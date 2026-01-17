Не утром: когда лучше всего включать отопление, чтобы сэкономить деньги

Вы узнаете:
Коммунальные услуги сильно "бьют" по семейному бюджету, особенно зимой. Каждый стремится экономить, но при этом хочет, чтобы в доме была комфортная температура воздуха. Главред выяснил, когда лучше всего включать отопление в доме, чтобы всегда было тепло.
Только представьте зимнее утро, когда за окном мороз, а в комнате едва тепло. Совсем не хочется вылезать из-под теплого одеяла. Чтобы избежать этой неприятной ситуации, эксперты рекомендуют включать отопление на ночь, за час до сна, примерно с 22:00 до 23:00.
"Таким образом, в доме не будет слишком холодно ночью, и не понадобится так много энергии, чтобы снова его прогреть в морозные утра", — говорят эксперты, которых цитируют на портале Express.co.
По мнению эксперта, важнейшим фактором для сохранения тепла во всем доме в зимние ночи является включение отопления вечером.
"Где бы вы ни жили, оптимальное использование системы отопления, как описано выше, даст ощутимый результат. Ночью везде холоднее, и именно ночью дом охлаждается больше всего, поэтому включение отопления за час или два до сна и оставление его включенным на несколько часов даст значительный эффект. Главное — поддерживать постоянную температуру и избегать скачков в потреблении энергии", — подчеркивают специалисты.
Кроме этого, чтобы сохранить тепло в доме, рекомендуется закрывать шторы и использовать уплотнители вокруг окон.
