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Какую одежду нельзя сушить на солнце: лайфхак, как не уничтожить вещи после стирки

Даяна Швец
24 мая 2025, 16:47
19
Следуя простым советам, можно сохранить любимые вещи в отличном состоянии на долгие годы.
сушка, одежда
Как не уничтожить вещи после стирки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Разные типы тканей и изделий требуют индивидуального подхода к сушке
  • Джинсы лучше сушить вывернутыми наизнанку в машинке на низкой температуре

Неправильная сушка вещей может испортить их внешний вид и качество - изделия могут деформироваться, потерять форму, цвет или даже приобрести неприятный запах. Издание Martha Stewart объясняет, как правильно сушить разные типы текстиля, чтобы этого избежать, пишет Главред.

1. Шерстяные и объемные свитера

После стирки шерстяные свитера впитывают много воды, становятся тяжелыми, и если повесить их сушить - ткань растягивается, и одежда теряет форму.

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Что стоит сделать: Выложите свитер горизонтально на специальную сетку или полотенце. Сначала осторожно отожмите лишнюю воду (без скручивания), заверните в сухое полотенце, слегка нажмите, сформируйте форму изделия и дайте высохнуть естественным способом.

2. Плетеные одеяла и шерстяные пледы

После стирки такие изделия могут растянуться под собственным весом, а остаточная влага вызывает неприятный запах.

Рекомендация: Сушите только в горизонтальном положении. В случае машинной вязки - можно использовать сушилку на режиме низкой температуры или без нагрева, если это позволяет ярлык.

3. Пуховые изделия - куртки, пледы, жилеты

После стирки пух сбивается в комки. Если сушить их просто на веревке, наполнитель останется смятым, а вещь приобретет запах затхлости.

Оптимально: Используйте сушильную машину на среднем режиме с несколькими теннисными мячами или специальными мячиками для сушки - они помогут равномерно распределить пух и восстановить объем.

4. Наволочки и текстильные чехлы

После полного высыхания ткань может стать менее эластичной и не налазить на подушки, особенно если она из хлопка или льна.

Лучше бы вы: Надевайте наволочки на подушки еще влажными - так они подстроятся под форму, высохнут равномерно и не уменьшатся в размере.

5. Джинсовая одежда

Джинсы, высушенные на солнце, могут потерять мягкость, выгореть или сесть, особенно из-за высокого содержания хлопка.

Рекомендация: Сушите джинсы наизнанку при низкой температуре или без нагрева. Можно добавить салфетку для сушки - она смягчит ткань и уменьшит количество складок.

6. Коврики для ванной комнаты

Развешивание ковриков на балконе - не лучший вариант: они сохнут очень долго, теряют форму и впитывают лишнюю влагу на обороте.

Что стоит сделать: Сушите в машинке в соответствии с этикеткой на среднем режиме. Если есть резиновая основа - следите, чтобы температура не превышала рекомендованную, иначе она может потрескаться.

Правильная сушка - не менее важна, чем правильная стирка.

Кстати, также интересно узнать, сколько шагов действительно нужно проходить в день.

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Что известно о Martha Stewart

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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