно пользоваться.
О ресурсе: SlashGear
SlashGear — это популярный онлайн-ресурс, освещающий события в мире технологий и автомобильной индустрии.
Основан в 2005 году как блог, посвященный мобильным технологиям. Впоследствии SlashGear быстро расширил тематику и превратился в площадку с широким охватом.
В настоящее время издание входит в группу Static Media, и ежемесячно его читают более 5 миллионов человек.
