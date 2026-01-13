Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Жесткие графики": стало известно, когда Киев вернется к почасовым отключениям

Алексей Тесля
13 января 2026, 17:55
43
Самая сложная ситуация в столичном регионе, в городе Киеве, сообщил Николай Колесник.
'Жесткие графики': стало известно, когда Киев вернется к почасовым отключениям
Стала известна ситуация с отключениями / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Важное:

  • Графики временно отменены, вводятся аварийные ограничения
  • Самая сложная ситуация в столичном регионе и в Киеве

Ситуация в энергосистеме остается сложной из-за новых вражеских атак и непогоды, что заставило временно отменить графики и перейти к аварийным ограничениям в Киеве и ряде других областей.

Об этом говорится в сообщении в Telegram пресс-службы Министерства энергетики Украины.

видео дня

"Возвращение к прогнозируемым почасовым отключениям – хотя и жестким графикам – состоится сразу после завершения необходимых аварийно-восстановительных работ, которые не прекращаются ни на минуту", - уточняется в сообщении.

Подчеркивается, что несмотря на морозы и обстрелы, энергетики работают в режиме 24/7, чтобы как можно быстрее починить поврежденное оборудование и стабилизировать систему.

как согреться отопление инфографика: Главред
/ Главред

В Киеве самая сложная ситуация в энергетике

Как заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник, в Минэнерго пока не могут прогнозировать время восстановления электроснабжения в Киеве.

"Самая сложная ситуация в столичном регионе, в городе Киеве. Это следствие массированного удара по энергообъектам. Ранее обнародованные графики почасовых отключений пока не действуют, действуют аварийные графики", - сказал он.

Представитель Минэнерго уточнил, что аварийно-восстановительные работы продолжаются.

"Они будут проходить фактически круглосуточно, несмотря на все сложные погодные условия, для того чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и перейти к плановому графику. Ситуация достаточно сложная, и мы видим, что сейчас никаких прогнозов дать не можем, поскольку враг продолжает эти интенсивные атаки", - добавил Колесник.

Отключения в Киеве: что говорят в ДТЭК

В результате обстрелов, морозов и повышенной нагрузки на энергосистему в столице фиксируется множество точечных сбоев. Из-за этого некоторые жители Киева могут оставаться без света продолжительное время, сообщили в ДТЭК.

Отключения в Киеве: новости по теме

Ранее жителей Киева призвали уезжать из города после обстрела РФ. Кличко подчеркнул, что на данный момент именно сегодняшняя атака россиян на столицу нанесла наибольший ущерб объектам критической инфраструктуры.

Напомним, ранее российские оккупанты нанесли массированные удары по Киеву и другим регионам Украины. Под ударами оказались критическая инфраструктура и жилые дома. Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на эту атаку.

Как писал Главред, в КГГА отметили, что слив воды является стандартной технической мерой при минусовой температуре. В то же время это не означает длительное отсутствие тепла.

Больше новостей:

Об источнике: Министерство энергетики Украины

Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения.

Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева Минэнерго отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Жесткие графики": стало известно, когда Киев вернется к почасовым отключениям

"Жесткие графики": стало известно, когда Киев вернется к почасовым отключениям

17:55Украина
Рада не смогла назначить Дениса Шмыгаля на новую должность

Рада не смогла назначить Дениса Шмыгаля на новую должность

16:44Украина
Алчевский сценарий в Киеве - насколько реальна угроза замерзания столицы

Алчевский сценарий в Киеве - насколько реальна угроза замерзания столицы

16:24Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

Графики становятся более строгими: как будут отключать свет в Днепре и области 13 января

Графики становятся более строгими: как будут отключать свет в Днепре и области 13 января

Отключение света в Украине — графики на 13 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 13 января (обновляется)

РФ перебрасывает девять Ту-95МС: оккупанты готовят удар по Украине, названа вероятная цель

РФ перебрасывает девять Ту-95МС: оккупанты готовят удар по Украине, названа вероятная цель

Свет будут отключать весь день: Черкасскую область накроют жесткие графики

Свет будут отключать весь день: Черкасскую область накроют жесткие графики

Последние новости

18:18

Известный украинский рэпер мобилизовался в Нацгвардию - детали

18:11

Коридор затмений развалит Россию - астролог назвал дату невозврата для КремляВидео

17:55

"Жесткие графики": стало известно, когда Киев вернется к почасовым отключениям

17:55

Как выбрать повербанк, чтобы не пожалеть: 4 крайне важные характеристики

17:22

Лобода стала причиной переполоха в РФ из-за помощи ВСУ — деталиВидео

Сергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактораСергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактора
17:14

