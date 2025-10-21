Растёт в горшке лучше, чем цветы: как вырастить ананас из купленного в магазине

Ваш подоконник может стать тропическим садом — начните с ананаса.

Как посадить ананас в горшке - эксперты раскрыли все нюансы / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Кратко:

Ананасы можно выращивать в помещении

Для укоренения понадобится спелая верхушка плода

Ананас — универсальный фрукт, который можно использовать как в несладких блюдах, так и в составе множества изысканных десертов. Выращивать ананас можно в помещении, если соблюдать все необходимые правила и обеспечить надлежащий уход. Главред разобрался, как вырастить ананас в домашних условиях из верхушки.

Как укоренить макушку ананаса

Существуют несколько сортов ананаса, которые лучше всего подходят для выращивания в помещении. В частности, подойдут карликовые, королевские и сахарные ананасы, которые обычно можно купить в продуктовых магазинах, а также в специализированных магазинах комнатных растений, питомниках тропических растений и в крупных садовых центрах. Лучший сорт ананаса для размножения — это Smooth Cayenne и его гибрид MD-2, пишет Martha Stewart.

Как посадить ананас дома

1. Выберите свежий, спелый ананас со здоровой зелёной верхушкой, без жёлтых или сухих листьев. Испорченный, частично сгнивший ананас будет плохо размножаться.

2. Чистым острым ножом аккуратно срежьте верхушку, удалите несколько нижних листьев и обнажите около 2,5 см голого стебля.

По словам экспертов, вам нужен стебель с листьями и место, где он соединяется с сердцевиной ананаса.

Как вырастит ананас из верхушки / скриншот

3. Положите черенок на чистую тарелку и оставьте в тёплом месте на один-два дня, чтобы он высох и зажил, что поможет предотвратить гниение.

Не подвергайте черенок воздействию прямых солнечных лучей.

4. Наполните чистую ёмкость водой и поместить туда черенок ананаса, убедившись, что вода покрывает только голое основание стебля. Поставьте его в тёплое, солнечное помещение. Подливайте воду по мере её испарения.

5. Корни появятся примерно через один-два месяца. Как только они достигнут длины около 2,5 см, растение можно посадить в грунт.

Как растет ананас дома - фото / скриншот

Как выращивать ананас в домашних условиях

Выберите контейнер с дренажными отверстиями. Ананасам требуется хороший дренаж и лёгкая почва, чтобы избежать корневой гнили. Для начала выберите контейнер шириной не менее 30 см. По мере роста растения растение нужно будет пересаживать.

Ананас прекрасно растёт в хорошо дренированной, слегка кислой почве. Можно использовать готовую почвенную смесь или приготовить ее самостоятельно, смешав три части универсального субстрата, две части коры орхидеи, две части перлита и одну часть крупного речного песка. Смесь должна оставаться рассыпчатой даже во влажном состоянии.

Поместите растение в светлое место, где оно будет получать не менее семи часов дневного света. Идеально подойдет окно, выходящее на юг или юго-запад. При необходимости используйте фитолампы.

Поливайте ананас обильно, полностью промочив почву. Однако стоит помнить, что ананас лучше переносит лёгкую засуху, чем перелив, а постоянно влажная почва может привести к гниению.

Поддерживайте температуру не ниже 20 градусов Цельсия и защищайте растение от резких перепадов температуры и переохлаждения.

Если в доме очень сухо, регулярно опрыскивайте растение или поставьте рядом увлажнитель воздуха.

Сколько времени растет ананас в домашних условиях

При выращивании ананаса в домашних условиях главное — терпение, ведь он плодоносит только по одному плоду за раз. Примерно через два года после посадки он зацветёт и образует плоды, которые созревают через шесть-семь месяцев.

Однако, если регулярно вносить удобрения, можно получить урожай быстрее - через полтора-два года. Старайтесь удобрять растение каждые четыре-шесть недель и используйте чуть меньше рекомендуемой дозы. Лучше использовать меньше, но чаще.

Ананасы не становятся слаще после сбора урожая, поэтому собирайте их только полностью созревшими.

Признаки спелости урожая — жёлто-золотистый цвет, сильный сладкий запах и лёгкое отделение плода от растения. Когда придёт время собирать урожай, аккуратно поверните и потяните плод, не прилагая больших усилий. Если он держится слишком крепко, подождите ещё немного.

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

