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Опасная пятница 13-го на носу: о чем предупреждают приметы

Анна Косик
12 сентября 2024, 14:30
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Если вы имеете грандиозные планы, это явно не то, что можно делать в пятницу 13, согласно приметам.
Пятница 13, испуг
Опасность в пятницу 13, согласно поверьям, очень высокая / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

13 число месяца, которое выпадает на пятницу, изрядно волнует тех, кто верит в приметы. Именно этот день во многих культурах мира окутан суевериями относительно неудач и повышенной опасности.

Издавна наши предки верили, что пятница 13 наделена особенно негативной энергетикой, из-за чего появился ряд правил, что нельзя делать в пятницу 13. Согласно верованиям, в этот день категорически запрещено начинать новые дела, ведь они могут выдаться неудачными и вызвать много проблем.

Кроме этого приметы говорят, что кардинально менять что-то с внешностью в пятницу 13 тоже не стоит. Даже врачи, водители и путешественники боятся в этот день оперировать, или отправляться в дальние поездки с опаской, чтобы ничего плохого не произошло.

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Для того, чтобы не потерпеть неудач в пятницу 13 нужно быть очень осторожными с зеркалами. Если их разбить - можно наречь себя на семь лет несчастья. Это же касается и встречи с черными кошками. Обходите этих четвероногих, которые являются предвестниками неудач.

Как пережить пятницу 13-го без приключений

Несмотря на все суеверия обычно неудачи в пятницу 13 случаются у тех людей, которые способны к самовнушению. Поэтому, чтобы обойти беду стороной в этот день стоит избавиться от страха перед 13-кой и воспринимать сутки, как привычные. Чтобы плохие мысли не крутились в голове можно активнее заняться своей работой, или домашними делами.

Пятница 13-го

Пятница 13-го - тринадцатое число месяца, которое приходится на пятницу, считается во многих культурах несчастливым днем и является одним из самых распространенных суеверий. Научное название фобии относительно этого суеверия - параскаведекатриафобия (от греч.παρασκευή - "пятница", δεκατρείς - "тринадцать" и φοβία - "фобия"). В некоторых других культурах комбинация числа и дня недели для неудачных дней другая - в Греции, Румынии и испаноязычных странах это не пятница, а вторник 13-го. В Италии наоборот, несчастный день в пятницу 17-го. Хотя "пятница 13-го" в Украине не имеет культурного основания, распространение этого предрассудка через литературу и кино других стран также приводит к настороженному отношению к нему и среди некоторых украинцев, пишет Википедия.

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