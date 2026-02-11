Настоящий портал между эпохами в Украине: где находится мистическая деревня

Вы узнаете:
- В какой области расположено село Буша
- Какова главная тайна мистического села
В Винницкой области есть село Буша, которое называют порталом между эпохами. Оно сочетает в себе историю, искусство и мистику. Об этом в TikTok Коллайдер рассказала украинская блогерша Влада.
Главред узнал, чем особенный этот населенный пункт, недалеко от государственной границы с соседней Молдовой.
Главная тайна Буши
В селе расположен скальный храм, высеченный в камне. На его стене есть странный рельеф с изображением человека с поднятыми руками, дерева жизни, оленя и знаков неизвестного происхождения. Ученые до сих пор спорят, кто и зачем тысячу лет назад создал этот объект.
"В Буше находили следы жизни из разных тысячелетий: керамику и бытовые предметы трипольцев, оружие и украшения скифов, следы пребывания древнерусских племен. А еще языческие и христианские захоронения, которые расположены необычно рядом. Ходят легенды, что в Буше даже компасы не работают как следует, а тишина здесь необычайно тихая", - рассказала Влада.
Смотрите видео о Буше:
@collider.ua Есть кто-нибудь из этого села? ? @Советы от Влады ✨ #буша#украина#селобуша#село#интересныефакты♬ оригинальная аудиозапись - Коллайдер
Больше новостей:
- $70 миллионов в год и тайная комната с золотом: куда исчезли сокровища Острожских
- Как правильно сказать "перчатки": филолог удивила неожиданным ответом
- Один дом в Харькове опередил время и его назвали первым: в чем уникальность
Об источнике: Коллайдер
Коллайдер — научно-популярный канал Суспільного, на котором блогеры и специалисты рассказывают интересные научные и исторические факты. В TikTok на страницу Коллайдер подписаны более 37 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред