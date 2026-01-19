Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Морозы больше не страшны: чем утеплить двери, чтобы дома сразу стало тепло

Алексей Тесля
19 января 2026, 20:32
48
Входная дверь играет важную роль в сохранении тепла — через неё может уходить до 20% всей тепловой энергии.
двери
Как утеплить двери / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/sem4u, Pexels/Pranavsinh suratia

Вы узнаете:

  • Входная дверь играет важную роль в сохранении тепла
  • Наиболее доступным решением является установка уплотнителей
  • Дополнительную защиту от холода обеспечивают теплоизоляция

Утеплённая входная дверь значительно снижает проникновение холодного воздуха и помогает поддерживать комфортную температуру в доме.

Это уменьшает теплопотери, снижает затраты на отопление и делает жильё более энергоэффективным и экологичным, говорится в материале на сайте Home Windows.

видео дня

Входная дверь играет важную роль в сохранении тепла — через неё может уходить до 20% всей тепловой энергии. Поэтому улучшение её теплоизоляции является одним из самых эффективных способов повысить общую энергоэффективность дома.

Работу по утеплению стоит начинать с осмотра двери и коробки. Необходимо выявить щели, перекосы и места утечки воздуха. Простой способ проверки — пламя свечи: его колебание укажет на проблемные зоны.

Наиболее доступным решением является установка уплотнителей по периметру двери и в нижней части полотна. Они уменьшают сквозняки, препятствуют попаданию пыли и насекомых и улучшают прилегание двери.

Для заполнения мелких зазоров хорошо подходит самоклеящаяся вспененная лента, а для более крупных щелей — монтажная пена, наносимая на чистую и сухую поверхность.

как согреться отопление инфографика: Главред
/ Главред

Дополнительную защиту от холода обеспечивают теплоизоляционные панели, изготовленные из материалов с низкой теплопроводностью. Также повысить теплоэффективность помогают современные стеклопакеты, которые уменьшают теплопередачу.

Материал двери имеет значение: стекловолоконные и композитные конструкции с утеплённым сердечником лучше сохраняют тепло, однако даже деревянные двери можно сделать более тёплыми с помощью уплотнителей и герметиков.

Многие работы по утеплению можно выполнить самостоятельно, соблюдая меры безопасности и правильно подбирая материалы.

Как утеплить окна: советы экспертов

После того как проблемные зоны окон определены, можно приступать к их теплоизоляции. В быту нередко применяют монтажную пену — она эффективно заполняет щели и полости, однако требует дополнительной защиты от ультрафиолета и температурных колебаний. Для утепления внутренних откосов чаще используют минеральную вату, тогда как с наружной стороны лучше подходят пенопласт или пенополистирол.

Смотрите видео - утепление дверей:

О промерзании входной двери можно больше не беспокоиться — после такого решения она всегда остаётся тёплой.

В сюжете демонстрируется простой и бюджетный способ утепления входной двери, который легко повторить самостоятельно.

Ранее Главред писал о том, что категорически нельзя хранить на балконе. Многие используют балкон как склад, но мало кто задумывается, что именно там можно, а что категорически запрещено держать.

Напомним, ранее был описан простой способ сохранить овощ на балконе до весны. Как правильно хранить картофель в квартире, чтобы он оставался свежим до весны.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Угроза массированного обстрела: Зеленский предупредил о новом ударе РФ

Угроза массированного обстрела: Зеленский предупредил о новом ударе РФ

21:35Украина
"Задача — создать купол над Украиной": Елизаров возглавил новое направление работы ПВО

"Задача — создать купол над Украиной": Елизаров возглавил новое направление работы ПВО

21:31Война
Украина нанесла серию ударов по объектам РФ: есть подтвержденные попадания

Украина нанесла серию ударов по объектам РФ: есть подтвержденные попадания

21:11Война
Реклама

Популярное

Ещё
Жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится после 25 января

Жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится после 25 января

РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по Украине

РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по Украине

Такого не было нигде в мире: для чего в СССР строили мосты через многоэтажки

Такого не было нигде в мире: для чего в СССР строили мосты через многоэтажки

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

Карта Deep State онлайн за 19 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 января: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

22:01

"Вова, который в Б-классе": Елена Зеленская дала трогательный комментарий о муже

21:35

Угроза массированного обстрела: Зеленский предупредил о новом ударе РФВидео

21:31

"Задача — создать купол над Украиной": Елизаров возглавил новое направление работы ПВО

21:24

Желтые пятна на потолке исчезнут за полчаса: домашний метод, который реально работает

21:11

Графики охватят весь день: как будут отключать свет в Днепре и области 20 январяФото

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками годаГороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками года
21:11

Украина нанесла серию ударов по объектам РФ: есть подтвержденные попадания

20:42

Малюк впервые после отставки встретился с Зеленским - какой "сюрприз" готовят для РФ

20:39

Как уберечь дымоход от сажи во время морозов: три золотых правила опытных печников

20:32

Морозы больше не страшны: чем утеплить двери, чтобы дома сразу стало теплоВидео

Реклама
19:19

Эпоха закончилась: в Риме скончался основатель бренда Valentino

19:13

Взорван ЗРК, РСЗО, склады и подстанции РФ: детали мощных ударов СБС

19:10

Бои за Покровск продолжаются: что задумали оккупантымнение

19:06

РФ нарастила ударный потенциал: высокая угроза массированной атаки в ближайшее время

19:04

Обязательный техосмотр для всех авто: что изменится в 2026 году

18:43

Бюджетное решение для зимы: как устранить сквозняк из окон раз и навсегда

18:35

Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

18:20

Вторник с дефицитом: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 20 января

18:09

Есть ли угроза коллапса: эксперт о сценарии полного отключения отопления в Киеве

17:51

Тернопольскую область накроет опасная погода – предупреждение от синоптиков

17:47

Будущие топ-трансферы "Динамо": тренер киевлян анонсировал уход трех игроков

Реклама
17:46

Кошки это ненавидят: 6 неочевидных вещей, которые раздражают их больше всего

17:45

Москва боялась - зачем СССР похитил из Украины череп легендарного атамана СиркаВидео

17:31

"Жажда мести": Тарас Тополя заговорил об авторе скандального видео с его экс-женойФото

17:21

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

17:07

РФ не может запускать ракеты с моря: в ВМС сказали, сколько продлится "пауза"

17:02

Путин взвинтит репрессии, но режим может рухнуть: раскрыт неожиданный сценарийВидео

16:59

Когда в Украине отменят чрезвычайную ситуацию в энергетике - названы четкие сроки

16:39

РФ собралась обстрелять подстанции АЭС: "Флеш" предупредил о риске катастрофы

16:38

Кремль через Медведчука отверг мирные переговоры по Украине – ISW

16:28

Россияне пытаются полностью изолировать важный город: в ВСУ оценили угрозу

16:06

Формула идеального завтрака: сколько варить яйца для правильной консистенции

15:51

Дома разрушены: Россия нанесла удар КАБами по Харькову, есть жертвы

15:48

Украина вырвала из рук РФ ключевой город фронта - Washington Post

15:32

Сильные морозы отступят, но ненадолго: когда погода в Украине изменится

15:32

Свекла сварится за 10 минут, если добавить всего один ингредиент: секретный трюк

15:24

"Шахеды" будут сбивать по-новому - какое решение готовит Украина

15:19

Как сказать по-украински "дедлайн" - слово, которое несправедливо забылиВидео

15:15

Холодный фронт не отступает: какая будет погода в Житомирской области 20–23 января

14:48

Нужно ли включать поворот на главной дороге: окончательный ответ инструктораВидео

14:37

Посланник Путина приедет в Давос для переговоров по Украине – Reuters

Реклама
14:31

В Ровенской области от холода погибли два человека: детали трагедии

13:59

Мороз и гололед: какая погода будет сегодня в Харькове

13:57

Секретный объект СССР: где в Украине спрятана самая большая "тарелка" и что с ней стало

13:56

"Внутренний хаос": Вера Брежнева оказалась в Киеве и призналась в проблемах

13:54

Евро превысит психологический рубеж: озвучен тревожный прогноз по курсу

13:34

Китайский гороскоп на завтра 20 января: Драконам - потери, Свиньям - опасность

13:21

В Кремле похвастались, что Путина пригласили в Совет мира Трампа

13:06

Люди, родившиеся в эти месяцы, приходят в этот мир повторно

12:55

"Пожертвовать Донбассом" ради мира: Жорин назвал единый вариант паузы в войне

12:54

Веник может притянуть проблемы: где его нельзя держать и как правильно выбросить

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять