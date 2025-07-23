Даже консервация под вопросом: что категорически нельзя хранить на балконе

Вы узнаете:
- Существуют ли ограничения по хранению вещей на балконе
- Какие вещи нельзя хранить на балконе
- Можно ли хранить домашние заготовки на балконе
Балкон - это не только место для отдыха, но и часть жилья, которая подвергается внешнему воздействию погоды, ветра, перепадов температур. Именно поэтому существуют ограничения относительно того, что там можно и нельзя хранить. Пренебрежение правилами может привести не только к порче имущества, но и к опасности для жизни и здоровья.
Главред узнал, какие вещи не стоит хранить на балконе.
Что нельзя держать на балконе
Не стоит использовать балкон как склад для опасных веществ и предметов. Прежде всего это касается легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов - бензина, газовых баллонов, пиротехники, краски, лаков, растворителей и аэрозолей. При нагревании или под воздействием солнца они могут вызвать пожар или взрыв.
Какие опасные предметы нельзя хранить на балконе
К этой категории относятся аккумуляторы, батареи и электронная техника. Температурные колебания и влага приводят к быстрой порче, а аккумуляторы могут перегреваться и даже взорваться.
Также не стоит оставлять на балконе строительные материалы. Цемент или штукатурка теряют свои свойства из-за влажности.
Что не следует размещать на балконе
Даже если предметы не опасны, многое просто не приспособлено к условиям балкона. Например, бытовая техника (телевизоры, стиральные машины, холодильники) могут быстро выйти из строя из-за влажности, пыли или мороза, пишет Portsmouth City Council.
Так же не рекомендуется хранить на балконе одежду, обувь, книги, мягкие игрушки - все это впитывает влагу, плесневеет или повреждается грызунами или птицами. Живые растения тоже могут пострадать зимой, особенно в неотапливаемом помещении.
Можно ли хранить заготовки на балконе
Домашние заготовки - это распространенная практика, и многие размещают банки с консервацией именно на балконе. Но это уместно лишь в случае, если балкон застеклен, хорошо изолирован и защищен от перепадов температуры.
Смотрите видео о том, где хранить продукты на зиму:
На балконе температура должна сохраняться примерно от +7 до +10 °С без сильных колебаний. Заготовки стоит держать на полках или в ящиках, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи. Если температура зимой опускается до 0 °C или ниже, надо переместить банки внутрь или обеспечить дополнительное утепление, чтобы избежать замерзания и разрыва крышек.
Вас также может заинтересовать:
- Потеряют форму и цвет: какие вещи нельзя сушить на веревке
- Какую одежду нельзя сушить на солнце: лайфхак, как не уничтожить вещи после стирки
- Можно ли забирать вещи с кладбища: священник удивил ответом
Об источнике: Portsmouth City Council
Городской совет Портсмута (Portsmouth City Council) - это местный орган власти города Портсмут, расположенного в церемониальном графстве Хэмпшир, Англия. История городского самоуправления в Портсмуте уходит в средневековье и на протяжении веков структура совета неоднократно реформировалась.
С 1997 года совет имеет статус унитарного органа власти, то есть сочетает в себе полномочия как районного, так и графского совета. Он действует независимо от Совета графства Хэмпшир и полностью отвечает за местные услуги и управление на территории Портсмута.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред