В Днепропетровской области деоккупировали 5 сел - 225 ОШП

Кратко:
- Подразделение в течение более чем 100 дней продвигалось вперед
- Бойцы представлены к государственным наградам
Воины 3 штурмового батальона 225 отдельного штурмового полка сообщили об освобождении пяти сел - Орестополь, Новоселовка, Сосновка, Хорошее и Вороное в Синельниковском районе Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале 225 ОШП.
"Операция по освобождению населенных пунктов продолжалась осенью 2025 года более 100 суток при поддержке бойцов 20 армейского корпуса. Все это время воины 3 штурмового батальона 225 ОШП находились на позициях и выполняли контратакующие действия. Это уникальный случай, когда подразделение в течение более чем 100 дней непрерывно удерживало позиции и продвигалось вперед", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все бойцы, которые принимали участие в этой операции, представлены к государственным наградам.
Сообщение сопровождается видео по освобождению населенных пунктов.
РФ изменила тактику массированных обстрелов - эксперт
Российская армия изменила подход к нанесению ударов по Украине, считает военный аналитик Олег Жданов.
"Россия изменила тактику - теперь они берут отдельный район и наносят туда массированный удар. Когда они разрушают силы по всей территории Украины, у нас есть возможность более эффективно отбиваться. А когда идет сосредоточение на отдельные районы, им удается перегружать нашу ПВО, которая не настолько развита, как нам хотелось бы и как необходимо для обеспечения надлежащего уровня безопасности", - отметил Жданов.
Ситуация на фронте - что известно
7 декабря украинские военные продвинулись в Днепропетровской области. Они пошли в контратаку и освободили село Тихое на Александровском направлении.
В ночь на Рождество, российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами. Взрывы раздавались в Одесской и Харьковской областях.
Как писал Главред, в ночь и утром 23 декабря российская армия атаковала Украину дронами и ракетами. В некоторых регионах есть "прилеты", жертвы и пострадавшие.
Об источнике: 225 Отдельный штурмовой полк
225-й отдельный штурмовой полк (225 ОШП) - военное формирование Вооруженных сил Украины численностью в полк, пишет Википедия.
В марте 2022 года после начала российского вторжения в Харькове был создан 225-й батальон 127-й бригады ТрО. Воевал в Харькове, под Бахмутом. После боев под Бахмутом преобразован в отдельный штурмовой батальон. Воевал под Авдеевкой, Часовым Яром. С августа 2024 года воевал в Курской области как подразделение прорыва. В феврале 2025 года батальон переформирован в 225-й отдельный штурмовой полк.