Пойдет ли РФ на форсирование Днепра: Ступак об угрозе нового штурма Херсона

17:02

Эти знаки зодиака ждет переломный момент: жизнь изменится к лучшему

17:01

Детектив НАБУ Магамедрасулов не вернул в кассу 30 тыс. долларов, полученных на документирование преступления, – экс-прокурор САПФото

16:54

Пэрис Хилтон раскрыла правду о состоянии Бритни Спирс

Реклама
16:54

Зимний прогрев двигателя: почему это важно и как понять, что авто уже готово к поездке

16:44

Рада не смогла назначить Дениса Шмыгаля на новую должность

16:43

Пропавший "Тамбовский волк" из "Квартала" объявился и сделал объявление

16:34

Как высушить бельё зимой без батарей: простой лайфхак, о котором мало кто знаетВидео

16:24

Алчевский сценарий в Киеве - насколько реальна угроза замерзания столицы

16:07

"Наша гордость и наш рыцарь": на войне погиб известный археолог

15:57

Житомирщину скует лютый мороз: синоптики рассказали, когда ударят самые сильные холода

15:45

"У него родились дети": Дерюгина рассказала, почему развелась с Блохиным

15:35

"Не является приказом": будут ли вызывать в ЦПАУ Полтавы полицию на уклонистов

15:33

В честь родного человека: Дзидзьо раскрыл трогательную историю псевдонима

15:32

Может ли Украина уничтожать корабли РФ до запуска ракет "Калибр" - в ВМС ответили

Реклама
15:11

Морозы и обстрелы в Харькове: что поручил создать Терехов в городе

14:59

Экономно и эффективно: лайфхак для украинцев, как зимой быстро высушить одежду

14:32

Как выбрать сладости, которые не вредят: советы кондитера-нутрициолога

14:11

"Чье-то детство осталось здесь": супруги ошеломили Сеть своими находками на чердаке

14:09

Транспорт стоит, сотни домов без тепла: в Киеве критический дефицит электроэнергии

13:59

Началось замерзание: украинцам назвали признаки, указывающие на возможный разрыв труб

13:58

Дети в Украине нашли самое большое сокровище Восточной Европы: что там былоВидео

13:44

Под угрозой была Одесса и не только: Сырский раскрыл тайные планы РФ

13:41

Шмыгаля, Федорова и Малюка в отставку: Рада поддержала ряд решений

13:21

Кабаева написала Дерюгиной после начала войны: что она сказалаВидео

13:19

"Нацепили наручники": ведущую-россиянку "Орла и Решки" выдворили из США

13:14

Очень вкусный ужин без грамма мяса: рецепт блюда за 20 минут

13:09

Когда будет Пасха в 2026 году в Украине: точная дата и различия календарей

12:34

Блэкаут в Киевской области: часть супермаркетов прекращают работу

12:33

Точно не "хэштег" - как правильно называть на украинском этот символВидео

12:20

"Симптом отчаяния": СМИ узнали о катастрофических потерях РФ на фронте

12:19

Загремевшая в больницу Каменских дала знать, что с ней происходитВидео

12:17

Китайский гороскоп на завтра 14 января: Змеям - раздражение, Козлам - гнев

12:13

Кто познакомил диктатора Путина с Кабаевой: Дерюгина раскрыла главный секрет

11:46

Ситуация со светом на Правом берегу Киева ухудшилась: в ДТЭК сделали заявление

Реклама
11:36

"Попробуй заставить": Лилия Ребрик показала, как греет детей

11:36

"Целая эпоха подходит к концу": у слабеющего Путина все больше проблем – Politico

11:25

РФ повредила два энергообъекта, без света 47 тыс. семей: когда вернут свет в ОдессеФото

11:12

Кто стал последним финалистом Нацотбора: результаты голосования в ДиеВидео

10:43

РФ обрушила на Украину сотни дронов и ракеты: под ударом энергетика, сотни тысяч семей без светаФото

10:35

Жена Николаева расплылась за праздники: как она выглядит

10:35

Кадыров на смертном одре: в The Times спрогнозировали, что будет дальше

10:35

Как понять, что батареи замерзают: эксперты назвали четыре признака

10:27

"Понимаю, что он военный": известная актриса поразила встречей с российским оккупантом

10:22

Сотни дронов РФ уже не полетят на Украину: СБУ сообщила о блестящей операции

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять