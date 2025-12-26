Кратко:
В террористической России высмеяли Марию Захарову - путинистку, чиновницу и доверенное лицо террориста Путина, которую негласно принято называть "пресс-алкаше".
Ее не раз высмеивали за ее слегка алкоголическое одутловатое лицо и такое же поведение. Не зря к ней приклеилась такая "кличка" и в самой РФ.
Соответствующими фото поделился пропагандистский телеграмм-канал "Не Малахов".
В комментариях буквально началась "битва", кто больше и остроумнее обсудит наряд Захаровой.
Народ "великой державы" обсмеял то, как поправилась Захарова и как нелепо выглядит в обтягивающем платье.
О персоне: Мария Захарова
Мария Захарова – директор Департамента информации и печати МИД РФ.
Как центральная фигура правительственной пропаганды она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.
