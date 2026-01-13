'Жесткие графики': стало известно, когда Киев вернется к почасовым отключениям

Самая сложная ситуация в столичном регионе, в городе Киеве, сообщил Николай Колесник.

Стала известна ситуация с отключениями / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Графики временно отменены, вводятся аварийные ограничения

Самая сложная ситуация в столичном регионе и в Киеве

Ситуация в энергосистеме остается сложной из-за новых вражеских атак и непогоды, что заставило временно отменить графики и перейти к аварийным ограничениям в Киеве и ряде других областей.

Об этом говорится в сообщении в Telegram пресс-службы Министерства энергетики Украины.

"Возвращение к прогнозируемым почасовым отключениям – хотя и жестким графикам – состоится сразу после завершения необходимых аварийно-восстановительных работ, которые не прекращаются ни на минуту", - уточняется в сообщении.

Подчеркивается, что несмотря на морозы и обстрелы, энергетики работают в режиме 24/7, чтобы как можно быстрее починить поврежденное оборудование и стабилизировать систему.

В Киеве самая сложная ситуация в энергетике

Как заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник, в Минэнерго пока не могут прогнозировать время восстановления электроснабжения в Киеве.

"Самая сложная ситуация в столичном регионе, в городе Киеве. Это следствие массированного удара по энергообъектам. Ранее обнародованные графики почасовых отключений пока не действуют, действуют аварийные графики", - сказал он.

Представитель Минэнерго уточнил, что аварийно-восстановительные работы продолжаются.

"Они будут проходить фактически круглосуточно, несмотря на все сложные погодные условия, для того чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и перейти к плановому графику. Ситуация достаточно сложная, и мы видим, что сейчас никаких прогнозов дать не можем, поскольку враг продолжает эти интенсивные атаки", - добавил Колесник.

Отключения в Киеве: что говорят в ДТЭК

В результате обстрелов, морозов и повышенной нагрузки на энергосистему в столице фиксируется множество точечных сбоев. Из-за этого некоторые жители Киева могут оставаться без света продолжительное время, сообщили в ДТЭК.

Ранее жителей Киева призвали уезжать из города после обстрела РФ. Кличко подчеркнул, что на данный момент именно сегодняшняя атака россиян на столицу нанесла наибольший ущерб объектам критической инфраструктуры.

Напомним, ранее российские оккупанты нанесли массированные удары по Киеву и другим регионам Украины. Под ударами оказались критическая инфраструктура и жилые дома. Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на эту атаку.

Как писал Главред, в КГГА отметили, что слив воды является стандартной технической мерой при минусовой температуре. В то же время это не означает длительное отсутствие тепла.

Об источнике: Министерство энергетики Украины Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения. Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.

