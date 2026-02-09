Укр
Читать на украинском
Зеленский одобрил новые программы поддержки: какую помощь получат украинцы

Руслан Иваненко
9 февраля 2026, 21:26
Зеленский и правительство запускают новые программы поддержки людей и общин по всей Украине.
Зеленкский, Кабмин, Свириденко
Программа пакетов тепла охватывает тысячи украинцев / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, facebook.com/KabminUA

Кратко:

  • Зеленский и Свириденко согласовали новые программы поддержки людей и общин
  • Программы охватывают ОСМД, частные дома и помощь малообеспеченным
  • Активно реализуются существующие программы: пакеты тепла и кредиты на генераторы

В понедельник, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Юлией Свириденко, в ходе которого согласовали запуск новых программ поддержки украинцев и общин. О деталях этих решений и механизме действий Кабмина для оказания надлежащей помощи украинцам рассказал президент Украины.

Правительство расширяет поддержку ОСМД и владельцев частных домов

"Согласовали с премьер-министром Юлией Свириденко новые программы поддержки людей и общин. Правительство Украины должно сделать заметным образом более доступными закупки ОСМД нового оборудования – генераторов и другой техники, которая нужна в условиях дефицита электричества. Будут расширены и возможности программы поддержки владельцев частных домов для автономного энергоснабжения. Все детали новых программ чиновники должны представить в ближайшее время", – сообщил Зеленский.

Премьер-министр также доложила о состоянии выполнения существующих программ помощи. По ее словам, активно поступают заявки от ФЛП на выплаты для содержания и ремонта генераторов – уже почти 20 тысяч заявок.

Программа кредитов под ноль процентов на покупку генераторов достигла полумиллиарда гривен и будет продолжать расти.

Пакеты тепла и адресная помощь

Кроме того, программа "пакетов тепла", выдаваемых населению, на этой неделе охватит 40 тысяч человек в Киеве.

Около 400 тысяч украинцев участвуют в программе адресной помощи тем, кто имеет самый низкий уровень жизни – они получили по 6 500 гривен этой зимой.

"Четко продемонстрировала результат и свою полезность для людей программа зимней поддержки – в рамках этой программы помощь уже получили 17,8 миллиона украинцев. Все эффективные программы поддержки будем продолжать", – добавил президент.

Эксперт назвал самые проблемные регионы без тепла и света

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев отмечает, что в настоящее время самая сложная ситуация с энергообеспечением наблюдается в прифронтовых регионах. По его словам, особенно критическим является положение в Одесской и Харьковской областях, которые регулярно подвергаются атакам и имеют ограниченные возможности для быстрого восстановления инфраструктуры.

В то же время эксперт обращает внимание, что, несмотря на системные удары по Киеву, уровень обеспечения столицы существенно отличается от большинства других городов. По оценке Рябцева, в Киеве ситуация также остается непростой, однако город получает необходимые ресурсы в приоритетном порядке, что позволяет поддерживать более стабильное функционирование энергосистемы по сравнению с другими населенными пунктами.

Помощь украинцам - новости по теме

Как сообщал Главред, в Украине ветераны и ветеранки имеют право получать от государства 1 500 гривен ежеквартально. Об этом сообщили в "Дії".

Кроме того, в Украине стартовал прием заявок на государственную программу "СвітлоДім", которая помогает многоквартирным домам подготовиться к возможным отключениям электроэнергии. В рамках инициативы можно получить государственные средства на приобретение генераторов, солнечных панелей и аккумуляторов.

Напомним, что Кабмин для поддержки бизнеса в условиях ЧС в энергетике выделит разовую финансовую помощь для ФЛП 2 и 3 групп, а также предоставит кредиты под 0%.

Читайте также:

О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года – первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 года назначена на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

Кабмин Владимир Зеленский новости Украины Юлия Свириденко
