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Опасность дурного глаза: почему нельзя фотографировать спящих детей

Анна Косик
3 сентября 2024, 18:53
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Несмотря на неосторожность многих людей, есть немало теорий о том, почему нельзя фотографировать человека, когда он спит.
Сон
Почему нельзя фотографировать человека, когда он спит / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Фотографии спящих младенцев или людей часто вызывают положительные эмоции, особенно когда изображены спящие вместе ребенок и родитель. Но не все разделяют восхищение такими снимками. Есть те, кто насторожены, можно ли фотографировать спящих детей. Medium объяснило, откуда происходят такие взгляды и чем они обоснованы.

Существует несколько точек зрения относительно того, почему нельзя фотографировать спящих людей: морально-этические, религиозные, мистические, а также реалистические объяснения.

Морально-этический аспект отвечает на вопрос, почему нельзя фотографировать ребенка во сне, или взрослого, потому что во время сна человек не контролирует свое лицо и положение тела, поэтому может выглядеть не очень привлекательно. Без разрешения снимать кого-то во сне и тем более публиковать такие фотографии - это нарушение приватности, что может вызвать у спящего негативные эмоции.

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Согласно религиозным верованиям, каждый человек имеет душу, которая во время сна покидает тело и путешествует по другим мирам. Биоэнергетики же утверждают, что вокруг человека существует защитная аура, которая во сне становится слабее. Считается, что в это время человек более уязвим к воздействию злых сил или негативной энергии.

Мистический аспект объясняет, почему нельзя делать фото, когда человек спит тем, что в древности население боялось дурного глаза и считало, что колдуны могут навести порчу через фотографии. Особенно это касается спящих, ведь их энергетика слабее, чем в состоянии бодрости. К тому же, старинные традиции фотографирования умерших в XIX веке породили суеверия о том, что фотографирование людей с закрытыми глазами может привести к болезни или даже смерти.

Зато наиболее логичным аргументом против того, чтобы делать фото спящих людей является возможность напугать их, особенно детей, резким щелчком камеры или вспышкой. Это может нарушить сон, что негативно повлияет на отдых и общее состояние здоровья.

Что такое Medium?

Medium - платформа для электронных публикаций, созданная соразработчиком Blogger и соучредителем Twitter Эваном Уильямсом и запущенная в августе 2012 года. Доступна любым пользователям на бесплатной основе и отмечается возможностью простыми средствами оформлять публикации на профессиональном дизайнерском уровне, пишет Википедия.

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