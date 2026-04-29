StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Простой трюк проверит работу холодильника: одна монетка сотворит настоящее чудо

Алексей Тесля
29 апреля 2026, 18:57
Один простой тест важен, потому что перебои с электричеством не всегда заметны.
Как проверить надежность работы холодильника / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Суть метода в том, чтобы заранее заморозить стакан воды и положить сверху монету
  • Такой тест важен, потому что перебои с электричеством не всегда заметны

Перед длительным отъездом многие проверяют окна, двери и отключают технику, но есть ещё один простой приём, который поможет понять, всё ли было в порядке с холодильником во время вашего отсутствия.

Суть метода в том, чтобы заранее заморозить стакан воды, а затем положить сверху монету и оставить его в морозильной камере, пишет Egeszsegkalauz. Если электричество не отключалось, монета останется на поверхности. Но если произошёл длительный сбой, лёд подтает, монета опустится вниз и "застынет" внутри или на дне — это сигнал о том, что температура в морозильнике менялась.

Такой тест важен, потому что перебои с электричеством не всегда заметны: техника может снова заработать, а продукты — выглядеть нормально. Однако мясо, рыба и готовые блюда особенно чувствительны к размораживанию. Повторная заморозка не уничтожает бактерии, которые могли начать размножаться, а значит, еда может стать небезопасной.

Эксперты по безопасности питания отмечают, что именно нарушения температурного режима часто становятся причиной пищевых отравлений. При этом визуально определить проблему практически невозможно — продукты могут выглядеть свежими, но уже представлять риск.

Поэтому такой простой "трюк с монетой" может стать полезным индикатором: он не заменяет современные технологии, но помогает быстро понять, стоит ли использовать продукты после возвращения или лучше от них отказаться ради безопасности.

Смотрите видео - как хранить овощи в холодильнике:

Автор делится своим методом хранения, который позволяет овощам и зелени дольше оставаться свежими. Она отмечает, что обычный ящик в холодильнике не всегда справляется с этой задачей, поэтому использует герметичные контейнеры, которые удобно размещать на разных полках.

Перед хранением продукты промывают и слегка подсушивают, сохраняя небольшую влажность. Затем их распределяют по пакетам и складывают в контейнер. По её наблюдениям, такой способ помогает зелени дольше сохранять упругость и не терять свежий вид.

Ранее сообщалось о том, что делать, если холодильник плохо морозит. От состояния одной простой детали зависит, насколько эффективно работает ваш холодильник.

Напомним, ранее на Главреде были опубликованы рекомендации о том, что делать, чтобы холодильник держал холод в два раза дольше. Продукты будут оставаться свежими гораздо дольше, если воспользоваться несколькими простыми лайфхаками.

Что поставить в холодильник, чтобы убрать конденсат - народные средства

Продукты, которые найдутся практически на каждой кухне, могут стать спасением, если у вас в холодильнике слишком влажно. Одними из самых идеальных вариантов станут тарелка с рисом, содой, солью/сахаром или обычный хлеб. Эти продукты способны втянуть в себя не только лишнюю влагу, а даже неприятные запахи.

Также многие хитрые хозяйки кладут в холодильник обычную газету или бумажные полотенца. Дело в том, что именно бумага втягивает в себя воду, спасая технику от конденсата. Время от времени стоит менять ее и тогда в холодильнике не будет лишней влаги. Если вас беспокоят неприятные запахи, то внутрь можно поставить стакан или тарелочку с кофейными зернами.

