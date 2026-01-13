Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Ситуация ухудшается": сотни домов без отопления, названы цели ударов РФ

Алексей Тесля
13 января 2026, 20:12
200
Самая большая концентрация ударов пришлась на Киев, без отопления остаются сотни домов.
отопление
Украинцев предупредили о серьезных перебоях с отоплением / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • В Киеве без тепла остаются 472 дома, больше всего - в Печерском районе
  • В отдельных домах был снижен уровень или слит теплоноситель
  • Не стоит ожидать существенного улучшения ситуации

В Украине без отопления остаются около 1,5% жилых домов, в Киеве без тепла остаются 472 дома, больше всего - в Печерском районе, сообщил заместитель министра развития громад и территорий Константин Ковальчук.

По его словам, ночью российские войска атаковали 15 объектов критической инфраструктуры, в частности ТЭС и ТЭЦ в разных регионах Украины, передает Lb.ua.

видео дня

Где больше всего "прилетов"

Самая большая концентрация ударов пришлась на Киев. "Сейчас из более чем 12 тысяч домов города без отопления по состоянию на 13 часов находилось 472 дома", - отметил Ковальчук.

Самая сложная ситуация зафиксирована:

  • в Печерском районе - 197 домов без отопления;
  • в Шевченковском - 123;
  • в Голосеевском - 71.

В отдельных домах был снижен уровень или слит теплоноситель, что в большинстве случаев позволило сохранить сети целыми. Сейчас происходит повторный запуск систем отопления.

Ковальчук отметил, что все ремонтные бригады в пострадавших районах полностью задействованы, а также привлекаются аварийные бригады из других районов. При этом ночная атака не повлияла на работу систем водоснабжения и водоотведения Киева.

Какая ситуация с отключениями

В целом в Украине отапливаются 98,5% жилых домов (более 70 тыс.), 99% объектов социальной сферы (24,5 тыс.), работают 17,5 тыс. котельных. В Киеве функционируют более 1300 пунктов несокрушимости и дополнительные пункты обогрева, также задействованы резервные генераторы большой мощности.

как согреться отопление инфографика: Главред
/ Главред

К чему готовиться украинцам

В течение зимы украинцам не стоит ожидать существенного улучшения ситуации с обеспечением электроэнергией, сообщил в эфире канала Киев24 директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"На сегодняшний день большинство районов Киева находятся без электрической энергии. Кроме того, дополнительно нет отопления – сейчас уже и в Святошинском районе. Мы видим, что с каждым разом, с каждым ударом ситуация ухудшается. А не может быть по-другому. Система не может выдержать постоянные удары, как бы энергетики ни ремонтировали. Позитива, что наша энергосистема в течение зимы будет улучшать свою работу, – у меня нет такой иллюзии", – говорит Омельченко.

Цель ударов РФ по Украине

Эксперт отметил, что действия врага вполне предсказуемы и их можно было спрогнозировать еще несколько месяцев назад.

"Россияне хотят отрезать левый берег от правого в энергетической системе, отделить Одесский регион. Они это делают для того, чтобы дестабилизировать энергетическую систему, чтобы люди остались без тепла и электрической энергии. Чтобы в стране возник хаос, политическая дестабилизация, начали давить на власть, чтобы заставить власть идти на те условия, которые предложил Путин. Все это было вполне прогнозируемо", – добавил Омельченко.

ДТЭК об отключениях: главное

Из-за обстрелов, сильных холодов и перегрузки сетей в Киеве участились локальные аварии. В ДТЭК предупредили, что по этой причине часть горожан может надолго остаться без электроснабжения.

Ранее сообщалось о том, что ситуация в энергосистеме остается сложной из-за новых вражеских атак и непогоды, что заставило временно отменить графики и перейти к аварийным ограничениям в Киеве и ряде других областей.

Напомним, ранее российские оккупанты нанесли массированные удары по Киеву и другим регионам Украины. Под ударами оказались критическая инфраструктура и жилые дома. Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на эту атаку.

Как писал Главред, в КГГА отметили, что слив воды является стандартной технической мерой при минусовой температуре. В то же время это не означает длительное отсутствие тепла.

Больше новостей:

О персоне: Владимир Омельченко

Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.

Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.

В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения;

1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины;

1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;

2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;

С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева отключения света Отключение отопления в Киеве
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Света станет меньше - новые графики отключений для Запорожской области на 14 января

Света станет меньше - новые графики отключений для Запорожской области на 14 января

21:13Энергетика
"Ситуация ухудшается": сотни домов без отопления, названы цели ударов РФ

"Ситуация ухудшается": сотни домов без отопления, названы цели ударов РФ

20:12Украина
Как будут отключать свет 14 января: в "Укрэнерго" рассказали об ограничениях

Как будут отключать свет 14 января: в "Укрэнерго" рассказали об ограничениях

19:28Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Дети в Украине нашли самое большое сокровище Восточной Европы: что там было

Дети в Украине нашли самое большое сокровище Восточной Европы: что там было

Графики становятся более строгими: как будут отключать свет в Днепре и области 13 января

Графики становятся более строгими: как будут отключать свет в Днепре и области 13 января

Отключение света в Украине — графики на 13 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 13 января (обновляется)

