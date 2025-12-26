"Много раненых": Денисенко попала под обстрел РФ на Рождество

Вы узнаете:
- Армия РФ обстреляла Чернигов
- Наталка Денисенко попала под атаку страны-агрессора
Известная украинская актриса Наталка Денисенко на Рождество отправилась в Чернигов чтобы провести время с семьей. К сожалению, российская армия превратила светлый праздник на трагедию, о которой она сообщила в Instagram.
Наталка распространила скриншот новости о последствиях атаки РФ на родной город. На фотографии были запечатлены последствия попадания вражеского дрона в черниговскую многоэтажку. На стенах дома видны следы пожара, множество квартир осталось без окон.
Актриса поделилась, что находилась недалеко от эпицентра атаки и слышала взрывы. Она также сообщила, что в результате обстрела пострадало много людей. К счастью, сама Денисенко и ее близкие отделались испугом.
"Приехали к маме на праздник, слышали эти взрывы... Много раненых... Мои соболезнования!", — написала в соцсетях Наталка.
Где родилась Наталка Денисенко
Наталка Денисенко родилась в Чернигове и часто с большой любовью вспоминает о своем родном городе в интервью и соцсетях. Там живут ее родители, которые оставались в городе даже во время его осады в начале полномасштабного вторжения в 2022 году, что стало для актрисы серьезным испытанием.
О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
