Почему бойлер долго греет воду: эксперт назвал неочевидную причину

Вы узнаете:
- Почему бойлер может плохо работать
- Сколько времени нужно, чтобы нагреть воду
Бойлер - это устройство, которое есть во многих домах и используется для нагрева воды. Но иногда бывает так, что прибор перестает хорошо работать и владельцам не понятно, что произошло.
Главред решил разобраться, как ускорить нагрев воды в бойлере.
Почему бойлер очень медленно греет воду
Автор YouTube канала Олег Дом&Семья рассказывает, что причин плохого нагрева воды есть несколько. В частности:
- Проблемы с электропитанием. Если ваш бойлер не нагревает воду, это не обязательно связано с неисправностью самого прибора. Часто проблема заключается в отсутствии напряжения в розетке, что не позволяет использовать любое оборудование, а не только бойлер.
- Грязный прибор. Если бойлер долго нагревает воду, проверьте, не нуждается ли он в чистке. Толстый слой отложений может негативно сказаться на работе бойлера.
- Неисправный нагреватель. Чтобы убедиться в его исправности, обратите внимание, есть ли на корпусе прибора оранжевая лампочка, которая часто отвечает за сообщение о состоянии теплового предохранителя нагревателя. Она также может свидетельствовать о препятствии в прохождении тока через нагреватель.
- Накипь на нагревателе. Если прибор не нагревает воду, как раньше, то причина, как правило, заключается в скоплении накипи на нагревателе. Поэтому, если поток воды затруднен, проверьте визуально состояние нагревательного элемента.
Сколько по времени греется вода в бойлере
На время нагревания воды влияют параметры бойлера. Речь идет о емкости бака, мощности ТЭНа и температуре исходной воды.
В среднем, бойлеры на 30 литров нагревают воду до температуры 65°C за 1 час 10 минут, бойлер на 50 литров нагреет полный бак воды до температуры 65°C за 1 час 57 минут, а на 100 литров - за 2 часа 57 минут.
Какую температуру выставить на бойлере
Оптимальная температура для бойлера находится в диапазоне от 50 до 60 градусов. Она обеспечит минимальные затраты по потреблению электроэнергии, но при этом у вас постоянно будет вода для всех нужд.
Почему бойлер долго греет воду - видео:
Читайте также:
- Почему не стоит выбрасывать коробки из-под конфет: садовник раскрыл гениальный секрет
- Штраф 75 тысяч евро и даже тюрьма: почему в Германии нельзя ловить рыбу: почему в Германии нельзя ловить рыбу
- Заломы на обуви: почему возникают и как их быстро убрать
Что известно о бойлерах
Бойлер (англ. boiler - "котел, кипятильник") - теплообменный аппарат для подогрева воды паром или горячей водой в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения, например при тепловом воздействии на нефтяную залежь. Бойлер может быть встроенным в котел или стоять отдельно, сообщает Википедия.
Бытовой бойлер подогревает воду до температуры, выше комфортной для использования в быту, поэтому обеспечивает больше теплой воды, чем его объем.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред