Пресс-алкаше Захарову высмеяли за ее новогодний образ.

Захарова показалась в нарядном платье / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Как сейчас выглядит Захарова

Что пишут россияне

В террористической России высмеяли Марию Захарову - путинистку, чиновницу и доверенное лицо террориста Путина, которую негласно принято называть "пресс-алкаше".

Ее не раз высмеивали за ее слегка алкоголическое одутловатое лицо и такое же поведение. Не зря к ней приклеилась такая "кличка" и в самой РФ.

Соответствующими фото поделился пропагандистский телеграмм-канал "Не Малахов".

Захарову высмеяли за ее внешний вид / Фото НЕ Малахов

Захарову высмеяли за ее внешний вид / Фото НЕ Малахов

В комментариях буквально началась "битва", кто больше и остроумнее обсудит наряд Захаровой.

Народ "великой державы" обсмеял то, как поправилась Захарова и как нелепо выглядит в обтягивающем платье.

В сети высмеяли образ Захаровой / Скриншот Телеграм

О персоне: Мария Захарова Мария Захарова – директор Департамента информации и печати МИД РФ. Как центральная фигура правительственной пропаганды она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.

