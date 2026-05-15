Идеальный баланс: какие этажи в доме считаются "люксовыми" и почему

Вы узнаете:
- Почему первый этаж часто разочаровывает владельцев
- Какие проблемы возникают на последнем этаже
- Какой этаж считается лучшим для жизни
При покупке квартиры большинство людей в первую очередь обращают внимание на площадь, планировку и стоимость жилья. Однако именно этаж может существенно влиять на комфорт повседневной жизни, расходы на коммунальные услуги и даже уровень шума в квартире, пишет WProst.
Главред решил выяснить, какой этаж в многоэтажке считается лучшим для проживания и почему эксперты советуют избегать крайних вариантов.
Почему квартиры на первом этаже часто разочаровывают
Квартиры на первом этаже традиционно привлекают более низкой ценой. В современных жилых комплексах покупателям также нередко предлагают дополнительные преимущества — небольшой палисадник или отдельный выход на улицу.
Впрочем, специалисты рынка недвижимости отмечают, что именно первый этаж имеет больше всего бытовых недостатков. Главная проблема — отсутствие приватности. Окна расположены практически на уровне прохожих, поэтому жильцы часто вынуждены держать шторы или ролеты закрытыми даже днем.
Еще один минус — постоянный шум. Звуки домофона, лифта, дверей подъезда или автомобилей с парковки могут существенно влиять на качество отдыха. В старых домах к этому добавляются холодные полы и повышенные расходы на отопление.
Особое внимание эксперты обращают и на безопасность. Именно квартиры на нижних этажах чаще всего становятся мишенями для злоумышленников, из-за чего владельцы вынуждены устанавливать дополнительные защитные рольставни или решетки.
Какие недостатки имеет последний этаж
Жилье на верхних этажах имеет свои преимущества — меньше шума от соседей, лучший вид из окон и больше уединения. Однако в реальной жизни жильцы нередко сталкиваются с другими проблемами.
В домах с недостаточной теплоизоляцией квартиры под крышей быстро нагреваются летом, а зимой — быстрее теряют тепло. Из-за этого растут расходы на кондиционирование и отопление.
В старом жилом фонде также существует риск протечек после сильных дождей или таяния снега. Кроме того, поломка лифта на высоких этажах становится серьезной проблемой для пожилых людей, семей с детьми и тех, кто ежедневно носит тяжелые покупки.
Какой этаж считается лучшим для жизни
Эксперты рынка недвижимости сходятся во мнении, что наиболее комфортными для проживания являются квартиры на средних этажах — между первым и последним.
Наибольшим спросом стабильно пользуются второй, третий и четвертый этажи. Такое жилье сочетает сразу несколько важных преимуществ:
- меньше уличного шума;
- лучшая теплоизоляция;
- меньшие расходы на отопление;
- комфорт даже в случае поломки лифта;
- больше уединения и безопасности.
Специалисты объяснили, что квартиры на средних этажах естественным образом защищены другими помещениями сверху и снизу. Благодаря этому зимой они медленнее охлаждаются, а летом — не так сильно перегреваются.
Об источнике — Wprost
Wprost — это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно важные вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.
