Грех или уважение: что означает поднятая с земли монета — совет историка

Марина Иваненко
14 мая 2026, 16:34
Многие люди проходят мимо мелких монет на улице. Историк объяснил, почему оставлять монеты с тризубом в грязи — это вопрос уважения к государственному символу.
Можно ли поднимать монеты с земли?
Можно ли поднимать монеты с земли?

  • Почему люди не поднимают мелкие монеты на улице
  • Какие народные приметы связаны с найденными деньгами
  • Почему украинские монеты имеют символическое значение

Часто на остановках, возле магазинов или просто на тротуарах мы замечаем мелкие монеты. Большинство людей игнорируют их, ведь кто-то считает, что за одну гривну ничего не купишь, а кто-то боится народных примет. Однако за этим моментом стоит важный вопрос этики и уважения к своей стране — подробнее расскажет Главред.

Почему люди не поднимают монеты с земли

Существует несколько причин, по которым люди не хотят поднимать мелочь. Многие верят, что через деньги "передаются" болезни или неудачи. Из-за этого наклониться за монетой кажется опасным. Некоторым неловко поднимать копейки на глазах у прохожих, чтобы не показаться бедными. Современные цены таковы, что 10 или 50 копеек воспринимаются как ненужный металл, который только отягощает кошелек.

Символика под ногами

Историк Александр Алферов напоминает о другой стороне медали. Деньги — это не только средство оплаты, но и государственный атрибут. На каждой украинской монете, даже на той, что уже вышла из обращения (например, 5 или 25 копеек), вычекан Тризуб.

Оставлять деньги в грязи или под ногами прохожих — это фактически позволять попирать Государственный Герб. Когда мы поднимаем монету с земли, мы спасаем символ своего государства от неуважения.

Поднимать деньги не стыдно и никаких проклятий не будет. Стыдно и недостойно оставлять в грязи на земле изображение нашего украинского герба, — подчеркивает Алферов.

Видео о том, стоит ли поднимать монеты с земли, можно посмотреть здесь:

Что делать с найденными монетами

Если у вас все же есть внутренний барьер и вы не хотите класть найденные деньги в свой карман, есть простые и полезные решения. Если вы верите в приметы, просто поднимите монету с грязи и положите ее выше — на забор, подоконник или скамейку. Главное, чтобы она не лежала на земле под ногами.

Во многих супермаркетах и аптеках есть ящики для сбора мелочи на нужды ВСУ или лечение детей. Даже несколько гривен, собранных таким образом, могут стать частью большой помощи.

Александр Алферов
Александр Алферов

Вы можете отдать эти деньги тем, кто собирает милостыню. Для вас это мелочь, а для кого-то — реальная помощь.

Поднять монету — это дело не обогащения, а воспитания и гражданской позиции. Это маленькое ежедневное упражнение на уважение к своему, которое показывает уровень культуры всего общества. В следующий раз, увидев гривну в пыли, вспомните, что на ней изображено, и не проходите мимо.

О личности: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

ВСУ стали самой мощной армией Европы: Рубио раскрыл реальные потери россиян

"Такого в мире ещё не было": в Минобороны назвали особенность удара РФ по Украине

Банки будут проверять операции с наличными: кому могут заблокировать счета

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

Богатство накроет с головой: для каких знаков зодиака откроются двери изобилия

Гороскоп Таро на июнь 2026: кого ждут новые знакомства, рост доходов и важный выбор

Чем опрыскивать деревья после цветения: защита персика и абрикоса в мае

