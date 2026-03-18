Когда начнёт действовать кешбэк на топливо и какие будут лимиты — заявление Кабмина

Правительство утвердило программу "Кешбэк на топливо", которая начнет действовать на автозаправочных станциях Украины с 20 марта. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в сообщении в Telegram.
20 марта украинцы смогут получать частичное возмещение расходов на топливо, приобретенное на АЗС, присоединившихся к программе. Размер компенсации составит:
- 15% для дизельного топлива,
- 10% для бензина,
- 5% для автогаза.
"Это позволит сэкономить от 2 до 11 грн на каждом литре. Максимальная сумма кешбэка на топливо — до 1000 грн на человека в месяц", — говорится в сообщении.
Программа будет действовать до 1 мая в рамках "Национального кешбэка", а перечень заправок-участников будет опубликован на официальных ресурсах.
Она также пояснила, что для тех, кто уже пользуется "Национальным кешбэком", выплаты будут начисляться автоматически при оплате картой. Чтобы присоединиться, нужно оформить карту в банке-партнере и выбрать ее в приложении "Дія" для расчетов и получения выплат.
Полученные средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг, лекарств, продуктов украинского производства, книг, почтовых услуг или для поддержки украинских защитников.
"Это дополнительный инструмент поддержки в ответ на рост цен на топливо, который позволяет быстро помочь людям через уже работающий механизм", — резюмирует она.
Проверить список заправок, участвующих в программе, можно на сайте "Сделано в Украине".
Подробности программы по ссылке.
Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине готовят новые программы поддержки населения, направленные прежде всего на помощь пенсионерам и тем, кто больше всего страдает от ситуации на рынке топлива. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Позже стало известно, что правительство расширяет программу "Национальный кешбэк", и теперь украинцы смогут получать возмещение также за покупку топлива на отечественных АЗС. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.
В то же время, по прогнозу основателя группы компаний Prime Дмитрия Леушкина, в течение недели цены на топливо в Украине будут продолжать расти: дизель может подорожать еще примерно на 6 гривен за литр, бензин — на 3–4 гривны, а автогаз — на 2–3 гривны.
Другие новости:
- Запорожье отходит на второй план: эксперт назвал главную цель наступления РФ
- Новое российское наступление обернулось рекордным успехом ВСУ — подробности от Минобороны
- Кремль готовит новые вызовы: в разведке США раскрыли планы РФ в отношении Украины
О личности: Юлия Свириденко
Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года – первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 года назначена на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.
17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.
