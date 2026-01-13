"Ситуация ухудшается": сотни домов без отопления, названы цели ударов РФ

Самая большая концентрация ударов пришлась на Киев, без отопления остаются сотни домов.

Украинцев предупредили о серьезных перебоях с отоплением / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

В Киеве без тепла остаются 472 дома, больше всего - в Печерском районе

В отдельных домах был снижен уровень или слит теплоноситель

Не стоит ожидать существенного улучшения ситуации

В Украине без отопления остаются около 1,5% жилых домов, в Киеве без тепла остаются 472 дома, больше всего - в Печерском районе, сообщил заместитель министра развития громад и территорий Константин Ковальчук.

По его словам, ночью российские войска атаковали 15 объектов критической инфраструктуры, в частности ТЭС и ТЭЦ в разных регионах Украины, передает Lb.ua.

Где больше всего "прилетов"

Самая большая концентрация ударов пришлась на Киев. "Сейчас из более чем 12 тысяч домов города без отопления по состоянию на 13 часов находилось 472 дома", - отметил Ковальчук.

Самая сложная ситуация зафиксирована:

в Печерском районе - 197 домов без отопления;

в Шевченковском - 123;

в Голосеевском - 71.

В отдельных домах был снижен уровень или слит теплоноситель, что в большинстве случаев позволило сохранить сети целыми. Сейчас происходит повторный запуск систем отопления.

Ковальчук отметил, что все ремонтные бригады в пострадавших районах полностью задействованы, а также привлекаются аварийные бригады из других районов. При этом ночная атака не повлияла на работу систем водоснабжения и водоотведения Киева.

Какая ситуация с отключениями

В целом в Украине отапливаются 98,5% жилых домов (более 70 тыс.), 99% объектов социальной сферы (24,5 тыс.), работают 17,5 тыс. котельных. В Киеве функционируют более 1300 пунктов несокрушимости и дополнительные пункты обогрева, также задействованы резервные генераторы большой мощности.

К чему готовиться украинцам

В течение зимы украинцам не стоит ожидать существенного улучшения ситуации с обеспечением электроэнергией, сообщил в эфире канала Киев24 директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"На сегодняшний день большинство районов Киева находятся без электрической энергии. Кроме того, дополнительно нет отопления – сейчас уже и в Святошинском районе. Мы видим, что с каждым разом, с каждым ударом ситуация ухудшается. А не может быть по-другому. Система не может выдержать постоянные удары, как бы энергетики ни ремонтировали. Позитива, что наша энергосистема в течение зимы будет улучшать свою работу, – у меня нет такой иллюзии", – говорит Омельченко.

Цель ударов РФ по Украине

Эксперт отметил, что действия врага вполне предсказуемы и их можно было спрогнозировать еще несколько месяцев назад.

"Россияне хотят отрезать левый берег от правого в энергетической системе, отделить Одесский регион. Они это делают для того, чтобы дестабилизировать энергетическую систему, чтобы люди остались без тепла и электрической энергии. Чтобы в стране возник хаос, политическая дестабилизация, начали давить на власть, чтобы заставить власть идти на те условия, которые предложил Путин. Все это было вполне прогнозируемо", – добавил Омельченко.

ДТЭК об отключениях: главное

Из-за обстрелов, сильных холодов и перегрузки сетей в Киеве участились локальные аварии. В ДТЭК предупредили, что по этой причине часть горожан может надолго остаться без электроснабжения.

Ранее сообщалось о том, что ситуация в энергосистеме остается сложной из-за новых вражеских атак и непогоды, что заставило временно отменить графики и перейти к аварийным ограничениям в Киеве и ряде других областей.

Напомним, ранее российские оккупанты нанесли массированные удары по Киеву и другим регионам Украины. Под ударами оказались критическая инфраструктура и жилые дома. Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на эту атаку.

Как писал Главред, в КГГА отметили, что слив воды является стандартной технической мерой при минусовой температуре. В то же время это не означает длительное отсутствие тепла.

О персоне: Владимир Омельченко Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова. Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики. В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения; 1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины; 1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти; 2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины; С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

