В Днепропетровской области деоккупировали 5 сел - 225 ОШП

Операция по освобождению населенных пунктов продолжалась осенью 2025 года более 100 суток при поддержке бойцов 20 армейского корпуса.

Подразделение в течение более чем 100 дней продвигалось вперед

Бойцы представлены к государственным наградам

Воины 3 штурмового батальона 225 отдельного штурмового полка сообщили об освобождении пяти сел - Орестополь, Новоселовка, Сосновка, Хорошее и Вороное в Синельниковском районе Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале 225 ОШП.

Операция по освобождению населенных пунктов продолжалась осенью 2025 года более 100 суток при поддержке бойцов 20 армейского корпуса. Все это время воины 3 штурмового батальона 225 ОШП находились на позициях и выполняли контратакующие действия. Это уникальный случай, когда подразделение в течение более чем 100 дней непрерывно удерживало позиции и продвигалось вперед

Отмечается, что все бойцы, которые принимали участие в этой операции, представлены к государственным наградам.

Сообщение сопровождается видео по освобождению населенных пунктов.

Об источнике: 225 Отдельный штурмовой полк 225-й отдельный штурмовой полк (225 ОШП) - военное формирование Вооруженных сил Украины численностью в полк, пишет Википедия. В марте 2022 года после начала российского вторжения в Харькове был создан 225-й батальон 127-й бригады ТрО. Воевал в Харькове, под Бахмутом. После боев под Бахмутом преобразован в отдельный штурмовой батальон. Воевал под Авдеевкой, Часовым Яром. С августа 2024 года воевал в Курской области как подразделение прорыва. В феврале 2025 года батальон переформирован в 225-й отдельный штурмовой полк.

