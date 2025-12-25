Существует вероятность нового удара по Украине ночью - детали

Украинские мониторы обнаруживают перемещение стратегической авиации и подготовку ударов.

Существует вероятность нового удара по Украине ночью / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Российские военные, вероятно, готовятся к очередной массированной атаке по территории Украины. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Уже 20 ракет "Калибр" готовы к применению. Враг вывел третий ракетоноситель в акваторию Черного моря", - пишут мониторинговые каналы.

Отмечается, что два ракетоносителя находятся в Цемесской бухте в Новороссийске, еще один в поселке Мысхако рядом с Новороссийском.

Мониторинг свидетельствует, что два подводных ракетоносителя относятся к проекту "Варшавянка". Один ракетоноситель - проекта "Адмирал Макаров".

Также уже зафиксированы запуски беспилотников типа "Shahed". Один из них уже фиксируется в небе над Иванковым.

Особое внимание, по их информации, сосредоточено на Киеве и Киевской области. В то же время отмечается, что эти планы могут измениться.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Цель удара по энергосистеме - мнение эксперта

Массированный удар по энергосистеме Украины 23 декабря имел четкую стратегическую цель - изолировать атомные генерирующие мощности, прежде всего Хмельницкую и Ровенскую АЭС. Об этом в комментарии для Главреда отметил Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

По его словам, удары также были направлены на подстанции оператора "Укрэнерго", чтобы ограничить возможности перетока электроэнергии и разорвать связи с энергосистемами соседних стран ЕС.

Удары РФ по Украине - новости по теме

В ночь на Рождество российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами. Взрывы раздавались в Одесской и Харьковской областях.

Как писал Главред, в ночь и утром 23 декабря российская армия атаковала Украину дронами и ракетами. В некоторых регионах есть "прилеты", жертвы и пострадавшие.

О возможном массированном ракетно-дроновом ударе по Украине на рождественские праздники предупреждал президент Зеленский. Он отметил, что военные делают все возможное для защиты страны, а гражданских призвал быть максимально внимательными в праздничные дни и не игнорировать сигналы тревоги.

