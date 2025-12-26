Укр
"Много раненых": Денисенко попала под обстрел РФ на Рождество

Кристина Трохимчук
26 декабря 2025, 11:13
57
Наталка Денисенко высказала соболезнования пострадавшим.
Наталка Денисенко про атаку на Чернигов
Наталка Денисенко про атаку на Чернигов / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Вы узнаете:

  • Армия РФ обстреляла Чернигов
  • Наталка Денисенко попала под атаку страны-агрессора

Известная украинская актриса Наталка Денисенко на Рождество отправилась в Чернигов чтобы провести время с семьей. К сожалению, российская армия превратила светлый праздник на трагедию, о которой она сообщила в Instagram.

Наталка распространила скриншот новости о последствиях атаки РФ на родной город. На фотографии были запечатлены последствия попадания вражеского дрона в черниговскую многоэтажку. На стенах дома видны следы пожара, множество квартир осталось без окон.

видео дня
Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - семья / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Актриса поделилась, что находилась недалеко от эпицентра атаки и слышала взрывы. Она также сообщила, что в результате обстрела пострадало много людей. К счастью, сама Денисенко и ее близкие отделались испугом.

"Приехали к маме на праздник, слышали эти взрывы... Много раненых... Мои соболезнования!", — написала в соцсетях Наталка.

Обстрел Чернигова 25 декабря
Обстрел Чернигова 25 декабря / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Где родилась Наталка Денисенко

Наталка Денисенко родилась в Чернигове и часто с большой любовью вспоминает о своем родном городе в интервью и соцсетях. Там живут ее родители, которые оставались в городе даже во время его осады в начале полномасштабного вторжения в 2022 году, что стало для актрисы серьезным испытанием.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что сын Тины Кароль Вениамин Огир умилил звездную маму неожиданным появлением на ее концерте в Рождество. Как оказалось, Вениамин приехал в Украину, чтобы провести праздник с семьей. В этот день Тина выступала во Львове, и сын не упустил шанса сделать маме сюрприз.

Также российский рэпер Гио Пика во время концерта в Варшаве откровенно обратился к украинцам. Он решил высказать слова поддержки украинцам, которые покинули свои дома из-за войны и вынуждены сейчас проживать в других странах.

О персоне: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

