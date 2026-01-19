Морозы больше не страшны: чем утеплить двери, чтобы дома сразу стало тепло

Входная дверь играет важную роль в сохранении тепла — через неё может уходить до 20% всей тепловой энергии.

Как утеплить двери / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/sem4u, Pexels/Pranavsinh suratia

Вы узнаете:

Утеплённая входная дверь значительно снижает проникновение холодного воздуха и помогает поддерживать комфортную температуру в доме.

Это уменьшает теплопотери, снижает затраты на отопление и делает жильё более энергоэффективным и экологичным, говорится в материале на сайте Home Windows.

Входная дверь играет важную роль в сохранении тепла — через неё может уходить до 20% всей тепловой энергии. Поэтому улучшение её теплоизоляции является одним из самых эффективных способов повысить общую энергоэффективность дома.

Работу по утеплению стоит начинать с осмотра двери и коробки. Необходимо выявить щели, перекосы и места утечки воздуха. Простой способ проверки — пламя свечи: его колебание укажет на проблемные зоны.

Наиболее доступным решением является установка уплотнителей по периметру двери и в нижней части полотна. Они уменьшают сквозняки, препятствуют попаданию пыли и насекомых и улучшают прилегание двери.

Для заполнения мелких зазоров хорошо подходит самоклеящаяся вспененная лента, а для более крупных щелей — монтажная пена, наносимая на чистую и сухую поверхность.

Дополнительную защиту от холода обеспечивают теплоизоляционные панели, изготовленные из материалов с низкой теплопроводностью. Также повысить теплоэффективность помогают современные стеклопакеты, которые уменьшают теплопередачу.

Материал двери имеет значение: стекловолоконные и композитные конструкции с утеплённым сердечником лучше сохраняют тепло, однако даже деревянные двери можно сделать более тёплыми с помощью уплотнителей и герметиков.

Многие работы по утеплению можно выполнить самостоятельно, соблюдая меры безопасности и правильно подбирая материалы.

