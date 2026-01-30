Кто может получить деньги на генератор для дома: как получить помощь от государства

Подать заявку на участие в программе "СвітлоДім" могут определенные категории граждан.

Как получить деньги на генератор и солнечные панели для дома / Коллаж Главред, фото: t.me/MinDevUA, скриншот YouTube

Вы узнаете:

Кто может получить деньги на генератор и солнечные панели

Как оформить помощь

В Украине стартовал прием заявок на государственную программу "СвітлоДім", которая помогает многоквартирным домам подготовиться к возможным отключениям электроэнергии. В рамках инициативы можно получить государственные средства на покупку генераторов, солнечных панелей и аккумуляторов.

О запуске программы сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

Кто может получить деньги на генератор и солнечные панели

Подать заявку на участие в программе "СвітлоДім" могут:

ОСМД;

жилищные и обслуживающие кооперативы;

управляющие многоквартирных домов любой формы собственности.

Заявки принимаются:

через официальный сайт svitlodim.gov.ua; через электронный кабинет на портале Дія.

Как получить деньги на генератор и солнечные панели для дома: пошаговая инструкция

Шаг 1. Подготовка к подаче заявки

Перед подачей заявки необходимо открыть специальный счет для зачисления и целевого использования государственной помощи.

Счет можно открыть:

в Ощадбанк ;

; в любом другом банке, который присоединится к программе.

Актуальный список банков-партнеров будет регулярно публиковаться на официальных ресурсах Минразвития.

Шаг 2. Подача заявки

После открытия счета представитель дома подает заявку онлайн — через сайт программы или портал "Дія". В заявке указываются основные параметры дома и потребности в автономном энергоснабжении.

Шаг 3. Выбор оборудования и поставщика

Программа "СвітлоДім" дает возможность самостоятельно выбирать оборудование и поставщиков, что позволяет учитывать реальные потребности конкретного дома.

Как подать заявку на участие в государственной программе "СвітлоДІМ" / Фото: t.me/MinDevUA

На что можно использовать средства программы

Финансирование можно направить на приобретение:

генераторов (бензиновых, дизельных или газовых);

инверторов;

аккумуляторов и высоковольтных батарей;

солнечных панелей.

Оборудование предназначено для обеспечения работы:

лифтов;

систем водоснабжения;

освещения;

отопления и других критически важных систем дома во время отключений света.

Размер государственной помощи

Сумма финансирования составляет от 100 до 300 тысяч гривен на один многоквартирный дом.

Размер помощи зависит от:

этажности дома — чем выше здание, тем больше потребность в автономном питании;

— чем выше здание, тем больше потребность в автономном питании; количества подъездов — больше подъездов требует большего объема оборудования.

Об источнике: Министерство развития общин и территорий Украины (Минразвития) Министерство развития общин и территорий Украины (Минразвития) - действующее министерство Украины, центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Правопреемник Министерства инфраструктуры Украины, которое Постановлением Кабинета Министров Украины от 2 декабря 2022 года № 1343 было переименовано в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, и к нему было присоединено Министерство развития общин и территорий Украины. Именуемое "министерством восстановления" как упрощенное название с середины декабря 2022 года[5][6] по сентябрь 2024 года, пишет Википедия.

