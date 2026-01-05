Сомнительная экономия: почему выключать отопление, когда вас нет дома - плохое решение

Главное из новости:
- Полное отключение отопления вызывает чрезмерную потерю тепла и большие расходы на повторный нагрев
- Эксперты советуют просто снижать температуру на 7-10 градусов
- Замерзшие трубы, влага и износ системы - главные риски холодного дома
Все больше домовладельцев пытаются экономить зимой, полностью выключая отопление, когда оставляют жилье без присмотра.
Но специалисты предостерегают, что такая "экономия" может обернуться значительно большими затратами и проблемами для дома. Об этом пишет Martha Stewart.
Почему снижение температуры безопаснее полного отключения
Эксперты по климатическим системам отмечают, что оптимальный способ уменьшить расходы - не выключать отопление, а только снижать температуру. По их словам, полное охлаждение помещения приводит к чрезмерной потере тепла, а повторный разогрев требует значительно больше энергии.
Специалист по системам отопления Брайан Уайт объясняет, что лучше всего устанавливать термостат на 7-10 градусов ниже привычного уровня. Это позволяет поддерживать циркуляцию воздуха и стабильную влажность, не перегружая систему.
Три опасности, которые возникают после полного отключения отопления
1. Замерзание и разрыв труб
При минусовых температурах вода в трубах может замерзнуть и расшириться. Это часто заканчивается прорывами и дорогим ремонтом, особенно в старых домах.
2. Появление влаги и плесени
Без отопления в помещении накапливается конденсат. В плотно изолированных домах это создает идеальные условия для развития грибка, который быстро распространяется по стенам и потолку.
3. Износ системы отопления
Когда дом полностью охлаждается, системе приходится работать на максимуме, чтобы вернуть комфортную температуру. Для старых тепловых насосов это особенно критично - интенсивные нагрузки сокращают их ресурс.
