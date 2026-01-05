Укр
Читать на украинском
Сомнительная экономия: почему выключать отопление, когда вас нет дома - плохое решение

Дарья Пшеничник
5 января 2026, 20:01
Такое решение может быть не только неэффективным, но и вредным для вашего дома.
Отопление
Стоит ли выключать отопление, если вас нет дома / Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное из новости:

  • Полное отключение отопления вызывает чрезмерную потерю тепла и большие расходы на повторный нагрев
  • Эксперты советуют просто снижать температуру на 7-10 градусов
  • Замерзшие трубы, влага и износ системы - главные риски холодного дома

Все больше домовладельцев пытаются экономить зимой, полностью выключая отопление, когда оставляют жилье без присмотра.

Но специалисты предостерегают, что такая "экономия" может обернуться значительно большими затратами и проблемами для дома. Об этом пишет Martha Stewart.

Почему снижение температуры безопаснее полного отключения

Эксперты по климатическим системам отмечают, что оптимальный способ уменьшить расходы - не выключать отопление, а только снижать температуру. По их словам, полное охлаждение помещения приводит к чрезмерной потере тепла, а повторный разогрев требует значительно больше энергии.

Специалист по системам отопления Брайан Уайт объясняет, что лучше всего устанавливать термостат на 7-10 градусов ниже привычного уровня. Это позволяет поддерживать циркуляцию воздуха и стабильную влажность, не перегружая систему.

Три опасности, которые возникают после полного отключения отопления

1. Замерзание и разрыв труб

При минусовых температурах вода в трубах может замерзнуть и расшириться. Это часто заканчивается прорывами и дорогим ремонтом, особенно в старых домах.

2. Появление влаги и плесени

Без отопления в помещении накапливается конденсат. В плотно изолированных домах это создает идеальные условия для развития грибка, который быстро распространяется по стенам и потолку.

3. Износ системы отопления

Когда дом полностью охлаждается, системе приходится работать на максимуме, чтобы вернуть комфортную температуру. Для старых тепловых насосов это особенно критично - интенсивные нагрузки сокращают их ресурс.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

