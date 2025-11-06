Укр
  Сад и огород

Дедова хитрость для урожая: что сделать с кукурузной ботвой осенью

Руслан Иваненко
6 ноября 2025, 00:52
5
Эксперт рассказал, как натуральная подкормка ботвой оживляет почву и стимулирует рост культур весной.
Кукуруза
Автор советует компостировать остатки кукурузы / Колаж: Главред, фото: скриншот, freepik.com

Вы узнаете:

  • Как превратить кукурузную ботву в естественное удобрение
  • Какие методы сохраняют плодородие и улучшают урожай
  • Почему сжигание ботвы вредит почве

После сбора урожая кукурузы большинство фермеров и садоводов обычно сжигают ботву, считая это быстрым способом очистить поле. Однако эксперты предупреждают, что такой подход вредит почве, уничтожая органику и микрофлору, что негативно влияет на плодородие земли.

Главред решил проверить альтернативные методы, которые сохранились от старых народных традиций.

видео дня

Как рассказывает автор в видео на YouTube-канале "Земля и грядка", вместо сжигания ботвы ее стоит измельчить и закопать в почву.

Советы эксперта

"Кукурузная ботва, измельченная и закопанная в почву осенью, перегнивает за зиму, насыщая землю углеродом, азотом и минералами, делает ее более рыхлой, структурированной и влагоемкой", - объясняет эксперт.

Среди других эффективных способов использования кукурузной ботвы - мульчирование, компостирование со свежей органикой, приготовление жидких настоев для подкормки растений и использование в подстилке для скота, что повышает качество навоза.

"Эти методы не требуют больших затрат и специальной техники, а лишь терпения и понимания", - добавляет специалист.

Автор подчеркивает: поспешное сжигание ботвы приводит к потере питательности почвы, а пепел не компенсирует органическое вещество. Использование естественной подкормки помогает сохранить экологическое равновесие и повысить урожайность без дорогих химических удобрений.

Для чего нужно мульчирование
Для чего нужно мульчирование / Инфографика - Главред

Таким образом, кукурузная ботва - это не мусор, а ценный природный ресурс, который можно превратить в "золото" для земли. Используя старинные народные методы, фермеры и садоводы могут сделать свои поля живыми, плодородными и урожайными.

Подробнее о том, как превратить кукурузную ботву в удобрение и оживить почву, смотрите в видео.

Об источнике: ютуб-канал "Земля и Грядка"

Канал "Земля и Грядка" на YouTube посвящен темам садоводства, огородничества и натурального труда на земле. На канале показываются практические советы и опыт в работе с огородом и землей. Основная тематика - натуральное земледелие, агротехника, обработка почвы, мульчирование и другие полезные советы для садоводов и огородников.

15:22

