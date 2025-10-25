Кофейное дерево в квартире: как украинка выращивает собственный кофе уже 8 лет

Арабика может цвести и плодоносить без теплицы и оранжереи.

Комнатное дерево дарит настоящие кофейные зерна / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как ухаживать за кофейным деревом арабика в домашних условиях

Что такое каскара и как ее приготовить

Какие условия нужны для успешного цветения и дозревания кофейных ягод

Вырастить кофейное дерево в домашних условиях вполне реально. Главное - придерживаться определенных правил. Цветовод Инна Ратуш, которая уже восемь лет выращивает мини-плантацию кофе дома, поделилась своим опытом.

Если вам интересно, как прорастить кофейные семена, читайте материал: Как вырастить кофейное дерево дома и где взять семена.

"Хочу рассказать краткую историю о том, как у меня впервые появилось кофейное дерево и какие испытания оно прошло перед тем, как впервые зацвести и завязать кофейные ягоды", - рассказала Инна.

По ее словам, маленький саженец аравийского кофе приехал к ней домой в январе 2020 года. При транспортировке он получил обморожение, а также имел все последствия хлороза.

Девушке понадобилось немало попыток и времени для восстановления его здорового состояния.

В феврале 2022 года кофейное дерево впервые зацвело и образовало крохотную завязь. Из-за вынужденного переезда пришлось обрезать верхушку и боковые ветки, чтобы уменьшить размеры дерева при транспортировке. Однако кофейное дерево смогло адаптироваться на новом месте, стать еще сильнее и выносливее.

"Поэтому когда говорят, что кофейное дерево – это капризное растение, на самом деле нужно просмотреть условия ухода за ним", - подчеркнула Инна.

Как правильно ухаживать за кофейным деревом дома

Инна вырастила кофейное дерево из семян.

"Уже 8 лет у меня растет кофейное дерево. Оно ежегодно цветет белыми душистыми цветами и дарит плоды – красные кофейные ягоды. Это настоящее чудо видеть, как такое экзотическое растение чувствует себя прекрасно даже в обычной квартире", - говорит цветовод.

Как цветет кофейное дерево / Фото: скриншот

Девушка посеяла кофейные зерна и за шесть месяцев они значительно подросли, стали крепкими и здоровыми.

"За этот промежуток времени я вносила только один раз органическое удобрение. Это универсальное удобрение на основе вытяжки из биогумуса", - поделилась Инна.

Выращивание кофе дома не так сложно, как кажется. Главное - знать несколько правил ухода.

Кофе любит много света, но не прямое солнце. Лучшее место – это восточная или южная сторона.

Поливать нужно регулярно. Почва должна быть слегка влажной, но не мокрой.

Листья следует иногда опрыскивать, потому что кофейное дерево любит влажный воздух. Особенно это актуально в зимний период во время отопительного сезона, когда в помещении сухой воздух.

Молодые саженцы полезно пересаживать раз в год в горшок, который будет чуть больше по размеру, чтобы корни имели простор для роста.

Очень важна и почва. Кофейное дерево хорошо растет в легком, рыхлом и кисловатом субстрате. Лучше всего подходит почва для голубики или азалий.

Для активного роста кофе требуется подкормка. В теплый период с весны до осени подкармливать растения нужно раз в две недели. Подойдут удобрения для декоративно-лиственных растений или универсальные.

"Благодаря правильному грунту и регулярному уходу даже в квартире можно произрастать настоящее кофейное дерево, которое через несколько лет порадует собственными зернами", - добавила Инна.

Кофейное дерево дома / Фото: скриншот

Когда созревают кофейные ягоды

С наступлением осени начинается пора созревания кофейных ягод.

Спелые ягоды кофе имеют красную или бордовую окраску. На вкус они очень сладкие.

Сердцевина кофейной ягоды состоит из двух зернышек. Одно зерно может содержать такие вещества, как кофеин, минералы, полисахариды.

Спелые кофейные зерна / Фото: скриншот видео

Что такое каскара и чем она полезна

"Кожу кофейных ягод я не выбрасываю, а высушиваю и делаю чай, который принято называть каскара, то есть высушенная кожура кофейной ягоды. По своим вкусовым качествам каскара похожа на компот из сухофруктов. Этот напиток очень вкусен и полезен, ведь содержит большое количество витамина С, который укрепляет иммунитет. Каскара содержит себе в незначительном количестве кофеин, поэтому считается тонизирующим напитком", - рассказала Инна.

Что такое каскара / Фото: скриншот

Для приготовления напитка в среднем берут 5 г высушенных шкурок на 100 мл горячей воды и настаивают около 10-15 минут.

Употреблять напиток можно как в горячем, так и в холодном состоянии.

Каскара - это вкусный и полезный напиток / Фото: скриншот

Смотрите видео - Как вырастить кофейное дерево дома:

Ранее Главред разобрался, как вырастить ананас в домашних условиях из верхушки. Выращивать ананас можно в помещении, если соблюдать все необходимые правила и обеспечить надлежащий уход.

