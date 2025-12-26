"Много раненых": Денисенко попала под обстрел РФ на Рождество

Наталка Денисенко высказала соболезнования пострадавшим.

https://glavred.info/starnews/mnogo-ranenyh-denisenko-popala-pod-obstrel-rf-na-rozhdestvo-10727195.html Ссылка скопирована

Наталка Денисенко про атаку на Чернигов / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Вы узнаете:

Армия РФ обстреляла Чернигов

Наталка Денисенко попала под атаку страны-агрессора

Известная украинская актриса Наталка Денисенко на Рождество отправилась в Чернигов чтобы провести время с семьей. К сожалению, российская армия превратила светлый праздник на трагедию, о которой она сообщила в Instagram.

Наталка распространила скриншот новости о последствиях атаки РФ на родной город. На фотографии были запечатлены последствия попадания вражеского дрона в черниговскую многоэтажку. На стенах дома видны следы пожара, множество квартир осталось без окон.

видео дня

Наталка Денисенко - семья / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Актриса поделилась, что находилась недалеко от эпицентра атаки и слышала взрывы. Она также сообщила, что в результате обстрела пострадало много людей. К счастью, сама Денисенко и ее близкие отделались испугом.

"Приехали к маме на праздник, слышали эти взрывы... Много раненых... Мои соболезнования!", — написала в соцсетях Наталка.

Обстрел Чернигова 25 декабря / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Где родилась Наталка Денисенко

Наталка Денисенко родилась в Чернигове и часто с большой любовью вспоминает о своем родном городе в интервью и соцсетях. Там живут ее родители, которые оставались в городе даже во время его осады в начале полномасштабного вторжения в 2022 году, что стало для актрисы серьезным испытанием.

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что сын Тины Кароль Вениамин Огир умилил звездную маму неожиданным появлением на ее концерте в Рождество. Как оказалось, Вениамин приехал в Украину, чтобы провести праздник с семьей. В этот день Тина выступала во Львове, и сын не упустил шанса сделать маме сюрприз.

Также российский рэпер Гио Пика во время концерта в Варшаве откровенно обратился к украинцам. Он решил высказать слова поддержки украинцам, которые покинули свои дома из-за войны и вынуждены сейчас проживать в других странах.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред