Отопление можно выключать: гениальные способы согреться дома даже без батарей

Существуют способы сохранить тепло даже без доступа к электросети и централизованному отоплению.

Как быстро обогреть дом

Соблюдение инструкций и мер безопасности — ключевое условие сохранения тепла и здоровья

Отключения электроэнергии создают серьёзные бытовые трудности — от отсутствия света до невозможности обогреть жильё.

Однако существуют способы сохранить тепло даже без доступа к сети, говорится в материале Forge & Flame.

Ниже — основные альтернативы, которые помогают пережить холодное время.

Дровяные и пеллетные печи

Печи на дровах остаются одним из самых надёжных вариантов автономного отопления. Они подходят для обогрева отдельных зон дома и не зависят от электричества, а некоторые модели позволяют даже готовить еду. Пеллетные печи работают на древесных гранулах и в гравитационных версиях также не требуют питания от сети.

Жидкотопливные и газовые обогреватели

Керосиновые и каталитические обогреватели могут служить резервным источником тепла. Они компактны и эффективны, но требуют строгого соблюдения правил безопасности: хорошей вентиляции, использования подходящего топлива и наличия датчика угарного газа.

Пассивные способы сохранения тепла

Солнечное тепло можно аккумулировать через окна, особенно выходящие на южную сторону. Днём шторы оставляют открытыми, а ночью закрывают, чтобы удержать тепло. Также важно утеплять помещение — использовать ковры, уплотнители и концентрировать обогрев в одной комнате.



Простые аварийные решения

В экстренных случаях помогают свечные обогреватели, нагретые камни с высокой теплоёмкостью или ёмкости с горячей водой. Они не заменят полноценное отопление, но способны повысить температуру в небольшом пространстве.

Генераторы и организация пространства

Резервные генераторы позволяют временно запитать обогреватели или бытовые приборы, однако их установку лучше доверять специалистам. При длительных отключениях разумно обустроить одну тёплую комнату и сосредоточить усилия именно там.

Одежда и личное тепло

Многослойная одежда из шерсти или флиса, а также грелки для рук и ног помогают поддерживать комфортную температуру тела даже в холодном доме.

Важно помнить, что любые альтернативные источники тепла требуют осторожности. Соблюдение инструкций и мер безопасности — ключевое условие, чтобы сохранить не только тепло, но и здоровье.

Эксперты назвали способ повышения работы радиаторов

Применение специальных теплоусиливающих устройств для радиаторов стало заметным шагом вперёд в организации домашнего обогрева. Небольшие по размеру приборы монтируются рядом с батареями и улучшают циркуляцию нагретого воздуха, что позволяет комнате прогреваться быстрее и обеспечивает более равномерное распределение тепла.

В видео показано, как можно привести радиатор в порядок: очистить его внутренние каналы, обновить внешний вид и восстановить нормальную работу. Автор делится опытом ремонта батареи, которой около восьми лет.

Несмотря на сравнительно небольшой возраст, из-за постоянной повышенной влажности в ванной комнате устройство сильно износилось и со временем потеряло первоначальное состояние.

Как писал Главред, если вы не уверены, что радиаторы работают как надо, их стоит "прокачать" — то есть выпустить из них накопившийся воздух и улучшить отопление. Регулярное удаление воздуха (примерно два раза в год) помогает поддерживать отопление в рабочем состоянии и экономит на счетах за электроэнергию.

Напомним, ранее сообщалось о том, как уменьшить затраты на отопление. Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.

