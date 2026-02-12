РФ стянула силы четырех армий на важное направление: в ВСУ рассказали о ситуации

Российские оккупационные войска пытаются вести штурмовые действия на ключевых направлениях, но украинские воины не дают противнику закрепиться.

https://glavred.info/front/rf-styanula-sily-chetyreh-armiy-na-vazhnoe-napravlenie-v-vsu-rasskazali-o-situacii-10740110.html Ссылка скопирована

ВСУ контролируют ключевые участки фронта / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

Российские войска активны на Гуляйпольском и Александровском направлениях

На фронте присутствуют подразделения 5-й, 29-й, 36-й и 35-й армий РФ

Ситуация остается сложной, продолжаются штурмовые действия оккупантов

На юге Украины российские войска сосредоточили значительные силы на Гуляйпольском и Александровском направлениях. Украинские защитники ведут там активную маневренную оборону, уничтожая оккупантов и не позволяя им закрепиться на занятых позициях.

Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии "Укринформу". По его словам, на этих участках фронта фактически находятся подразделения нескольких армий РФ — 5-й, 29-й, 36-й и даже 35-й. Российские войска пытаются вести штурмовые действия, а ситуация остается непростой.

видео дня

Волошин опроверг сообщения российских пропагандистов о якобы контрнаступлении ВСУ:

"Речь идет о ликвидации вражеских групп, которые смогли инфильтрироваться вглубь украинской обороны".

По его словам, в Тернуватом, Косовцевом, Придорожном и Лукьяновке оккупанты осуществляли фото- и видеофиксацию, однако эти населенные пункты украинские военные зачистили.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Ежедневно Силы обороны проводят активные операции:

"Мы действительно взяли под контроль определенное количество участков в серой зоне, проводим ежедневно до двух десятков поисково-ударных и разведывательно-поисковых действий, уничтожаем вражеские инфильтрационные группы".

Спикер подчеркнул, что это не классическое контрнаступление:

"Мы проводим маневренную оборону, а затем уничтожаем и отбрасываем как можно дальше, не позволяя противнику закрепиться на занятых позициях".

Способна ли РФ осуществить прорыв на юге – мнение эксперта

Как писал Главред, Силы обороны Украины имеют достаточно ресурсов, чтобы удержать позиции вдоль русла Днепра на Запорожском направлении, несмотря на активизацию действий российских войск. Об этом в эфире "Украинского Радио" заявил военный эксперт Павел Нарожный.

Он отметил, что нынешние погодные условия частично благоприятствуют противнику. Длительные морозы до -10 градусов позволяют российским подразделениям передвигаться по льду вдоль бывшего Каховского водохранилища.

"Погода пока позволяет им это делать, потому что у нас достаточно долго стоят морозы до -10, поэтому они могут передвигаться там по льду. Мы к этой ситуации готовились: все участки фронта прикрыты минными полями, заграждениями. Смогут ли россияне их прорвать? Надеюсь, что нет", — пояснил Нарожный.

Он добавил, что украинская сторона заблаговременно предусмотрела риски и подготовилась к возможным маневрам врага, который укрепляет оборонительную линию на критически важном направлении.

Ситуация на фронте — новости по теме

Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.

Кроме того, надеяться на длительную паузу на фронте в рамках переговорного процесса не стоит. Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире Radio NV.

Напомним, что ситуация на Покровском направлении продолжает ухудшаться. Аналитики DeepState сообщают, что российские подразделения пытаются продвинуть пехоту в северную часть Покровска, параллельно вывозя тела погибших военных, переодетых в гражданскую одежду.

Читайте также:

О персоне: Владислав Волошин Владислав Волошин — спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникаторов по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред