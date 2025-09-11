Как сложить одежду в шкаф, чтобы защитить от моли: действенный и простой лайфхак

Вы узнаете:
- Почему моль ест одежду
- Как защитить вещи от вредителя
Моль часто пробирается в шкафы. Она повреждает одежду, что становится неприятным сюрпризом. Этот вредитель живет в углах и складках тканей, особенно если одежда долго стоит.
Главред решил разобраться, как защитить одежду от моли.
Как моль делает дырочки в одежде
Эксперты Real Simple сообщают, что моль на самом деле не ест одежду - это делают ее дети. Этот вредитель откладывает яйца на ткани, из них вылупляются гусеницы, которые потом грызут одежду.
Что важно, гусеницы едят только ткани животного происхождения, такие как шерсть и кашемир.
Как хранить одежду, чтобы защитить ее от моли
Прежде чем паковать одежду в конце сезона, ее нужно постирать или отдать в химчистку, чтобы удалить грязь и жир, которые привлекают вредителей.
Как только одежда станет чистой, ее нужно поместить в герметичные пластиковые контейнеры с плотно прилегающими крышками. Это лучше всего защитит вещи, ведь в комоды моль быстро пробирается через маленькие отверстия.
Также стоит иногда чистить одежду специальной щеткой, чтобы удалить яйца моли и обнаружить личинки. Особое внимание нужно уделять швам, складкам и карманам.
Как избавиться от моли дома
Эксперт по бытовым вопросам Марьяна Бойко в эфире "Сніданок з 1+1" рассказала, что существуют народные методы, которые помогают избавиться от моли.
По ее словам, хорошо отпугивают моль лаванда, гвоздика и апельсиновые засушенные кожуры. Их нужно поместить в маленький мешочек и поставить в шкафу.
Как бороться с молью - видео:
Об источнике: Real Simple
Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.
