Положите это на картофель: простой способ сохранить овощ на балконе до весны

Автор рассказала, как правильно хранить картофель в квартире, чтобы он оставался свежим до весны.

Где лучше всего располагать картофель на балконе или лоджии для длительного хранения / Колаж: Главред, фото: скриншот, pexels.com

Вы узнаете:

Как сохранить картофель в квартире без погреба

Какие природные средства помогают избежать порчи

Где лучше всего расположить картофель на балконе или в лоджии

В современном городе, где большинство жителей не имеют погребов или кладовых для хранения картофеля, возникает вопрос: как сохранить овощ в квартире?

Главред решил поделиться с читателями проверенным методом.

Эксперт на YouTube-канале "Огородница из Одессы" поделилась эффективным способом, который помогает сохранить овощ свежим до весны.

Температура и влажность

Идеальные условия для хранения - прохладное, темное и сухое помещение с температурой около 4-5 °C и влажностью 80%. При таких параметрах картофель не прорастает и не сморщивается.

Хранение в сетке

Картофель советуют укладывать в плотную овощную сетку, где клубни плотно прилегают друг к другу. Такой способ создает микроклимат с повышенным содержанием CO₂, что замедляет дыхание овоща и сохраняет его свежесть.

Полынь как природный консервант

Сверху на картофель можно положить сухую полынь. Растение предотвращает гниение и порчу клубней естественным способом.

Укрытие темной тканью

Чтобы избежать света, тепла и доступа кислорода, картофель накрывают темной тканью или одеялом. Это помогает поддерживать микроклимат, максимально приближенный к погребу.

Место хранения

Лучше всего подходит неотапливаемая лоджия или холодный тамбур. Балкон нужно утеплить, а температура не должна опускаться ниже 2 °C, чтобы картофель не подмерз.

Отбор и подготовка

Перед закладкой важно перебрать картофель: убрать зеленые, поврежденные или гнилые клубни. Это основа успешного хранения.

Этот способ прост в применении, не требует специального оборудования и позволяет наслаждаться свежим картофелем всю зиму в квартире.

Об источнике: Огородница из Одессы Лариса из Одесской области ведет канал "Огородница из Одессы" о собственном опыте выращивания клубники, огурцов, томатов и других культур на даче и в частном доме. Она делится практическими советами и демонстрирует свои методы.

