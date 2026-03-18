Когда начнёт действовать кешбэк на топливо и какие будут лимиты — заявление Кабмина

Юрий Берендий
18 марта 2026, 19:45
С 20 марта украинцы смогут получать кешбэк на топливо, что позволит экономить до 1000 грн в месяц, отметила Свириденко.
Кешбэк на топливо — когда начнёт действовать программа и какие будут ограничения / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Кабмин утвердил программу "Кешбэк на топливо"
  • Она заработает с 20 марта и будет действовать до 1 мая

Правительство утвердило программу "Кешбэк на топливо", которая начнет действовать на автозаправочных станциях Украины с 20 марта. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в сообщении в Telegram.

20 марта украинцы смогут получать частичное возмещение расходов на топливо, приобретенное на АЗС, присоединившихся к программе. Размер компенсации составит:

  • 15% для дизельного топлива,
  • 10% для бензина,
  • 5% для автогаза.

"Это позволит сэкономить от 2 до 11 грн на каждом литре. Максимальная сумма кешбэка на топливо — до 1000 грн на человека в месяц", — говорится в сообщении.

Программа будет действовать до 1 мая в рамках "Национального кешбэка", а перечень заправок-участников будет опубликован на официальных ресурсах.

Она также пояснила, что для тех, кто уже пользуется "Национальным кешбэком", выплаты будут начисляться автоматически при оплате картой. Чтобы присоединиться, нужно оформить карту в банке-партнере и выбрать ее в приложении "Дія" для расчетов и получения выплат.

Полученные средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг, лекарств, продуктов украинского производства, книг, почтовых услуг или для поддержки украинских защитников.

"Это дополнительный инструмент поддержки в ответ на рост цен на топливо, который позволяет быстро помочь людям через уже работающий механизм", — резюмирует она.

Проверить список заправок, участвующих в программе, можно на сайте "Сделано в Украине".

Подробности программы по ссылке.

Юлия Свириденко НОВА, премьер-министр Украины
Юлия Свириденко / Инфографика: Главред

Кешбэк на топливо — что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине готовят новые программы поддержки населения, направленные прежде всего на помощь пенсионерам и тем, кто больше всего страдает от ситуации на рынке топлива. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Позже стало известно, что правительство расширяет программу "Национальный кешбэк", и теперь украинцы смогут получать возмещение также за покупку топлива на отечественных АЗС. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

В то же время, по прогнозу основателя группы компаний Prime Дмитрия Леушкина, в течение недели цены на топливо в Украине будут продолжать расти: дизель может подорожать еще примерно на 6 гривен за литр, бензин — на 3–4 гривны, а автогаз — на 2–3 гривны.

О личности: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года – первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 года назначена на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Украины Юлия Свириденко Национальный кэшбэк
Кремль не делает ставку на завершение войны — в МИД раскрыли детали переговоров

Кремль не делает ставку на завершение войны — в МИД раскрыли детали переговоров

21:24Война
Графики возвращаются: где и когда будет отключаться свет 19 марта

Графики возвращаются: где и когда будет отключаться свет 19 марта

19:49Энергетика
Когда начнёт действовать кешбэк на топливо и какие будут лимиты — заявление Кабмина

Когда начнёт действовать кешбэк на топливо и какие будут лимиты — заявление Кабмина

19:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Секрет спичечной коробки в СССР: почему ее размер контролировало само государство

Секрет спичечной коробки в СССР: почему ее размер контролировало само государство

Заметная экономия на бензине: водителей призвали убрать из машины один предмет

Заметная экономия на бензине: водителей призвали убрать из машины один предмет

Многие владельцы неправильно устанавливают лотки для кошек — всё из-за одного нюанса

Многие владельцы неправильно устанавливают лотки для кошек — всё из-за одного нюанса

В России подняли бунт и призывают судить Путина как военного преступника

В России подняли бунт и призывают судить Путина как военного преступника

Гороскоп Таро на завтра 19 марта: Весам - большие решения, Рыбам - победа

Гороскоп Таро на завтра 19 марта: Весам - большие решения, Рыбам - победа

Последние новости

21:35

Днепр и область вновь переходят на графики: как будут отключать свет 19 марта

21:24

Ему был 41 год: умер участник "Лиги Смеха"

