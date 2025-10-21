Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Растёт в горшке лучше, чем цветы: как вырастить ананас из купленного в магазине

Анна Ярославская
21 октября 2025, 03:36
7
Ваш подоконник может стать тропическим садом — начните с ананаса.
Ананас
Как посадить ананас в горшке - эксперты раскрыли все нюансы / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Кратко:

  • Ананасы можно выращивать в помещении
  • Для укоренения понадобится спелая верхушка плода

Ананас — универсальный фрукт, который можно использовать как в несладких блюдах, так и в составе множества изысканных десертов. Выращивать ананас можно в помещении, если соблюдать все необходимые правила и обеспечить надлежащий уход. Главред разобрался, как вырастить ананас в домашних условиях из верхушки.

Если вам интересно, как размножать розы черенками, читайте материал: Один черенок даст море роз: секрет садоводов, который сработает у каждого.

видео дня

Как укоренить макушку ананаса

Существуют несколько сортов ананаса, которые лучше всего подходят для выращивания в помещении. В частности, подойдут карликовые, королевские и сахарные ананасы, которые обычно можно купить в продуктовых магазинах, а также в специализированных магазинах комнатных растений, питомниках тропических растений и в крупных садовых центрах. Лучший сорт ананаса для размножения — это Smooth Cayenne и его гибрид MD-2, пишет Martha Stewart.

Как посадить ананас дома

1. Выберите свежий, спелый ананас со здоровой зелёной верхушкой, без жёлтых или сухих листьев. Испорченный, частично сгнивший ананас будет плохо размножаться.

2. Чистым острым ножом аккуратно срежьте верхушку, удалите несколько нижних листьев и обнажите около 2,5 см голого стебля.

По словам экспертов, вам нужен стебель с листьями и место, где он соединяется с сердцевиной ананаса.

Как вырастит ананас из верхушки
Как вырастит ананас из верхушки / скриншот
Растёт в горшке лучше, чем цветы: как вырастить ананас из купленного в магазине

3. Положите черенок на чистую тарелку и оставьте в тёплом месте на один-два дня, чтобы он высох и зажил, что поможет предотвратить гниение.

Не подвергайте черенок воздействию прямых солнечных лучей.

4. Наполните чистую ёмкость водой и поместить туда черенок ананаса, убедившись, что вода покрывает только голое основание стебля. Поставьте его в тёплое, солнечное помещение. Подливайте воду по мере её испарения.

5. Корни появятся примерно через один-два месяца. Как только они достигнут длины около 2,5 см, растение можно посадить в грунт.

Как растет ананас дома - фото
Как растет ананас дома - фото / скриншот

Как выращивать ананас в домашних условиях

Выберите контейнер с дренажными отверстиями. Ананасам требуется хороший дренаж и лёгкая почва, чтобы избежать корневой гнили. Для начала выберите контейнер шириной не менее 30 см. По мере роста растения растение нужно будет пересаживать.

Ананас прекрасно растёт в хорошо дренированной, слегка кислой почве. Можно использовать готовую почвенную смесь или приготовить ее самостоятельно, смешав три части универсального субстрата, две части коры орхидеи, две части перлита и одну часть крупного речного песка. Смесь должна оставаться рассыпчатой даже во влажном состоянии.

Поместите растение в светлое место, где оно будет получать не менее семи часов дневного света. Идеально подойдет окно, выходящее на юг или юго-запад. При необходимости используйте фитолампы.

Поливайте ананас обильно, полностью промочив почву. Однако стоит помнить, что ананас лучше переносит лёгкую засуху, чем перелив, а постоянно влажная почва может привести к гниению.

Поддерживайте температуру не ниже 20 градусов Цельсия и защищайте растение от резких перепадов температуры и переохлаждения.

Если в доме очень сухо, регулярно опрыскивайте растение или поставьте рядом увлажнитель воздуха.

Сколько времени растет ананас в домашних условиях

При выращивании ананаса в домашних условиях главное — терпение, ведь он плодоносит только по одному плоду за раз. Примерно через два года после посадки он зацветёт и образует плоды, которые созревают через шесть-семь месяцев.

Однако, если регулярно вносить удобрения, можно получить урожай быстрее - через полтора-два года. Старайтесь удобрять растение каждые четыре-шесть недель и используйте чуть меньше рекомендуемой дозы. Лучше использовать меньше, но чаще.

Ананасы не становятся слаще после сбора урожая, поэтому собирайте их только полностью созревшими.

Признаки спелости урожая — жёлто-золотистый цвет, сильный сладкий запах и лёгкое отделение плода от растения. Когда придёт время собирать урожай, аккуратно поверните и потяните плод, не прилагая больших усилий. Если он держится слишком крепко, подождите ещё немного.

