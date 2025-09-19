Что делать, когда орхидея не цветет: лайфхак, который спасет растение

Реанимировать орхидею, которая не цветет, довольно легко.

Как возобновить цветение орхидеи / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

У многих владельцев орхидей бывает так, что растение перестает цвести. В таком случае можно воспользоваться простым лайфхаком, который быстро решит проблему.

Главред узнал, что о нем на своей странице в TikTok solnushkoyulia рассказала украинский блогер Юлия Зюзюн.

Что нужно сделать с орхидеей

Чтобы растение продолжало цвести, Юлия советует использовать лимонную кислоту. Ее надо растворить в пропорции щепотка на литр воды. В таком растворе корни орхидеи замачиваем раз в месяц.

"Это подкисляет почву, помогает усваивать питательные вещества и стимулирует цветение", - пояснила блогерша.

Смотрите видео о том, что делать, когда орхидея не цветет:

@solnushkoyulia ✅ "Если ваша орхидея не хочет цвести - попробуйте такой простой лайфхак! ? Растворите на литр воды щепотку лимонной кислоты - примерно на кончике ножа. ? Поливайте или замачивайте корни раз в месяц. Это подкисляет почву, помогает усваивать питательные вещества - и стимулирует цветение! Попробуйте - и делитесь результатами в комментариях. ? Пишите свои лайфхаки и показывайте свои орхидейки - очень интересно посмотреть на вашу красоту!" ♬ оригинальный звук - ЮЛИЯ ЗЮЗЮН

О персоне: Юлия Зюзюн Юлия Зюзюн - украинский TikTok-блогер с многотысячной аудиторией. В соцсетях рассказывает о собственной жизни, а также делится полезными лайфхаками для дома.

