Когда начнёт действовать кешбэк на топливо и какие будут лимиты — заявление Кабмина

С 20 марта украинцы смогут получать кешбэк на топливо, что позволит экономить до 1000 грн в месяц, отметила Свириденко.

Кешбэк на топливо — когда начнёт действовать программа и какие будут ограничения

Кабмин утвердил программу "Кешбэк на топливо"

"Кешбэк Она заработает с 20 марта и будет действовать до 1 мая

Правительство утвердило программу "Кешбэк на топливо", которая начнет действовать на автозаправочных станциях Украины с 20 марта. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в сообщении в Telegram.

20 марта украинцы смогут получать частичное возмещение расходов на топливо, приобретенное на АЗС, присоединившихся к программе. Размер компенсации составит:

15% для дизельного топлива,

10% для бензина,

5% для автогаза.

"Это позволит сэкономить от 2 до 11 грн на каждом литре. Максимальная сумма кешбэка на топливо — до 1000 грн на человека в месяц", — говорится в сообщении.

Программа будет действовать до 1 мая в рамках "Национального кешбэка", а перечень заправок-участников будет опубликован на официальных ресурсах.

Она также пояснила, что для тех, кто уже пользуется "Национальным кешбэком", выплаты будут начисляться автоматически при оплате картой. Чтобы присоединиться, нужно оформить карту в банке-партнере и выбрать ее в приложении "Дія" для расчетов и получения выплат.

Полученные средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг, лекарств, продуктов украинского производства, книг, почтовых услуг или для поддержки украинских защитников.

"Это дополнительный инструмент поддержки в ответ на рост цен на топливо, который позволяет быстро помочь людям через уже работающий механизм", — резюмирует она.

Проверить список заправок, участвующих в программе, можно на сайте "Сделано в Украине".

Юлия Свириденко

Кешбэк на топливо — что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине готовят новые программы поддержки населения, направленные прежде всего на помощь пенсионерам и тем, кто больше всего страдает от ситуации на рынке топлива. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Позже стало известно, что правительство расширяет программу "Национальный кешбэк", и теперь украинцы смогут получать возмещение также за покупку топлива на отечественных АЗС. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

В то же время, по прогнозу основателя группы компаний Prime Дмитрия Леушкина, в течение недели цены на топливо в Украине будут продолжать расти: дизель может подорожать еще примерно на 6 гривен за литр, бензин — на 3–4 гривны, а автогаз — на 2–3 гривны.

О личности: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года – первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 года назначена на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

