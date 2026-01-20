Как вскипятить воду без света и газа: 5 эффективных способов во время отключений

Рассказываем, как можно нагреть воду даже тогда, когда нет доступа ни к электроэнергии, ни к газу.

Как нагреть воду, если нет света - топ методов при отключениях света/ Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как нагреть воду, если нет света

Как вскипятить воду в полевых условиях

Когда электроэнергия и газ недоступны, нагреть воду становится непростой задачей. Однако существуют практические решения, которые помогут получить горячий чай или кофе даже в таких условиях.

Главред собрал пять практических способов нагрева воды без света и газа.

Как сообщает Oboz.ua, часть методов не требует специального оборудования, другие же стоит подготовить заранее. Все они проверены временем и могут пригодиться во время отключений, главное — пользоваться ими правильно и безопасно.

Окопные или обычные свечи

Свечи могут стать самым простым выходом из ситуации. Лучше всего использовать окопные, ведь они дают более стабильное и сильное пламя. Для нагрева воды достаточно поставить металлическую емкость на две кирпичи, а под нее разместить несколько зажженных свечей. Процесс не быстрый, но позволяет получить горячий чай или кофе без специального оборудования.

Уличный гриль или мангал

Мангал или гриль значительно упрощают задачу. Когда уголь хорошо прогорит, он создает сильное тепло, на котором легко вскипятить воду в кастрюле или чайнике. Такой способ подходит для частных домов и дач, ведь позволяет нагреть больший объем воды за короткое время.

Настольная газовая плита

Настольная газовая плита, работающая от баллона, является мобильным и компактным решением. Она быстро справляется с нагревом и пригодится во время длительных отключений. Важно только помнить о безопасности: пользоваться плитой нужно в хорошо проветриваемых помещениях.

Туристическая горелка

Туристическая горелка — универсальный вариант как для дома, так и для выездов на природу. Она работает от небольшого газового баллона и позволяет не только вскипятить воду, но и приготовить простую еду. Маломощные модели способны нагреть примерно литр воды, поэтому стоит иметь запас газа, чтобы его хватило на нужный объем.

Спиртовая горелка

Спиртовая горелка - компактное устройство на жидком топливе с фитилем. Его можно приобрести или сделать самостоятельно. Он не предназначен для больших объемов, но прекрасно подходит для приготовления чая или кофе. Простота использования и небольшие размеры делают его удобным резервным вариантом в чрезвычайных ситуациях.