Смотрите видео - Как посадить ананас из верхушки:

Как писал Главред, осень - это время для осенних посадок плодовых и ягодных растений, в том числе и малины. Читайте - Одна ложка удобрения решает всё: как посадить малину осенью для богатого урожая.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ананас
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Харьков подвергся атаке КАБами: повреждены десятки домов, есть пострадавшие

Харьков подвергся атаке КАБами: повреждены десятки домов, есть пострадавшие

00:57Война
В нескольких областях Украины внезапно исчез свет - что известно

В нескольких областях Украины внезапно исчез свет - что известно

23:18Украина
"Мы оперируем фактами": в ГУР рассказали, когда реально ожидать завершения войны

"Мы оперируем фактами": в ГУР рассказали, когда реально ожидать завершения войны

23:05Война
Реклама

Популярное

Ещё
Эти знаки зодиака ждет неожиданное финансовое поступление в Новолуние: кто счастливчик

Эти знаки зодиака ждет неожиданное финансовое поступление в Новолуние: кто счастливчик

Китайский гороскоп на завтра 21 октября: Змеям - несчастный случай, собакам - печаль

Китайский гороскоп на завтра 21 октября: Змеям - несчастный случай, собакам - печаль

Сколько варить яйцо, чтобы желток был жидким: точное время вплоть до секунды

Сколько варить яйцо, чтобы желток был жидким: точное время вплоть до секунды

Карта Deep State онлайн за 20 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 октября: что происходит на фронте (обновляется)

"Вызвали скорую": что случилось с Натальей Могилевской

"Вызвали скорую": что случилось с Натальей Могилевской

Последние новости

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках девушки с фотокамерой за 45 секунд

05:33

Гороскоп на завтра 22 октября: Скорпионам - предательство, Рыбам - неожиданный подарок

05:09

"Тонны золота в банке Англии": как гетман Полуботок заработал свои несметные сокровищаВидео

04:30

Вознаграждение от Вселенной: шесть знаков зодиака ждет настоящая радость

04:06

Вселенная подготовила сюрпризы: кто 21 октября получит хорошие новости

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-мНаступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-м
03:36

Растёт в горшке лучше, чем цветы: как вырастить ананас из купленного в магазине

02:47

"Не лучше Повалий": Приходько сорвалась на подростка из-за русского языка

02:19

Ирина Билык загадала дилемму об одиночестве - не обошлось без Кристины Соловий

01:30

Жена футболиста Зинченко получила редкий подарок от Дэвида Бекхэма - детали

Реклама
01:27

Танки, квадроциклы и пехота: в ВСУ рассказали, где враг пошел в штурм

00:57

Харьков подвергся атаке КАБами: повреждены десятки домов, есть пострадавшие

00:49

От спортсмена к актеру: участницей "Холостяка-14" стала девушка известного украинского футболиста

00:44

Добавьте 1 предмет в стиральную машину, чтобы "мгновенно" избавиться от затхлого запаха с одежды

20 октября, понедельник
23:50

Усик назвал следующего соперника: когда и с кем состоится бой украинца

23:28

Папина или мамина: в Сети появились новые фото Лизы Галкиной

23:18

В нескольких областях Украины внезапно исчез свет - что известно

23:05

"Мы оперируем фактами": в ГУР рассказали, когда реально ожидать завершения войны

22:42

Базовые продукты в Украине безумно подорожали - что взлетело в цене на 54%

22:19

Уже официально Бражко: Даша Квиткова засветила свой новый паспорт

22:14

Исчезнут ли отключения света: Минэнерго рассказало о ситуации в энергосистеме

Реклама
21:54

В ГУР назвали только один реальный формат прекращения огня - что предполагается

21:49

"Покойся с миром": что знаменитости сказали о Андрее Яценко после его смерти

21:13

Враг бросил "профи" на ключевое направление: в ВСУ раскрыли, что стоит за спешкой

21:11

С 2026 года на дорогах появятся авто с розовыми номерами - все подробности

20:35

Исчезнет со стола первым: салат из свеклы, вкуснее "Шубы"

20:16

"Злая шутка": названа причина смерти лидера группы Green Grey

20:02

Вода из выхлопа: эксперт рассказал, когда это норма, а когда предвестник ремонта

19:45

Может ли Украина победить в войне - Трамп неожиданно изменил мнение и выдал прогнозВидео

19:35

Где в квартире нельзя включать обогреватель - названы опасные места

19:35

В РФ заявили о "прорыве" возле Херсона - ВСУ раскрыли реальное положение дел

19:29

Россияне уже в центре Купянска: в DeepState заявили о решающих неделях для города

19:12

БЭБ вводит Индекс экономической безопасности регионов - Цивинский

19:10

Трамп дал Путину последний шанс остановитьсямнение

18:58

Как правильно на украинском сказать "высокомерный" - шесть лучших вариантовВидео

18:53

Осенняя обрезка малины по-новому: простой метод, который меняет урожай веснойВидео

18:40

Влупит 5-градусный мороз: названы регионы, где будет бушевать непогода

18:31

Как сохранить ясный ум в 80: открытие ученых, меняющее представление о старостиВидео

18:18

В Киеве прошла акция против коррупции на войне

18:16

Что нельзя брать в руки в праздник 21 октября: суровые приметы

18:07

Готовил теракты на севере Украины: агент ФСБ получил 15 лет тюрьмы

Реклама
18:05

Представители РФ и США встретятся совсем скоро: Reuters узнало дату

17:55

Большинство даже не догадывается: что означают наклейки с цифрами на яблоках

17:50

Российские КАБы теперь летят гораздо дальше - в ГУР предупредили о новой угрозе

17:43

Головоломка для острого зрения: нужно найти спрятанное изображение за 5 секунд

17:19

Украинские звезды на голливудских экранах и цена секретов: 6 причин посмотреть сериал "Агентство"

17:08

Обыск в НАБУ: детектив "засветился" в схемах с оформлением элитного имущества на родственников

17:00

Три знака зодиака увидят свет в конце тоннеля: кто забудет о проблемах

16:55

Два села в Украине признаны лучшими в мире - где они находятся и чем уникальныВидео

16:53

Последствия будут фатальными: какие автомобили не стоит заправлять "до полного"

16:51

Три области Украины под особой угрозой: в ГУР раскрыли новую тактику атак РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять