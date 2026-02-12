Пятница 13-е: можно ли работать и что нельзя делать в этот день

Если человек испытывает тревогу, лучше не планировать в этот день важные события.

https://glavred.info/life/pyatnica-13-e-mozhno-li-rabotat-i-chto-nelzya-delat-v-etot-den-10740125.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать в пятницу 13 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, Главред

Вы узнаете:

Почему пятница 13 считается опасным днем

Что лучше не делать в пятницу 13

Пятница 13 издавна считается мистическим и тревожным днем. Многие люди по всему миру стараются быть особенно осторожными, избегают важных решений и верят в различные суеверия. Разбираемся, что нельзя делать в пятницу 13 по народным приметам, откуда пошли эти запреты и стоит ли воспринимать их всерьез.

Почему пятница 13 считается опасным днем

Сочетание числа 13 и пятницы вызывает опасения еще со Средневековья. В христианской традиции пятница ассоциируется с днем распятия Иисуса Христа, а число 13 — с Тайной вечерей, на которой присутствовали 13 человек.

видео дня

Со временем эти ассоциации закрепились в народных поверьях, и появился список того, что нельзя делать в пятницу 13.

Что нельзя делать в пятницу 13 по приметам

Согласно народным суевериям, в этот день рекомендуется избегать:

начинать новые дела или крупные проекты;

подписывать важные документы и заключать сделки;

отправляться в дальнюю дорогу;

проводить операции или медицинские процедуры;

брать и давать деньги в долг;

устраивать свадьбу;

ссориться и выяснять отношения.

Считается, что любые начинания в этот день могут закончиться неудачей.

Можно ли работать в пятницу 13

Многие задаются вопросом: можно ли работать в пятницу 13? С точки зрения здравого смысла и закона — да. Однако суеверные люди стараются не начинать новые проекты и не принимать судьбоносных решений.

Народные приметы советуют провести день спокойно, без риска и спешки.

Почему нельзя начинать новое дело в пятницу 13

Согласно поверьям, энергетика дня якобы неблагоприятна для старта. В народе говорили, что "дело, начатое в пятницу 13, будет идти тяжело".

Однако психологи объясняют это эффектом самовнушения: если человек изначально настроен на неудачу, он чаще замечает проблемы и приписывает их мистическому влиянию даты.

Некоторые люди боятся путешествовать в этот день, особенно летать на самолете или садиться за руль. Однако статистика не подтверждает увеличения числа аварий или происшествий именно в эту дату.

Страх перед пятницей 13 даже имеет название — параскаведекатриафобия.

Современная наука не подтверждает мистическое влияние пятницы 13 на судьбу человека. Большинство "неудач" в этот день объясняются совпадениями и психологическим фактором.

Тем не менее, если человек испытывает тревогу, лучше не планировать в этот день важные события — ради собственного спокойствия.

Сколько раз будет пятница 13 в 2026 году

Многих интересует, сколько раз будет пятница 13 в 2026 году. Согласно календарю, в 2026 году такая дата выпадет два раза — в феврале и марте. Это означает, что у суеверных людей будет сразу две "мистические" пятницы подряд в течение года. Однако астрологи и эксперты напоминают: сама по себе дата не несет негативной энергии — многое зависит от настроя человека и его отношения к приметам.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред