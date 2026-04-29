Зачем класть монету на роутер — популярный лайфхак, результат которого удивит

Юрий Берендий
29 апреля 2026, 19:59
Эксперты оценили реальную практическую пользу популярного в сети лайфхака с монеткой на роутере, который якобы улучшает качество сигнала Wi-Fi.
Зачем класть монету на роутер — как улучшить качество сигнала Wi-Fi / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Нужно ли класть монету на роутер для улучшения сигнала
  • Где нельзя ставить роутер
  • Почему роутер работает плохо

В сети регулярно появляются советы, как улучшить сигнал Wi-Fi дома без затрат. Один из самых популярных — положить монету на роутер. Эксперты объяснили, действительно ли это работает и чем такой эксперимент может закончиться. Об этом сообщает издание RMF.

Главред выяснил, для чего кладут монеты на роутер.

Почему Wi-Fi дома работает плохо: реальные причины

В статье отмечается, что прежде чем искать лайфхаки, стоит разобраться, что на самом деле мешает стабильному сигналу. Большинство проблем с домашним интернетом имеют вполне конкретные причины.

  • Роутер в углу или за мебелью — одна из самых распространенных ошибок: сигнал просто не доходит до части квартиры.
  • Толстые бетонные стены и потолки эффективно гасят радиоволны.
  • Микроволновые печи, телевизоры и Bluetooth-колонки создают помехи на тех же частотах, что и Wi-Fi.
  • Крупные металлические предметы — холодильники, радиаторы, сейфы — поглощают сигнал.
  • А в многоквартирных домах десятки соседских сетей могут взаимно мешать друг другу.

Все эти факторы можно устранить правильным размещением роутера — и никаких монет для этого не нужно.

Монета на роутере: что говорят сторонники лайфхака

Идея о том, что нужно ставить монету на роутер, быстро распространилась по сети. Сторонники метода утверждают, что монета стабилизирует работу устройства и даже улучшает распространение сигнала. В основе теории — проводящие свойства металла: якобы монета действует как миниатюрная антенна и усиливает волны.

Звучит логично — но только на первый взгляд.

Что говорят эксперты

Эксперты указывают на то, что ни одна монета не улучшит качество сигнала Wi-Fi.

"Для этого не хватает научных доказательств. Металлический кружочек слишком мал, чтобы влиять на волны частотой 2,4 ГГц и 5 ГГц. Это скорее интернет-миф, чем эффективный способ улучшить интернет", — говорится в материале.

Почему монета на роутере может навредить

Эксперты не просто опровергают лайфхак — они предостерегают от его использования. Монеты на корпусе роутера способны заблокировать вентиляционные отверстия. Это приводит к перегреву устройства, сокращает срок его службы и снижает производительность.

Еще хуже — скопление металлических предметов вокруг роутера может ухудшить качество сигнала. В крайнем случае интернет перестанет работать в части квартиры. То есть популярный лайфхак дает прямо противоположный результат.

Смотрите видео о том, влияет ли монета на роутере на качество сигнала:

Где не стоит ставить роутер: ошибки, которые допускает большинство

Правильное расположение роутера решает большинство проблем с сигналом — и это единственный метод, который действительно работает. Эксперты выделяют несколько мест, которых следует избегать.

  • Кухня: бытовая техника и влага мешают сигналу.
  • У окна: волны уходят наружу, а соседские сети создают помехи.
  • Рядом с холодильником, радиатором или сейфом: металл поглощает Wi-Fi.
  • За мебелью или в шкафу: ограниченное пространство душит и сигнал, и вентиляцию.

Оптимальное место — центр квартиры, на открытом пространстве, подальше от всего перечисленного выше.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, как сделать так, чтобы кухонные ящики оставались чистыми месяцами: поможет простой трюк с фольгой. Среди популярных лайфхаков для уборки появился новый фаворит — обычная алюминиевая фольга. Все больше хозяек выстилают ею дно кухонных ящиков, ведь это позволяет легко поддерживать чистоту без лишних усилий.

Также сообщалось о простом трюке, который проверит работу холодильника: одна монетка сотворит настоящее чудо. Перед длительным отсутствием многие проверяют окна, двери и выключают технику, однако существует еще один простой способ убедиться, что с холодильником все было в порядке. Для этого нужно заранее заморозить стакан воды, положить сверху монету и оставить ее в морозильной камере.

Об источнике: RMF FM

RMF FM — первая польская коммерческая радиостанция с центром вещания в Кракове, вещающая в формате AC. Входит в медиагруппу "Grupa RMF". Целевая аудитория станции — слушатели в возрасте 25–39 лет. "RMF FM" принадлежит холдингу "Grupa RMF".