РФ перебрасывает девять Ту-95МС: оккупанты готовят удар по Украине, названа вероятная цель

РФ перебрасывает девять Ту-95МС: оккупанты готовят удар по Украине, названа вероятная цель

Китайский гороскоп на завтра 14 января: Змеям - раздражение, Козлам - гнев

Китайский гороскоп на завтра 14 января: Змеям - раздражение, Козлам - гнев

Последние новости

21:13

Света станет меньше - новые графики отключений для Запорожской области на 14 января

21:02

Может закончиться фатально: ветеринар рассказала, что категорически нельзя давать коту

20:27

Почему кот перестал спать с хозяином: причина серьезнее, чем кажетсяВидео

20:12

"Ситуация ухудшается": сотни домов без отопления, названы цели ударов РФ

19:57

Малюк остается в СБУ и обещает новую "пылающую бавовну" в РФ

Сергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактораСергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактора
19:56

Мясо или растительная пища: ученые выяснили, какой рацион продлевает жизнь

19:28

Как будут отключать свет 14 января: в "Укрэнерго" рассказали об ограничениях

19:10

Почему война Путина становится позорной: что будет делать Кремльмнение

19:03

Угроза для всех областей - РФ начала бить новым видом оружия по Украине, что известно

Реклама
18:58

В Черном море дроны ударили по шедшим в РФ трем нефтяным танкерам – СМИ

18:57

Полесье отстранило двух лидеров от основной команды – стала известна причина

18:48

Доллар и евро пошли на спад после серии рекордов: новый курс валют на 14 января

18:18

Известный украинский рэпер мобилизовался в Нацгвардию - детали

18:11

Коридор затмений развалит Россию - астролог назвал дату невозврата для КремляВидео

17:55

"Жесткие графики": стало известно, когда Киев вернется к почасовым отключениям

17:55

Как выбрать повербанк, чтобы не пожалеть: 4 крайне важные характеристики

17:22

Лобода стала причиной переполоха в РФ из-за помощи ВСУ — деталиВидео

17:14

Пойдет ли РФ на форсирование Днепра: Ступак об угрозе нового штурма Херсона

17:02

Эти знаки зодиака ждет переломный момент: жизнь изменится к лучшему

17:01

Детектив НАБУ Магамедрасулов не вернул в кассу 30 тыс. долларов, полученных на документирование преступления, – экс-прокурор САПФото

Реклама
16:54

Пэрис Хилтон раскрыла правду о состоянии Бритни Спирс

16:54

Зимний прогрев двигателя: почему это важно и как понять, что авто уже готово к поездке

16:44

Рада не смогла назначить Дениса Шмыгаля на новую должность

16:43

Пропавший "Тамбовский волк" из "Квартала" объявился и сделал объявление

16:34

Как высушить бельё зимой без батарей: простой лайфхак, о котором мало кто знаетВидео

16:24

Алчевский сценарий в Киеве - насколько реальна угроза замерзания столицы

16:07

"Наша гордость и наш рыцарь": на войне погиб известный археолог

15:57

Житомирщину скует лютый мороз: синоптики рассказали, когда ударят самые сильные холода

15:45

"У него родились дети": Дерюгина рассказала, почему развелась с Блохиным

15:35

"Не является приказом": будут ли вызывать в ЦПАУ Полтавы полицию на уклонистов

15:33

В честь родного человека: Дзидзьо раскрыл трогательную историю псевдонима

15:32

Может ли Украина уничтожать корабли РФ до запуска ракет "Калибр" - в ВМС ответили

15:11

Морозы и обстрелы в Харькове: что поручил создать Терехов в городе

14:59

Экономно и эффективно: лайфхак для украинцев, как зимой быстро высушить одежду

14:32

Как выбрать сладости, которые не вредят: советы кондитера-нутрициолога

14:11

"Чье-то детство осталось здесь": супруги ошеломили Сеть своими находками на чердаке

14:09

Транспорт стоит, сотни домов без тепла: в Киеве критический дефицит электроэнергии

13:59

Началось замерзание: украинцам назвали признаки, указывающие на возможный разрыв труб

13:58

Дети в Украине нашли самое большое сокровище Восточной Европы: что там былоВидео

13:44

Под угрозой была Одесса и не только: Сырский раскрыл тайные планы РФ

Реклама
13:41

Шмыгаля, Федорова и Малюка в отставку: Рада поддержала ряд решений

13:21

Кабаева написала Дерюгиной после начала войны: что она сказалаВидео

13:19

"Нацепили наручники": ведущую-россиянку "Орла и Решки" выдворили из США

13:14

Очень вкусный ужин без грамма мяса: рецепт блюда за 20 минут

13:09

Когда будет Пасха в 2026 году в Украине: точная дата и различия календарей

12:34

Блэкаут в Киевской области: часть супермаркетов прекращают работу

12:33

Точно не "хэштег" - как правильно называть на украинском этот символВидео

12:20

"Симптом отчаяния": СМИ узнали о катастрофических потерях РФ на фронте

12:19

Загремевшая в больницу Каменских дала знать, что с ней происходитВидео

12:17

Китайский гороскоп на завтра 14 января: Змеям - раздражение, Козлам - гнев

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять