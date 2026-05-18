Орхидеи будут цвести круглый год: "ленивый" лайфхак для капризных цветов

Анна Косик
18 мая 2026, 04:40
Блогерша, у которой 18 орхидей, поделилась одним секретом.
Как правильно ухаживать за орхидеями / Коллаж: Главред, фото: pixabay

  • Как часто нужно поливать орхидеи
  • Как правильно протирать листья орхидеи

Орхидеи — одни из самых капризных домашних растений. Многие считают, что им нужен постоянный уход. Однако украинская блогерша Лена Гордиенко в TikTok утверждает, что это совсем не так.

Главред узнал, что, по ее словам, орхидеи достаточно "лениво" поливать раз в 2 недели, и тогда они будут цвести 365 дней в году. Однако важно делать это правильно.

Как поливать орхидеи, чтобы они постоянно цвели

Блогер советует сначала растворить удобрение для орхидей в воде, дать ему настояться 10 минут и после этого полить каждую орхидею до верха. Далее орхидеи нужно переставить в ванну и обильно полить водой.

В ванной цветы должны постоять 5-8 часов. Когда кора наберет достаточно влаги, нужно слить всю воду, чтобы корни не сгнили. И в качестве последнего этапа нужно протереть все листья орхидеи от пыли, чтобы они также "дышали".

@lena_gordii Раскрываю свой ленивый метод ухода, благодаря которому мои 18 орхидей цветут круглый год. #рек#орхидеи#цветы#лайфхак#полезныесоветы♬ оригинальная аудиозапись - Lena Gordiienko

О персонаже: Лена Гордиенко

Лена Гордиенко — украинская блогерша, которая в соцсетях публикует видео, в которых делится идеями для дома, рецептами вкусных блюд и полезными лайфхаками.

