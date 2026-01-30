Кто может получить деньги на генератор для дома: как получить помощь от государства

Вы узнаете:
- Кто может получить деньги на генератор и солнечные панели
- Как оформить помощь
В Украине стартовал прием заявок на государственную программу "СвітлоДім", которая помогает многоквартирным домам подготовиться к возможным отключениям электроэнергии. В рамках инициативы можно получить государственные средства на покупку генераторов, солнечных панелей и аккумуляторов.
О запуске программы сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.
Кто может получить деньги на генератор и солнечные панели
Подать заявку на участие в программе "СвітлоДім" могут:
- ОСМД;
- жилищные и обслуживающие кооперативы;
- управляющие многоквартирных домов любой формы собственности.
Заявки принимаются:
- через официальный сайт svitlodim.gov.ua;
- через электронный кабинет на портале Дія.
Как получить деньги на генератор и солнечные панели для дома: пошаговая инструкция
Шаг 1. Подготовка к подаче заявки
Перед подачей заявки необходимо открыть специальный счет для зачисления и целевого использования государственной помощи.
Счет можно открыть:
- в Ощадбанк;
- в любом другом банке, который присоединится к программе.
Актуальный список банков-партнеров будет регулярно публиковаться на официальных ресурсах Минразвития.
Шаг 2. Подача заявки
После открытия счета представитель дома подает заявку онлайн — через сайт программы или портал "Дія". В заявке указываются основные параметры дома и потребности в автономном энергоснабжении.
Шаг 3. Выбор оборудования и поставщика
Программа "СвітлоДім" дает возможность самостоятельно выбирать оборудование и поставщиков, что позволяет учитывать реальные потребности конкретного дома.
На что можно использовать средства программы
Финансирование можно направить на приобретение:
- генераторов (бензиновых, дизельных или газовых);
- инверторов;
- аккумуляторов и высоковольтных батарей;
- солнечных панелей.
Оборудование предназначено для обеспечения работы:
- лифтов;
- систем водоснабжения;
- освещения;
- отопления и других критически важных систем дома во время отключений света.
Размер государственной помощи
Сумма финансирования составляет от 100 до 300 тысяч гривен на один многоквартирный дом.
Размер помощи зависит от:
- этажности дома — чем выше здание, тем больше потребность в автономном питании;
- количества подъездов — больше подъездов требует большего объема оборудования.
Об источнике: Министерство развития общин и территорий Украины (Минразвития)
Министерство развития общин и территорий Украины (Минразвития) - действующее министерство Украины, центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Правопреемник Министерства инфраструктуры Украины, которое Постановлением Кабинета Министров Украины от 2 декабря 2022 года № 1343 было переименовано в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, и к нему было присоединено Министерство развития общин и территорий Украины. Именуемое "министерством восстановления" как упрощенное название с середины декабря 2022 года[5][6] по сентябрь 2024 года, пишет Википедия.
