Мощные тайфуны могут набрать небывалую силу: раскрыт пугающий сценарий

Вы узнаете:
- Из-за глобального изменения климата мощные штормы могут возникать чаще
- Растет влияние глобального потепления на формирование сильных тайфунов
Японские климатологи выяснили, что потепление океана значительно усиливает тайфуны в Тихом океане и делает их более частыми.
Исследование показало: из-за глобального изменения климата мощные штормы, которые раньше происходили примерно раз в сто лет, в будущем могут возникать в несколько раз чаще, сообщает Phys.org.
Учёные из Киотский университет использовали климатические модели океана и атмосферы, чтобы проследить, как повышение температуры воды влияет на силу тайфунов. Анализ подтвердил, что нагрев поверхности моря напрямую связан с ростом интенсивности штормов.
По словам руководителя исследования Нобухито Мори, влияние глобального потепления на формирование сильных тайфунов оказалось заметнее, чем ожидали специалисты.
Исследователи считают, что результаты помогут точнее прогнозировать стихийные бедствия и лучше готовиться к экстремальной погоде в будущем.
Катастрофический сценарий: каким странам грозит уничтожение
По предварительным оценкам, экстремальные погодные условия, приведшие к крупным лесным пожарам в Испании и Португалии, стали примерно в 40 раз более вероятными из-за изменения климата.
Как сообщает Всемирная сеть по оценке погодных явлений, огненная стихия, уничтожившая около 500 тысяч гектаров на Пиренейском полуострове, была примерно на 30% более разрушительной, чем в условиях климата без глобального потепления.
Об источнике: Phys.org
Phys.org - это онлайн-агрегатор новостей по науке, исследованиям и технологии, предлагающий краткие сведения из пресс-релизов и отчетов от информационных агентств. Сайт также выпускает собственную научную журналистику.
Phys.org является одним из самых часто обновляемых научных вебсайтов с в среднем 98 публикациями в день. Он является частью сети вебсайтов Science X со штаб-квартирой на Острове Мэн, Великобритания.
