Мощные тайфуны могут набрать небывалую силу: раскрыт пугающий сценарий

Алексей Тесля
15 мая 2026, 02:50
Влияние глобального потепления на формирование сильных тайфунов оказалось заметнее, чем ожидали специалисты.
Раскрыты подробности изменения климата / Коллаж: Главред, фото: Freepik

  Из-за глобального изменения климата мощные штормы могут возникать чаще
  Растет влияние глобального потепления на формирование сильных тайфунов

Японские климатологи выяснили, что потепление океана значительно усиливает тайфуны в Тихом океане и делает их более частыми.

Исследование показало: из-за глобального изменения климата мощные штормы, которые раньше происходили примерно раз в сто лет, в будущем могут возникать в несколько раз чаще, сообщает Phys.org.

Учёные из Киотский университет использовали климатические модели океана и атмосферы, чтобы проследить, как повышение температуры воды влияет на силу тайфунов. Анализ подтвердил, что нагрев поверхности моря напрямую связан с ростом интенсивности штормов.

По словам руководителя исследования Нобухито Мори, влияние глобального потепления на формирование сильных тайфунов оказалось заметнее, чем ожидали специалисты.

Исследователи считают, что результаты помогут точнее прогнозировать стихийные бедствия и лучше готовиться к экстремальной погоде в будущем.

Катастрофический сценарий: каким странам грозит уничтожение

По предварительным оценкам, экстремальные погодные условия, приведшие к крупным лесным пожарам в Испании и Португалии, стали примерно в 40 раз более вероятными из-за изменения климата.

Как сообщает Всемирная сеть по оценке погодных явлений, огненная стихия, уничтожившая около 500 тысяч гектаров на Пиренейском полуострове, была примерно на 30% более разрушительной, чем в условиях климата без глобального потепления.

Ранее Главред писал о том, что лютые зимы Украине уже не грозят. Украинцы удивляются, что вызвало изменение климата, ведь зимой уже не так холодно, а летом температура бьет все рекорды. Но этому есть объяснение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что климат делает еду роскошью. Многие погодные явления, повлекшие этот рост цен, "были абсолютно беспрецедентными с исторической точки зрения".

Об источнике: Phys.org

Phys.org - это онлайн-агрегатор новостей по науке, исследованиям и технологии, предлагающий краткие сведения из пресс-релизов и отчетов от информационных агентств. Сайт также выпускает собственную научную журналистику.

Phys.org является одним из самых часто обновляемых научных вебсайтов с в среднем 98 публикациями в день. Он является частью сети вебсайтов Science X со штаб-квартирой на Острове Мэн, Великобритания.