21:24

Кремль не делает ставку на завершение войны — в МИД раскрыли детали переговоров

21:03

Гороскоп на завтра, 19 марта: Девам - волнения, Весам - сюрприз

20:57

Скучно жить "как все": три самых безбашенных авантюриста среди знаков зодиака

План наступления России сорван, 2027 год станет решающим в войне – КоваленкоПлан наступления России сорван, 2027 год станет решающим в войне – Коваленко
20:44

Лунный календарь садовода на апрель: что и когда сажать в саду и на огородеВидео

20:43

Под угрозой полумиллионный город: тревожный прогноз нового наступления РФ

20:37

Погода резко изменится: где в Украине выпадет снег и ударит заморозок

20:16

Российская певица подала на украинское гражданство

Реклама
19:49

Графики возвращаются: где и когда будет отключаться свет 19 марта

19:45

Когда начнёт действовать кешбэк на топливо и какие будут лимиты — заявление Кабмина

19:20

Кошка выглядит здоровой, но врач дал "смертный приговор": история взорвала Сеть

19:10

Удары по Москве становятся все ближе: Лакийчук — о целесообразности ударов украинской баллистикимнение

19:09

Идеальное мясо за считанные минуты: как не пересушить куриное филе

19:08

Кремль готовит новые вызовы: разведка США раскрыла планы РФ в отношении Украины

19:07

Лук вырастет огромным и без гнили: эксперты призвали посыпать грядку этой смесью

18:59

Новое российское наступление обернулось рекордным успехом ВСУ — детали от Минобороны

18:41

Сотни опытных судей могут уйти в отставку из-за новых законопроектов - судья Марина Барсук

18:25

Запорожье отходит на второй план: эксперт назвал главную цель наступления РФ

18:25

Клопы прячутся прямо под носом: какие скрытые места нужно проверить немедленноВидео

Реклама
17:59

Ударили по заводам и самолетам, есть прилеты - Генштаб раскрыл детали атаки на Россию

17:46

Почему нельзя стирать в праздник 19 марта: строгие прметы

17:31

Секрет пышной лаванды: простой трюк в марте удивит даже опытных садоводовВидео

17:25

Спасет стиралку от накипи: какое простое кухонное средство действует лучше, чем химия

17:23

Не только любовь: 5 секретов крепких отношений, о которых редко говорят

17:15

На подъеме: на каком месте Украина в прогнозах букмекеров на Евровидение-2026

17:06

Снятие санкций с РФ и переговоры Украины с Ираном — Зеленский сделал громкие заявления

16:38

Деньги хлынут к трем знакам зодиака уже до конца марта - кто счастливчики

16:37

Слово, которое озадачило украинцев: что на самом деле означает "дзиґар"

16:37

Незаменимые есть: Билл Гейтс назвал три профессии, которые не заменит ИИ

16:31

Китай цинично использует РФ в войне с Украиной: раскрыт настоящий замысел Пекина

15:57

"Фото из будущего": мужчина заявил, что побывал в 2118 году

15:52

"Это некрасиво": украинская актриса возмутилась, услышав русскую речь в школе сына

15:51

Доллар и евро стремительно полетели вниз: свежий курс валют на 19 марта

15:28

Путинистка Королева со сцены объявила пол будущего ребенка

15:22

Почему никто не видел птенцов голубей: ответ оказался проще, чем кажется

15:03

ВСУ сорвали весенне-летнее наступление РФ на 100 км фронта: у врага рекордные потери

14:55

Китайский гороскоп на завтра, 19 марта: Тиграм - стресс, Козлам - позитив

14:52

Европейские лидеры должны брать пример с Кирилла Буданова — западные аналитики

14:50

Путинистку Долину жестко унизили в РФ ее же зрители

Реклама
14:45

"Технология Буданова": как глава ОП меняет отношение общества к власти

14:38

Синоптик прогнозирует заметное похолодание на Житомирщине: как долго оно продлится

14:34

Никто не замечал под обычным домом ядерный бункер: что там нашли

14:06

В Ровенскую область идет похолодание: синоптики предупреждают об изменении погоды

13:57

Важно обратить внимание ещё в магазине: что означает код на куриных яйцах

13:56

Почему магазинные яблоки блестят: чем их покрывают

13:31

Семья на крыше: странный рисунок дочери заставил отца волноватьсяВидео

13:17

После первой ложки не оторваться: шикарный салат "Красная Шапочка"

13:15

Контрнаступление ВСУ: эксперт рассказал, как удалось освободить почти всю Днепропетровщину

12:55

Надоели осы во дворе - простой способ отпугнуть их навсегда

