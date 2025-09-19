Укр
Что делать, когда орхидея не цветет: лайфхак, который спасет растение

Анна Косик
19 сентября 2025, 05:44
Реанимировать орхидею, которая не цветет, довольно легко.
Что делать, когда орхидея не цветет: лайфхак, который спасет растение
Как возобновить цветение орхидеи / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • В чем замачивать орхидею, чтобы она цвела
  • Как часто применять лайфхак для цветения орхидеи

У многих владельцев орхидей бывает так, что растение перестает цвести. В таком случае можно воспользоваться простым лайфхаком, который быстро решит проблему.

Главред узнал, что о нем на своей странице в TikTok solnushkoyulia рассказала украинский блогер Юлия Зюзюн.

3 способа размножения орхидей дома
3 способа размножения орхидей дома / Инфографика: Главред

Что нужно сделать с орхидеей

Чтобы растение продолжало цвести, Юлия советует использовать лимонную кислоту. Ее надо растворить в пропорции щепотка на литр воды. В таком растворе корни орхидеи замачиваем раз в месяц.

"Это подкисляет почву, помогает усваивать питательные вещества и стимулирует цветение", - пояснила блогерша.

Смотрите видео о том, что делать, когда орхидея не цветет:

@solnushkoyulia

✅ "Если ваша орхидея не хочет цвести - попробуйте такой простой лайфхак! ? Растворите на литр воды щепотку лимонной кислоты - примерно на кончике ножа. ? Поливайте или замачивайте корни раз в месяц. Это подкисляет почву, помогает усваивать питательные вещества - и стимулирует цветение! Попробуйте - и делитесь результатами в комментариях. ? Пишите свои лайфхаки и показывайте свои орхидейки - очень интересно посмотреть на вашу красоту!"

♬ оригинальный звук - ЮЛИЯ ЗЮЗЮН

О персоне: Юлия Зюзюн

Юлия Зюзюн - украинский TikTok-блогер с многотысячной аудиторией. В соцсетях рассказывает о собственной жизни, а также делится полезными лайфхаками для дома.

17:27

Может быть еще дороже: украинцам сообщили о повышении цен на базовый продукт

17:03

Самая быстрая птица в мире живет в Украине - кто она и где ее можно увидеть

16:54

Почему ЕС отложил введение санкций против России - раскрыта неожиданная причинаВидео

