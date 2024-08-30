Может принести беды и измену: почему нельзя мыть посуду в гостях

Хороший прием в доме друзей или знакомых для хозяев заканчивается большой уборкой, поэтому часто гости хотят помочь в этом своим близким. Но мало кто знает, что такая помощь может навлечь большую беду. О том, кому можно мыть посуду в доме, а для кого это табу, рассказал журналист Алексей Рудницкий на YouTube.
Согласно верованиям наших предков, посуда имеет очень сильную энергетику. Поэтому, если хозяйка позволит гостю помыть тарелки или миски, счастье в семье может исчезнуть вместе с грязью.
Как объясняет Рудницкий, каждая посуда в доме накапливает энергетику хозяев. Поэтому, если чужой ее вымывает вместе с пятнами, из дома может исчезнуть все благосостояние, а хозяев будут ждать проблемы.
Однако есть исключения относительно того, кто может мыть посуду в гостях. К этому бытовому делу можно привлекать только ближайшие семьи или друзей, которые часто приходят к вам и вы уверены, что эти люди несут только хорошие эмоции к вам.
Также посуду в гостях можно мыть незамужним девушкам, таким образом они наоборот получат выгоду - согласно приметам, их шансы найти жениха возрастут.
А вот кому запрещено мыть посуду в гостях, так это свекрови. Верования предков говорят, что она забирает таким образом всю энергетику от хозяйки. Накликать на себя беду могут и замужние женщины, если они возьмутся мыть вилки и ножи. Приметы говорят, что это на измену в их семье.
Может случиться и так, что вы не заметите, как на кухне воцарится чистота руками ваших близких. Поэтому, что делать, если гости помыли посуду, а вы этого не увидели? Достаточно тщательно заново перемыть всю посуду, чтобы наполнить ее энергией хозяина дома.
Кто такой Алексей Рудницкий?
Алексей Рудницкий - украинский журналист, автор одноименного YouTube-канала, где он обсуждает политику, общественные новости, а также делится объяснением народных примет и верований. За каналом следят 49 тысяч пользователей.
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