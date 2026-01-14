Укр
Читать на украинском
Как пережить ночь без отопления: советы, которые помогут быстро согреться

Дарья Пшеничник
14 января 2026, 11:57
Не ощущая достаточного тепла, организм хуже регулирует температуру, а сердце работает с большей нагрузкой.
Нет отопления
Как заснуть, если в доме нет отопления / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Ключевые тезисы:

  • Сон в холоде вреден для здоровья
  • Чтобы согреться, нужна теплая одежда, несколько одеял и утепление комнаты
  • Без электричества помогут разогретые огнеупорные кирпичи

С наступлением сильных морозов вопрос ночного тепла становится критическим для многих украинцев, особенно когда отопления нет. Врачи отмечают: даже закаленным людям сон в холодной комнате может навредить здоровью — от перегрузки сердца до боли в суставах и ослабления иммунитета.

УНИАН со ссылкой на специалистов объясняет, что организм в холоде работает на пределе, пытаясь удержать температуру тела. Это ухудшает качество сна и может вызвать обострение хронических проблем. Поэтому важно знать, как правильно согреться, если батареи холодные.

Как подготовиться ко сну в холодной комнате

Эксперты советуют начать с собственного тепла:

  • выбрать пижаму из натуральных тканей — шерсти или фланели;
  • особенно утеплить ноги, чтобы улучшить кровообращение;
  • прогреть кровать грелкой и укрыться несколькими одеялами.

Не менее важно уменьшить потери тепла: закрыть щели в окнах и дверях, использовать полотенца или уплотнители, а ковры со стен — опустить на пол. Перед сном полезно выпить теплый напиток без кофеина, чтобы расслабить тело.

Если нет электричества: традиционные способы обогрева

В случае отсутствия света обогреватели становятся недоступными, но есть старые проверенные методы. Самый распространенный — использование разогретых огнеупорных кирпичей. Их нагревают на плите, а перед сном ставят в безопасное место возле кровати. Кирпич медленно отдает тепло и помогает поддерживать комфортную температуру в комнате.

Специалисты подчеркивают: оставлять плиту включенной на ночь категорически нельзя из-за риска угарного газа.

как согреться отопление инфографика: Главред
Что делать, чтобы не мерзнуть в квартире без отопления / Инфографика: Главред

Теплоснабжение в Киеве - последние новости

Ранее сообщалось, что в столице продолжаются непрерывные работы по восстановлению инфраструктуры, пострадавшей в результате российских атак в ночь на 9 января. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть тепло и стабильные услуги жителям города.

Напомним, Главред писал, что 9 января атака россиян на столицу нанесла наибольший ущерб объектам критической инфраструктуры. Поэтому тем, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, советуют сделать это.

Кроме того, накануне стало известно, что еще не удалось починить ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Ситуация там после атаки России сложнейшая. Но есть надежда, что постепенно удастся восстановить теплоснабжение всем жителям Киева.

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

