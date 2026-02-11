Укр
Читать на украинском
"Дедлайн" Трампа: названы точные сроки завершения войны в Украине

Алексей Тесля
11 февраля 2026, 18:50
330
Команда Дональда Трампа готовит Республиканскую партию к промежуточным выборам в Сенат и Конгресс.
Трамп, Зеленский, ВСУ
Прогноз сроков завершения войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Важное из заявлений Жовтенко:

  • Команда Трампа готовит Республиканскую партию к промежуточным выборам
  • Вопрос Украины станет одним из центральных в этой избирательной кампании

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко заявил о том, что вопрос вероятного завершения войны в Украине может стать одним из аргументов во внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах.

"В частности – из-за того, как команда Дональда Трампа готовит Республиканскую партию к промежуточным выборам в Сенат и Конгресс, которые должны состояться в ноябре этого года. У Трампа хорошо понимают, что вопрос Украины так или иначе станет одним из центральных в этой избирательной кампании – наряду с внутренними проблемами США, экономикой и социально-экономическим положением граждан", - сказал он в интервью Главреду.

Эксперт напомнил о том, что сам Трамп неоднократно заявлял, что у него нет дедлайнов, хотя ранее в публичном пространстве уже появлялись различные символические даты завершения войны – например, Рождество прошлого года.

"Вероятно, текущие разговоры стоит рассматривать как пожелания со стороны США, чтобы ключевые договоренности между Украиной и Россией – при посредничестве Вашингтона – могли быть достигнуты в конце весны или в начале лета. В таком случае Республиканская партия и команда Трампа смогли бы летом строить свою предвыборную кампанию, опираясь на этот результат как на внешнеполитический успех", - отмечает он.

Собеседник пояснил, что США внимательно читают аналитику собственных разведслужб и понимают, что Россия готовится к летней наступательной кампании, которая планируется в направлении – юг и восток Украины.

Мирный план США из 20 пунктов
/ Инфографика: Главред

"Очевидно, у Трампа осознают: если до начала лета удалось бы склонить Россию к подписанию хотя бы каких-то договоренностей, это могло бы заставить ее отложить эти планы. В то же время стоит понимать, что это не окончательная позиция. Скорее всего, упомянутый дедлайн – конец весны или начало лета – мог быть озвучен американской стороной не в форме ультиматума, а как намерение или пожелание, при котором США было бы удобно и выгодно финализировать договоренности к началу лета", - убежден он.

Жовтенко добавило, что дедлайн начала лета со стороны США стоит рассматривать прежде всего через призму внутриамериканской политики: "Ведь с точки зрения избирательной кампании лето для Соединенных Штатов будет, мягко говоря, очень "жарким".

Переговоры буксуют: эксперт о неопределённости вокруг мира

Политический аналитик Владимир Горбач считает, что нынешние контакты между Украиной, Россией и США скорее формальны и не дают ощутимых результатов. По его мнению, застой связан как с узкими рамками переговоров, так и с недостаточным уровнем участников. Эксперт полагает, что к содержательным переговорам можно будет вернуться лишь при одновременном выполнении нескольких условий — ослаблении позиций России, усилении международного давления и готовности сторон идти на уступки. Заметных сдвигов, по его оценке, не стоит ждать как минимум до весны 2026 года.

Переговоры о мире - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах. Источники издания сообщают, что территориальный вопрос остается основным камнем преткновения.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие страна-агрессор Россия.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

О персоне: Тарас Жовтенко

Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

До присоединения к "Деминициативам" в 2023-м, был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах - в частности в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете.

Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе.

Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

война России и Украины Тарас Жовтенко
