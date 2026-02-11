Настоящий портал между эпохами в Украине: где находится мистическая деревня

Мало кто знает, что недалеко от границы с Молдовой расположен уникальный населенный пункт.

https://glavred.info/culture/nastoyashchiy-portal-mezhdu-epohami-v-ukraine-gde-nahoditsya-misticheskaya-derevnya-10740026.html Ссылка скопирована

В чем мистика села Буша / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Вы узнаете:

В какой области расположено село Буша

Какова главная тайна мистического села

В Винницкой области есть село Буша, которое называют порталом между эпохами. Оно сочетает в себе историю, искусство и мистику. Об этом в TikTok Коллайдер рассказала украинская блогерша Влада.

Главред узнал, чем особенный этот населенный пункт, недалеко от государственной границы с соседней Молдовой.

видео дня

Главная тайна Буши

В селе расположен скальный храм, высеченный в камне. На его стене есть странный рельеф с изображением человека с поднятыми руками, дерева жизни, оленя и знаков неизвестного происхождения. Ученые до сих пор спорят, кто и зачем тысячу лет назад создал этот объект.

"В Буше находили следы жизни из разных тысячелетий: керамику и бытовые предметы трипольцев, оружие и украшения скифов, следы пребывания древнерусских племен. А еще языческие и христианские захоронения, которые расположены необычно рядом. Ходят легенды, что в Буше даже компасы не работают как следует, а тишина здесь необычайно тихая", - рассказала Влада.

Смотрите видео о Буше:

Больше новостей:

Об источнике: Коллайдер Коллайдер — научно-популярный канал Суспільного, на котором блогеры и специалисты рассказывают интересные научные и исторические факты. В TikTok на страницу Коллайдер подписаны более 37 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред